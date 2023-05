PPC An Thịnh đưa 1.000 căn hộ Wyndham Soleil Đà Nẵng ra thị trường

Các đơn vị phân phối được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn gồm: Iland, Đất Xanh Miền Trung, Khải Minh Land, VHG Land, An Vượng Land, Việt Nam Thịnh Vượng, Resvico, Đất Vàng, Sàn Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết: "Wyndham Soleil Đà Nẵng sở hữu vị trí đắt giá nhất trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng, có tầm nhìn thẳng ra công viên Biển Đông, gồm 1 toà khách sạn và 3 toà căn hộ cao cấp. Để thực hiện xây dựng một siêu dự án với ý tưởng từ những rặng san hô và những con sóng biển, Tập đoàn PPC An Thịnh đã mời các đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc và kĩ thuật hàng đầu thế giới như Adeas (UK), Artelia (Pháp) và Tập đoàn quản lý khách sạn cao cấp Whyndham tham gia vận hành, quản lý."



Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Phó Tổng Giám đốc PPC An Thịnh chia sẻ về dự án

Wyndham Soleil Đà Nẵng đã nhận được 3 giải thưởng danh giá về kiến trúc là: Best Architecture, Best Condo Development, Mixe – Use Architecture. Đồng thời, dự án cũng đang giữ các kỉ lục: Dự án có nhiều thang máy nhất (21 thang), Dự án bất động sản ven biển cao tầng nhất Việt Nam (50-57 tầng).

Hiện tại, toà khách sạn Ethereal với hơn 880 căn hộ, tầm nhìn view biển Đông đang được hoàn thiện, dự kiến cuối năm 2019 sẽ được vận hành, đưa vào sử dụng với đơn vị quản lý là Wyndham.

Sắp tới đây, toà căn hộ cao cấp Nimbus với hơn 1.000 căn hộ sẽ được các đơn vị phân phối đưa ra thị trường với tiêu chí: Mang lại những giá trị thật cho khách hàng.



Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Phó Tổng Giám đốc PPC An Thịnh tặng hoa

và Giấy chứng nhận cho 9 đơn vị phân phối

Đại diện các đơn vị phân phối, ông Bùi Ngọc Huy, Giám đốc vùng Sàn giao dịch Bất động sản Khải Minh cho biết: "Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng đang được các nhà đầu tư rất quan tâm, nhất là phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cao cấp. Tập đoàn PPC An Thịnh là một chủ đầu tư uy tín với sản phẩm đẳng cấp, chuẩn 5*, toạ lạc tại vị trí kim cương của Đà Nẵng, chắc chắn sẽ mang lại giá trị đầu tư cao cho khách hàng… Chúng tôi rất tin tưởng vào sự thành công của dự án và sẵn sàng đồng hành cùng chủ đầu tư, đơn vị đã đưa những sản phẩm tốt nhất, giá trị cao nhất đến với khách hàng."

(Theo TC Thanh niên)