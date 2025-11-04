Q1 Tower Quy Nhơn Thu Hút Nhà Đầu Tư F0

Dòng vốn nhỏ đang dịch chuyển sang nhóm tài sản mang lại dòng tiền ổn định. Trong đó, căn hộ tại các thành phố có tiềm năng về du lịch, suất đầu tư vừa túi tiền đang được các nhà đầu tư bất động sản, nhất là các nhà đầu tư F0 mới gia nhập thị trường yên tâm lựa chọn.

Dòng Vốn Nhỏ Tìm Nơi “Trú Ẩn”

Trong bối cảnh giá vàng, chứng khoán và bất động sản cùng đồng loạt tăng, các nhà đầu tư có xu hướng chia nhỏ kênh đầu tư, một phần tích lũy vàng để phòng thủ, một phần phân bổ vốn sang tài sản sinh lời ổn định.

Khảo sát của các đơn vị môi giới, bán hàng cho thấy, lượng khách hàng có nguồn vốn khoảng 2-3 tỷ đồng muốn đầu tư vào các sản phẩm bất động sản tiềm năng khá đông đảo. “Họ là nhà đầu tư trẻ, độ tuổi dưới 35, mới gia nhập thị trường. Các nhà đầu tư thế hệ trước quan tâm tới phân khúc 2-3 tỷ đồng thì đều có tâm lý chia nhỏ dòng vốn, tìm kênh “trú ẩn” an toàn cho dòng tiền trong bối cảnh các kênh đầu tư khác tiềm ẩn rủi ro”, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch G.Empire Group chia sẻ.

Theo Dữ liệu khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn, 64% người mua để ở và 36% để đầu tư, với chung cư (34% khách lựa chọn) là loại hình được quan tâm nhất.

Q1 Tower – dự án căn hộ với tiềm năng “khai thác thực” đột phá

Căn Hộ 2 Tỷ Đồng Hút Nhà Đầu Tư Nhờ Giá Trị Thực

“Khẩu vị” nhà đầu tư đã thay đổi, chuyển sang ưu tiên các phân khúc có tiềm năng thực tế như căn hộ chung cư do thanh khoản tốt và dễ cho thuê, nhất là ở thị trường du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá chung cư tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh liên tục “leo thang”, thì nhà đầu tư cũng như người mua ở thực không dễ để sở hữu được căn hộ tại các khu vực trọng điểm này.

Một trong những sản phẩm phù hợp cho khách hàng vốn nhỏ, cần nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền là căn hộ cao cấp Q1 Tower Quy Nhơn. Dự án sở hữu vị trí “vàng” hiếm có, hội tụ 3 yếu tố cận thị, cận biển, cận trung tâm. Thiết kế không gian sống kép: vừa để sinh sống, nghỉ dưỡng, vừa tối ưu khai thác cho thuê, mang lại dòng tiền thụ động ổn định với lợi nhuận hấp dẫn.

Sản phẩm đầu tư tạo lợi nhuận hấp dẫn – Q1 Tower

Nằm ở số 1 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), Q1 Tower sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm”, ngay sát quảng trường biển Nguyễn Tất Thành, nơi thu hút lượng khách du lịch đông nhất thành phố. Các căn hộ tại Q1 Tower có tầm nhìn khoáng đạt, view trực diện biển, phong cách nội thất hiện đại cùng hệ tiện ích nội – ngoại khu đẳng cấp, với trung tâm thương mại, nhà hàng, các quán cafe sang trọng, khu vực chăm sóc sức khỏe, phòng gym hiện đại, khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ.

Q1 Tower nổi bật với chính sách thanh toán linh hoạt. Với căn hộ hơn 2 tỷ đồng và chính sách thanh toán giãn, nhà đầu tư chỉ cần vốn ban đầu khoảng 300 triệu đồng là sở hữu căn hộ Dual-life City Apartment. Chính sách phù hợp với nhà đầu tư mới, giúp họ an tâm chờ tài sản tăng giá trị. Nhờ vậy, Q1 Tower đang là dự án nổi bật tại Quy Nhơn, được cả người mua ở và giới đầu tư đánh giá cao với lượng khách tìm hiểu tăng mạnh mỗi ngày trước thời điểm chủ đầu tư công bố dự án ra thị trường.



Q1 Tower có pháp lý đầy đủ, chuẩn bị giới thiệu 864 căn hộ (diện tích 32-77m2), cùng với chính sách bán hàng linh hoạt. Khách hàng có nhiều lựa chọn: thanh toán sớm hưởng chiết khấu, chia nhỏ dòng vốn đóng theo tiến độ (chỉ 2%-5%), hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính với chính sách hỗ trợ lãi suất 24 tháng và ân hạn nợ gốc khi vay vốn ngân hàng. Tổng chiết khấu đến 13%, ưu đãi chỉ dành riêng cho năm 2025.



Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet công bố danh sách "Best in Travel 2026”, Quy Nhơn là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 25 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh năm 2026. Dự kiến “làn sóng” khách du lịch đến Quy Nhơn sẽ bùng nổ mạnh mẽ, đây cũng là bảo chứng “vàng” cho tiềm năng tăng giá vượt trội của Q1 Tower trong tương lai.

