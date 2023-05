Dấu hiệu lạc quan sau đại dịch

Theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), từ nay cho đến tết Âm lịch và năm 2021, thị trường bất động sản sẽ trên đà phục hồi và tăng trưởng trở lại. Dấu hiệu tích cực này đến từ việc cả nước đang kiểm soát dịch bệnh rất hiệu quả cũng như cơ chế chính sách mới của nhà nước, góp phần thúc đẩy thị trường khởi sắc sau đại dịch.

Báo cáo quý 3 của Batdongsan.com.vn dự báo, mức giá sẽ giảm 2% trong quý cuối năm, chủ yếu giảm từ các khu vực trung tâm, những quận ngoài trung tâm vẫn giao dịch tốt, xu hướng ổn định. Nhà với phân khúc giá tầm trung vẫn là kênh giao dịch “đinh” của thị trường trong thời điểm hiện tại. Với chung cư, mức giá vẫn tăng từ 1% – 2% tùy phân khúc.

Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp địa ốc đang hoạt động trên địa bàn TP HCM, dù mức độ giao dịch hiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến mạnh nhưng làn sóng đầu tư và người có nhu cầu ở thực đang có nhiều dấu hiệu dần phục hồi. Các doanh nghiệp bất động vẫn giữ sự lạc quan, tin tưởng dòng tiền của nhà đầu tư sẽ sớm quay trở lại trong tháng cuối năm 2020.

Bên cạnh những dấu hiệu lạc quan kì vọng về sự bùng nổ của ngành địa ốc trong quý 4/2020, nhiều doanh nghiệp sau một thời gian dài chuẩn bị cũng đã chính thức manh nha bước vào "đường đua" trước tết âm lịch 2021.

Dự án “khủng” tại khu Tây chính thức trình làng

Nếu nguồn cung BĐS TP.HCM tại thời điểm hiện tại đang dần hạn chế do quỹ đất khan hiếm thì vùng ven, đặc biệt là khu Tây giáp ranh giữa TP.HCM và Tây Nam Bộ lại đang áp đảo về nguồn cung. Trong đó, Long An chính là điểm đến của các nhà đầu tư bất động sản khi là địa phương đón đầu xu thế chuyển dịch dân số trong tương lai của Việt Nam với nhiều khu công nghiệp mới, cơ sở hạ tầng hiện đại và các tuyến giao thông kết nối TP.HCM và miền Tây một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, với việc cải cách về chính sách, hạ tầng, địa phương cửa ngõ của miền Tây Nam Bộ đang thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đổ về.

Minh chứng cho việc này chính là hàng loạt các dự án lớn lần lượt đổ bộ về Long An như: Phúc An City, Celesta Rise… Mới đây nhất, Thắng Lợi Group cũng đã thêm vào bản đồ công trình ở Long An với dự án mới The Sol City. Đây là khu đô thị hiện đại, hài hòa thiên thiên nhiên, kết hợp hàng loạt tiện ích với khu công nghiệp theo chuẩn Singapore.



The Sol City – dự án đang nắm giữ “ngôi vương” về quy mô tại khu Tây

Được quy hoạch với quy mô rộng hơn 103ha, The Sol City được xem là dự án đánh dấu sự bùng nổ bất động sản của khu Tây trong thời gian tới khi sở hữu vị trí độc tôn nằm ngay trên cao tốc Bến Lức – Long Thành. Dự án kết nối 360 với nhiều tuyến đường huyết mạch nối liền TP.HCM: Trực tiếp Vành đai 3, Vành đai 4, QL50, QL1A, Metro 3A, tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ, Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

The Sol City gắn liền với Đại lộ Thắng Lợi rộng 50m với thiết kế 8 làn xe lấy cảm hứng từ Đại lộ Danh Vọng của Mỹ. Đây là con đường huyết mạch kết nối các phân khu của thành phố trẻ. Trong tương lai, cùng với việc khơi thông hạ tầng, Đại lộ Thắng Lợi sẽ là tuyến phố thương mại sầm uất nhất tại khu Tây.

Bên cạnh đó, hướng đến các giá trị sống, giải trí và cân bằng, trở về với tự nhiên, “đại đô thị” vệ tinh này còn có đến 39 tiện ích hiện đại, được bố trí khoa học và thông minh, phục vụ cho gia đình đa thế hệ từ trẻ em – người già – bố mẹ cho đến những người trẻ hay chuyên gia: Hệ thống mua sắm shophouse, vườn zen trị liệu Nhật Bản, hồ bơi tràn bờ, cafe ven sông, mini mart, hồ tự nhiên Hữu Thượng… Ngoài ra, hệ thống trường học, trung tâm mua sắm, thể thao hay công viên ở đây đều được kiến tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, xứng đáng trở thành tổ ấm đích thực cho mọi gia đình.

Theo nhà đầu tư và phát triển dự án Thắng Lợi Group, tuy được tích hợp hàng loạt những tiện ích hiện đại bậc nhất của khu Tây, thế nhưng mức giá của các dòng sản phẩm lại nằm trong mức tầm trung, cực kì phù hợp với người có thu nhập trung bình có nhu cầu an cư hoặc đầu tư.