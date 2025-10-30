Pi Group Hợp Tác Với 40 Đại Lý Phân Phối Kiến Tạo Đô Thị Số Picity

Ngày 28/10/2025, Tập đoàn Pi Group đã tổ chức "Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược – Kiến tạo Đô thị số Picity" tại Khách sạn Hilton Saigon, quy tụ hơn 200 khách mời đến từ các đối tác chiến lược toàn cầu và hơn 40 đại lý phân phối uy tín trên thị trường, khẳng định bước tiến lớn trong kế hoạch phát triển và lan tỏa mô hình Đô thị số Picity tại Việt Nam, đồng thời thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược.

Sự kiện Ký kết hợp tác chiến lược – Kiến tạo đô thị số Picity quy tụ hơn 40 đại lý phân phối hàng đầu thị trường.

Tiên Phong Dẫn Dắt Xu Hướng Đô Thị Số

Các khái niệm như Chính phủ số, công dân số hay nền kinh tế số… không còn là thuật ngữ tương lai, mà đã trở thành thực tiễn đang định hình lại đời sống xã hội. Làn sóng ứng dụng công nghệ lan rộng ra mọi lĩnh vực, đặt ra cho thị trường BĐS một bài toán mới: cư dân hiện đại cần nhiều hơn một nơi ở đơn thuần. Họ tìm kiếm một hệ sinh thái sống thông minh, tiện nghi, tiệm cận tiêu chuẩn của các quốc gia phát triển trên thế giới

Nắm bắt sự dịch chuyển này, Pi Group đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình Đô thị số Picity với tầm nhìn tiên phong kiến tạo một nền tảng vận hành đồng bộ trên nhiều khía cạnh: hạ tầng công nghệ, vận hành thông minh, không gian sống đa trải nghiệm và quản trị dữ liệu minh bạch.

Đại diện Pi Group cho biết, mô hình Đô thị số Picity lấy cư dân làm trung tâm, kiến tạo dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Quản lý toàn diện bằng công nghệ AI – IoT – Blockchain; quy hoạch và đầu tư hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế; đồng bộ thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Đại diện Pi Group và các đối tác chiến lược toàn cầu tại Lễ Ký kết hợp tác.

Tại sự kiện, Pi Group công bố hợp tác chiến lược với các thương hiệu hàng đầu thế giới gồm Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics. Sự đồng hành của các đối tác uy tín quốc tế trong nhiều lĩnh vực như thang máy, thiết bị điện – chiếu sáng, vật liệu kỹ thuật, nội thất và robot vận hành thông minh sẽ góp phần nâng tầm chuẩn mực chất lượng cho đô thị số Picity. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển hạ tầng, vận hành thông minh và trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân tương lai.

Sức Mạnh Cộng Hưởng Từ 40 Đối Tác Phân Phối

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi Pi Group công bố hợp tác với hơn 40 đại lý phân phối hàng đầu thị trường. Hệ thống đối tác này được xem là lực lượng then chốt, không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn giữ vai trò lan tỏa tinh thần của một Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế – biểu tượng cho chuẩn sống hiện đại và văn minh.

Hệ thống đối tác là đại sứ lan tỏa tinh thần Đô thị số Picity đến khách hàng.

Mối quan hệ hợp tác này dựa trên tầm nhìn chung và cam kết đồng hành bền vững, được xây dựng từ sự cộng hưởng thế mạnh của các bên. Pi Group cam kết cung cấp nguồn sản phẩm chất lượng vượt trội, trong khi các đối tác phân phối, với kinh nghiệm và mạng lưới của mình, sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh và mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng. Đây cũng là minh chứng mạnh mẽ cho năng lực thực thi của Pi Group, hứa hẹn mở ra những cơ hội mới và tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng.

Hơn 40 đại lý phân phối hàng đầu thị trường sẽ chung tay kiến tạo Đô thị số Picity cùng Pi Group.

Kiên định với triết lý “lấy cư dân làm trung tâm – lấy chất lượng làm nền tảng – lấy công nghệ làm động lực phát triển”, Pi Group cũng chính thức công bố lộ trình triển khai mô hình Đô thị số Picity ngay tại sự kiện. Các dự án tiêu biểu được giới thiệu bao gồm Picity Sky Park với phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa nghỉ dưỡng – công nghệ – sức khỏe.

Đặc biệt, dự án trọng điểm Picity Central Park, dự kiến ra mắt Quý I/2026, được định vị trở thành biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM. Đây là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh kiến tạo những sản phẩm BĐS khác biệt, bền vững và mang tầm quốc tế mà Tập đoàn theo đuổi.

Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược không chỉ là một bước tiến quan trọng của Pi Group, sự kiện này còn là một dấu ấn tiên phong, khẳng định tầm nhìn định hình xu hướng đô thị tương lai, nơi công nghệ được ứng dụng để nâng tầm chất lượng sống và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Tìm hiểu Đô thị số Picity tại: https://pigroup.vn/do-thi-so-picity

———-

Tác giả:

Nguồn tin:

Thời gian xuất bản:

Link nguồn:

———-