Doanh số bán nhà tại Trung Quốc giảm mạnh ngay từ đầu đại dịch Covid-19 do nền kinh tế nước này đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Sau khi kinh tế tái mở cửa, các số liệu thống kê chính thức cho thấy dấu hiệu phục hồi khá rõ nét của thị trường bất động sản Trung Quốc, điển hình là sự gia tăng về lượng giao dịch.

Theo Reuters, doanh số bán bất động sản theo diện tích sàn đã tăng 9,7% trong tháng 5, khởi sắc đáng kể so với mức giảm 2,1% ghi nhận trong tháng 4. Lượng vốn do các doanh nghiệp phát triển bất động sản Trung Quốc huy động được trong 5 tháng đầu năm nay chỉ giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện hơn so với mức giảm 10,4% ghi nhận trong 4 tháng đầu năm.

Ông Hayden Briscoe, Trưởng bộ phận “Thu nhập cố định” tại châu Á-Thái Bình Dương của hãng quản lý tài sản UBS Asset Management, nhận định: “Đô thị hóa và xu hướng nâng cấp nhà ở là các động lực chính thúc đẩy nhu cầu mua nhà ở Trung Quốc. Giá bất động sản đang phục hồi và lợi nhuận của các chủ đầu tư cũng đang được cải thiện.”

Hãng xếp hạng tín dụng Moody’s dự báo ngành bất động sản sẽ tiếp tục chứng kiến các hoạt động sáp nhập, hợp nhất trong khoảng từ 12 đến 18 tháng tới. Hãng cũng tin tưởng rằng các chủ đầu tư lớn sẽ tiếp tục vượt trội so với thị trường chung nhờ khả năng bán hàng và thương hiệu mạnh sẵn có. Họ sẽ gia tăng thị phần của mình khi các đối thủ yếu hơn rời khỏi “sân chơi”.

Ông Neeraj Seth, Giám đốc Tín dụng châu Á của quỹ đầu tư hàng đầu thế giới Blackrock, cũng cho biết ông đánh giá tích cực đối với các trái phiếu lãi cao của doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc.

Trái phiếu lãi cao, hay còn gọi là trái phiếu rác, là loại trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm thấp nhưng đem đến lãi suất cao cho các nhà đầu tư không ngại rủi ro. Các chủ đầu tư bất động sản Trung Quốc thuộc nhóm những đơn vị phát hành trái phiếu rác lớn nhất ở châu Á, với số trái phiếu phát hành đạt tổng trị giá 46,23 tỷ USD trong năm 2019, gấp đôi so với năm 2018, theo dữ liệu của Refinitiv. Tháng 6 vừa qua, 13 chủ đầu tư Trung Quốc đã phát hành trái phiếu ra nước ngoài với tổng trị giá 3,8 tỷ USD, theo dữ liệu của Moody’s. Tuy nhiên, trong năm ngoái, Trung Quốc đã chứng kiến một loạt các vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp, làm dấy lên mối lo ngại về những rủi ro trong thị trường trái phiếu lãi cao.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện bong bóng bất động sản khi thị trường nhà đất Trung Quốc tiếp tục hồi phục. Ngân hàng Deutsche Bank chỉ ra rằng các điều kiện thị trường hiện tại như các gói kích thích tài khóa lớn và tăng trưởng tín dụng cao có thể sẽ dẫn đến tình trạng tăng trưởng quá nóng, khiến bong bóng tích tụ và phát nổ như đã từng xảy ra trong lịch sử.

Ngân hàng Nomura của Nhật Bản mới đây cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ hình thành bong bóng bất động sản ở Trung Quốc. Theo ngân hàng này, lạm phát giá bất động được ghi nhận tại 70 thành phố trên khắp Trung Quốc, tăng 0,6% trong tháng 6. Ngân hàng này cho rằng việc một số thành phố như Thâm Quyến và Ninh Ba công bố các biện pháp thắt chặt kiểm soát thị trường nhà đất đã phản ánh mối lo ngại của các nhà hoạch định chính sách đối với nguy cơ bong bóng bất động sản.

Theo Reuters, giữa tháng 7, chính quyền Thâm Quyến đã áp đặt thêm một số hạn chế mới đối với hoạt động giao dịch mua bán nhà nhằm kiềm chế đầu cơ trong bối cảnh giá tăng mạnh. Trong tháng 5, giá bán nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng 12% so với thời điểm 1 năm trước.

Liên Hương