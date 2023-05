Giới thiệu về PropertyGuru Group PropertyGuru Group là công ty công nghệ bất động sản dẫn đầu Đông Nam Á và là lựa chọn tin dùng của 35 triệu người tìm kiếm bất động sản mỗi tháng với mong muốn tìm mua và sở hữu ngôi nhà mơ ước của họ. PropertyGuru và các công ty thành viên cung cấp cho người tìm kiếm bất động sản lựa chọn đa dạng nhất trong số hơn 2,8 triệu ngôi nhà, thông tin chi tiết chuyên sâu và các giải pháp cho phép họ tự tin đưa ra quyết định về bất động sản trên khắp Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. PropertyGuru.com.sg được ra mắt vào năm 2007 và đã cách mạng hóa thị trường bất động sản Singapore bằng cách đưa thị trường bất động sản lên mạng và làm cho việc tìm kiếm bất động sản trở nên minh bạch đối với người tìm kiếm. Trong thập kỷ vừa qua, tập đoàn đã phát triển từ một công ty dẫn đầu về truyền thông bất động sản trong khu vực thành một công ty công nghệ có tốc độ phát triển cao với danh mục đầu tư mạnh mẽ, bao gồm Cổng thông tin bất động sản hàng đầu trên các thị trường cốt lõi của mình; ứng dụng dành cho thiết bị di động từng đoạt giải thưởng; nền tảng hỗ trợ bán hàng tốt nhất thị trường dành cho nhà phát triển, FastKey; thị trường thế chấp PropertyGuru Finance; và một loạt các dịch vụ bất động sản hàng đầu trong ngành bao gồm Giải thưởng, các sự kiện và ấn phẩm trên khắp Châu Á. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.PropertyGuruGroup.com;

www.linkedin.com/company/propertyguru;

https://www.propertyguru.com.my;

www.ddproperty.com Giới thiệu về REA Group (rea-group.com) REA Group Ltd ACN 068 349 066 (ASX:REA) (“REA Group”) là một doanh nghiệp quảng cáo kỹ thuật số đa quốc gia chuyên về bất động sản. REA Group vận hành các trang web bất động sản thương mại và nhà ở hàng đầu của Úc – realestate.com.au và realcommercial.com.au – cũng như trang web hàng đầu dành riêng cho việc chia sẻ thông tin bất động sản, Flatmate.com.au và Spacely, một trang web bất động sản thương mại và cộng tác ngắn hạn. REA Group sở hữu Smartline Home Loans Pty Ltd, một tập đoàn nhượng quyền môi giới thế chấp của Úc và PropTrack Pty Ltd, nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu bất động sản hàng đầu. Tại Châu Á, REA Group sở hữu các cổng thông tin hàng đầu ở Malaysia (iproperty.com.my) và Hồng Kông (squarefoot.com.hk), cổng thông tin nổi trội ở Trung Quốc (myfun.com) và một trang web đánh giá bất động sản hàng đầu ở Thái Lan (thinkofliving.com). REA Group nắm quyền kiểm soát tại Elara Technologies Pte. Ltd., của Ấn Độ. Công ty này điều hành các thương hiệu lâu đời Housing.com, Makaan.com và PropTiger.com. REA Group cũng nắm cổ phần đáng kể trong các trang web bất động sản realtor.com ở Hoa Kỳ, 99.co và iproperty.com.sg ở Singapore và rumah123.com ở Indonesia. Liên hệ bộ phận truyền thông:

[email protected] PropertyGuru Group:Sheena Chopra+65 9247 5651

[email protected] Batdongsan.com.vn (PropertyGuru Việt Nam):Nguyễn Kim Dung0904237170