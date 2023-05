QL13 sắp xuất hiện thêm trung tâm thương mại chuẩn quốc tế

QL13 – Đại lộ quy tụ 4 TTTM chuẩn quốc tế

Chỉ trong vòng khoảng 5km dọc trục QL13 (địa phận TP. Thuận An) hay còn gọi là Đại lộ Bình Dương đã lần lượt xuất hiện các TTTM cao cấp nhất nhì Bình Dương, quy mô thậm chí còn vượt xa các TTTM cùng chuỗi tại TP.HCM.

Lớn nhất phải kể đến Aeon Mall Bình Dương Canary với diện tích mặt bằng 62.000m2, diện tích sàn 70.000m2, đón tiếp trung bình 10.000 lượt khách mỗi tháng. Cách đó không xa là Lotte Mart Bình Dương quy mô 21.300m2 và Minh Sáng Plaza quy mô 25.000m2 cũng thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi tháng.

Dọc QL13 là khu vực "đóng đô" của các TTTM Aeon Mall, Lotte Mart,…

Sự có mặt của các TTTM chuẩn quốc tế, mang nhiều đặc trưng và phong cách Nhật Bản (Aeon Mall Bình Dương Canary), Hàn Quốc (Lotte Mart Bình Dương),… cho thấy sức hút của thành phố trẻ Thuận An cùng mức sống đang nâng cao tại đây. Trong những năm gần đây, Thuận An được đánh giá là thành phố đáng sống bởi nhiều nguyên do: tiện ích vượt trội, chuẩn sống cao nhưng chi phí “mềm”, giá bất động sản vẫn còn rất hợp lý, vị trí liền bên TP. Thủ Đức, giao thông thuận tiện,…

Với lực lượng chuyên gia, lao động bậc cao gần 50.000 người cùng gia đình của họ tại Bình Dương, Thuận An cũng là điểm đến lý tưởng cho các nhu cầu giải trí, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, chơi golf,… Để tăng thêm lợi thế cho Thuận An, chính quyền Bình Dương cũng liên tục đầu tư hạ tầng như nâng cấp, mở rộng QL13, phát triển phần đường này thành đại lộ tài chính – thương mại – dịch vụ lớn nhất tỉnh.

Đồng thời, trên QL13 sắp tới đây sẽ xuất hiện thêm một TTTM chuẩn quốc tế tại Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City. Đây cũng là một trong những dự án đầu tiên phát triển loại hình căn hộ cao cấp tại Bình Dương, đang thu hút sự quan tâm rất lớn của thị trường.

Phức hợp thương mại tại Astral City có vị trí mặt tiền QL13, TP. Thuận An, Bình Dương

TTTM 3.000m2 trong tổng khối tiện ích 23.000m2

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City nằm trên mặt tiền QL13, quy mô 3,7ha. Dự án bao gồm 23.000m2 TTTM, cảnh quan, tiện ích nội khu và 8 tòa tháp 40 tầng có độ cao thuộc top đầu Bình Dương. Từ Astral City chỉ mất khoảng 5 – 15 phút để kết nối đến các TTTM khác như Aeon Mall, Lotte Mart,… hay bệnh viện quốc tế Becamex, Columbia Asia, sân golf Sông Bé,…

Ôm trọn 300m mặt tiền QL13, 4 tầng TTTM sầm uất và 1 tầng cinema hiện đại với diện tích 3.000m2 của Astral City sẽ là điểm nhấn mang tính biểu tượng của TP. Thuận An và cả Bình Dương. Không chỉ tập trung hàng trăm thương hiệu, toàn bộ khối đế – khối TTTM được thiết kế khoa học và liên kết với cảnh quan ngoài trời, tạo nên chuỗi không gian mua sắm – giải trí – vui chơi – vận động – thư giãn,… liên hoàn.

4 tầng thương mại và 1 tầng cinema tại khối đế Astral City tập trung hàng trăm nhãn hàng lớn trong nước và quốc tế

Tích hợp các hệ thống siêu thị lớn, hàng loạt nhãn hàng, khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, hệ thống cinema,… cùng những boutique shophouse, coffee – bar, nhà hàng ngoài trời,… Astral City hứa hẹn một thiên đường đa trải nghiệm cho tất cả mọi đối tượng, mọi gia đình.

Cũng ở khối đế, dòng suối cảnh quan dài 300m, rộng 10m xuyên suốt dự án và 2 công viên trung tâm Central Park tập trung hệ cây xanh đa tầng đa lớp, đảo cảnh quan, sân cắm trại, khu BBQ,… sẽ mang đến không gian xanh cho các hoạt động ngoài trời.

Không gian trải nghiệm tại Astral City còn được mở rộng và liên kết với thế giới cảnh quan, tiện ích ngoài trời

Chưa dừng lại ở đó, Astral City còn đặc biệt kiến tạo một “resort trên không” có diện tích lên đến 6.000m2 tại tầng 20 của 8 tòa tháp. Ở độ cao 100m, đặc quyền tận hưởng những tiện ích đỉnh cao như hồ bơi vô cực, sky bar, sky BBQ, nhà hàng, vườn thiền, vườn yoga,… là trải nghiệm chưa từng có trước đó. Những tiện ích đẳng cấp này không chỉ thiết lập nên chuẩn sống mới cho “thủ phủ công nghiệp” mà còn có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình các chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương.

Được đầu tư, phát triển bởi Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi – 2 thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, Astral City tự tin trở thành biểu tượng tâm điểm của TP. Thuận An. Bên cạnh đó, Astral City còn được bảo chứng chất lượng, dịch vụ với đội ngũ hợp tác uy tín gồm Central, Artelia, DKRA Vietnam, CBRE, AKA, Rita Võ, ngân hàng VP Bank tài trợ.

“Resort trên không” mỗi tòa tháp tại Astral City mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và độc đáo chưa từng có

Với vị trí chiến lược, hệ tiện ích đỉnh cao cùng chất lượng, dịch vụ uy tín, Astral City từ khi được giới thiệu đã tạo nên sức hút khó cưỡng trên thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh căn hộ cao cấp tại TP. HCM tăng giá chóng mặt, Astral City là điểm đến không thể hấp dẫn hơn để sở hữu không gian sống sang trọng với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ/căn và nhiều ưu đãi thanh toán. Đặc biệt, Astral City đang đưa ra chương trình ưu đãi cam kết lợi nhuận đến thời điểm bàn giao lên đến 12%/năm.

DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối cho biết, khách hàng hiện tại chỉ cần thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, 70% giá trị còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay trong 25 năm. Khách còn được ân hạn nợ gốc, tài trợ lãi suất đến khi bàn giao và được hỗ trợ phí trả trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Vân An