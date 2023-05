Quận 12 - “Điểm sáng” tăng giá của bất động sản khu Tây Sài Gòn

Thị trường bất động sản sụt giảm nguồn cung

Dịch Covid có phải là nguyên nhân cho sự giảm sút nghiêm trọng lượng giao dịch bất động sản cuối năm 2019 đầu năm 2020? Theo giới chuyên gia đánh giá sự khựng lại không chỉ bắt nguồn từ dịch bệnh mà còn bắt nguồn từ thiếu nguồn cung từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay. Nguồn cung vô cùng khan hiếm, ít dự án đc mở bán kể cả hàng tồn sang nhượng cũng giảm sụt. Dù dịch bệnh diễn ra nhưng nhu cầu an cư và đầu tư vẫn tồn tại, mạch sóng ngầm tìm nguồn cung vẫn tiếp diễn, giữa tâm dịch và hạn hán nguồn cung thì thị trường quận 12 một số dự án bắt đầu cung hàng, đây trở thành điểm nóng sốt trong giai đoạn hiện tại.



Phối cảnh dự án Happy One Thạnh Lộc tại quận 12

“Điểm sáng” BĐS khu Tây Sài Gòn

Quận 12 chưa bao giờ giảm nhiệt khi khu vực phía Tây luôn được Nhà nước đầu tư đẩy mạnh giao thông hạ tầng, việc liên kết vùng cũng trở nên thuận lợi từ Củ Chi, Thuận An, Dĩ An … Đơn cử Tuyến quốc lộ 1A đồng bộ nối liền các quận lân cận (Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú), hầm chui An Sương hay đường Trường Chinh trở thành những tuyến giao thông huyết mạch làm “đòn bẩy” cho quận 12 phát triển, giá đất không ngừng lên cao.

Trong những năm trở lại đây, biên độ tăng giá bất động sản quận 12 luôn đạt con số ấn tượng. Cuối năm 2018, thị trường đất nền ở khu vực quận 12 tăng 40-60% so với cuối năm 2017, giá đất nền nhiều khu vực thuộc phường Thạnh Xuân, An Phú Đông, Thạnh Lộc đã tăng lên mức 50 đến 80 triệu đồng/m2, đất dự án khu đô thị phân lô có những vị trí ở mức giá 70 đến 80 triệu đồng/m2. Sau Tết Nguyên đán 2019, giá đất vẫn tiếp tục tăng cao. Biên độ giao động thuận đà theo phát triển của hạ tầng hứa hẹn sẽ không ngừng dừng lại, biên độ vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.



Dự án Happy One Thạnh Lộc với quy mô khiêm tốn 210 căn hộ, 6 căn Penhouses và 3 căn shophouse

Khi tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của các quận lân cận Phú Nhuận, Gò Vấp khiến Quận 12 cạnh kề cũng được hưởng lợi. Hướng về trung tâm Tân Sơn Nhất (đoạn đang được quy hoạch theo trục Bắc Nam với chủ trương nâng cấp mở rộng một số tuyến đường huyết mạch mục đích giảm áp lực giao thông, tăng cường giao thương) đô thị hóa nơi đây trở thành “bệ phóng” tăng trưởng cho toàn khu vực, đó là lí do tại sao giá đất khu vực giao động mạnh mẽ.

Hạ tầng, giao thông quận 12 phát triển trở thành những cú hích cho thị trường, thì những nhà đầu tư lớn không ngại gì ko đầu tư vào quận 12, đối với nhà đầu tư lẻ thì việc ra hàng cũng trở nên dễ dàng hơn, đầu tư cho thuê cũng trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo.



Happy One Thạnh Lộc góp phần “giải khát” thị trường thiếu nguồn cung

Tiêu biểu chủ đầu tư Vạn Xuân Group cũng góp mặt với dự án Happy One Thạnh Lộc với quy mô khiêm tốn 210 căn hộ, 6 căn Penhouses và 3 căn Shophouse. Mặc dù khá khiêm tốn nhưng 210 căn hộ vẫn góp phần “giải khát” thị trường thiếu nguồn cung hiện tại.

Khi những “ông lớn” chọn quận 12 trở thành chiến lược đầu tư, rót kinh phí thì Happy One Premier – Thạnh Lộc trở thành quân bài chiến lược của Vạn Xuân Group. Nắm bắt được xu thế và yêu cầu thị trường, dòng căn hộ thông minh với công nghệ 4.0 từ Mỹ có giá dao động chỉ từ 1.9 tỷ/căn.