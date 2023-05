Quận 1 Có Bao Nhiêu Phường? Bất Động Sản Quận 1 Đắt Đỏ Nhất Ở Đâu?

Với lịch sử phát triển dài hơi, quận 1 trầm tích nhiều giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của TP.HCM. Đây là nơi có nền kinh tế sôi động, tập trung nhiều cơ quan trọng yếu của thành phố mang tên Bác. Bản sắc của quận 1 được định hình với nhiều tòa nhà chọc trời – hiện thân cho sự năng động, sôi nổi về kinh tế của TP.HCM – đầu tàu phát triển phía Nam. Tòa tháp Bitexco – tòa tháp cao nhất quận 1 được coi là một trong những biểu tượng về phát triển kinh tế của quận 1 nói riêng và TP.HCM nói chung.

Là quận trung tâm bậc nhất TP.HCM, quận 1 có bao nhiêu phường?

Nằm ở trung tâm TP.HCM, quận 1 có vị trí địa lý đắc địa khi:

Quận 1 có diện tích 7,72 km2. Theo kết quả điều tra dân số năm 2019 thì quận 1 có 142.625 người, mật độ dân số đạt 18.475 người/km2.

Bên cạnh câu hỏi quận 1 có bao nhiêu phường thì câu hỏi quận 1 có bao nhiêu đường cũng được nhiều người quan tâm. Theo thống kê, quận 1 có 146 con đường. Trong đó, đường Đồng Khởi và phố đi bộ Nguyễn Huệ là những khu phố thương mại chính của Quận 1. Danh sách một số con đường tiêu biểu tại quận 1 được sắp xếp theo thứ tự ABC dưới đây:

Trầm tích các giá trị lịch sử và văn hóa, quận 1 không chỉ là trung tâm kinh tế của TP.HCM mà còn là một điểm đến nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước với nhiều di tích lịch sử văn hóa, các công trình kiến trúc nổi tiếng.

Dinh Độc Lập – công trình kiến trúc nổi tiếng ở TP.HCM

Để hiểu về lịch sử quận 1, không thể không đặt chân đến Dinh Độc Lập ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc phường Bến Thành và Bưu điện trung tâm Sài Gòn ở đường Công Xã Paris thuộc phường Bến Nghé. Cả Dinh Độc Lập và Bưu điện trung tâm Sài Gòn đều gắn với những cột mốc lịch sử lớn của TP.HCM trong thời kì Pháp thuộc. Đây đều là những công trình kiến trúc ấn tượng, tạo nên diện mạo đô thị Sài Gòn và là điểm đến quen thuộc của những người yêu thành phố mang tên Bác. Các công trình kiến trúc nổi tiếng khách ở quận 1 còn phải kể đến như Nhà thờ Đức Bà, nhà hát Thành phố, trụ sở UBND thành phố. Quận 1 cũng là nơi tập trung nhiều bảo tàng nổi tiếng như Viện bảo tàng thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Địa chất TP.HCM.

Quận 1 tập trung rất nhiều trường đại học lớn của TP.HCM. Tuy nhiên, do mức giá đắt đỏ của bất động sản trung tâm, phần lớn các sinh viên học tập tại các trường đại học có trụ sở tại quận 1 không thuê nhà trọ tại quận 1 mà ở các quận lân cận, di chuyển vào trung tâm để học tập.

Quận 1 cũng là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn, đầu ngành của TP.HCM.

Các dự án chung cư ở quận 1 phần lớn là hạng sang và cao cấp

Quận 1 không có nhiều quỹ đất để phát triển các dự án chung cư. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, quận 1 hiện có khoảng 40 dự án chung cư, phần lớn là các dự án hạng sang, cao cấp với giá bán từ 150 triệu đồng/m2 như căn hộ D1Mension căn hộ Vinhomes Ba Son, The Nexus, The Marq, The Grand Manhattan, Lim Tower, Thái Sơn building…