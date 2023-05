Quận 12 giá căn hộ vẫn mềm?

Ngay cả so với giá căn hộ mở bán tại các thành phố xung quanh như Biên Hòa, Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một… giá căn hộ tại quận 12 vẫn rất “dễ chịu" dù nhiều dự án có quy mô, chất lượng và tiện ích vượt trội.

Giá căn hộ đang ở mức “dễ chịu”

Liên tiếp 2 năm qua, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng giá căn hộ tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận không những không giảm mà còn tăng lên theo thời gian. Những dự án tại khu Đông TP.HCM mở ra trong thời gian qua thường có giá từ 60 triệu đồng/m2 trở lên. Ngay cả những dự án tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An… cũng có giá bán trên 40 triệu đồng/m2.

Hiệp hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM và vùng phụ cận trong Quý 3/2021 tiếp tục giảm so với các quý trước. Giá bất động sản Quý 4/2021 sẽ được điều chỉnh tương đương cùng kỳ năm 2020. Thị trường vẫn chịu áp lực tăng giá vì nguồn cung thấp, giá đất tăng (giải phóng mặt bằng), thuế đất tăng, nguyên vật liệu và thiết bị tăng, nhân công tăng…



Q uận 12 thuộc nhóm các quận huyện có sự phát triển mạnh về hạ tầng. Ảnh: Quang Định

Theo khảo sát, với mức giá của các dự án đang mở bán trong khu vực vùng TP.HCM năm 2021, giá căn hộ tại quận 12 đang ở mức “dễ chịu" nhất khi ở mức 35 – 43 triệu/m2. Đây là mức giá thấp hơn khá nhiều so với cùng phân khúc ở khu vực thành phố Thủ Đức (khu vực quận 9, quận Thủ Đức cũ). Ngay cả so với giá căn hộ tại các thành phố xung quanh TP.HCM, giá căn hộ tại quận 12 cũng chỉ ở mức tương đương hoặc thấp hơn dù vị trí vào trung tâm gần hơn nhiều.

Trong khi đó, quận 12 đang là điểm đến của người dân các tỉnh thành đến định cư tại TP.HCM, đặc biệt là những gia đình trẻ có công việc ổn định tại thành phố. Đây cũng là điểm đến cho người dân TP.HCM sinh sống tại các quận nội thành chật hẹp muốn lựa chọn không gian gia đình lớn hơn để định cư.

Báo cáo Tiêu điểm thị trường bất động sản Quý 3/2021 của Công ty CBRE mới công bố, bất chấp dịch bệnh kéo dài, giá bán căn hộ tại thị trường TP.HCM trong 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng lên. Cụ thể, giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp đạt mức 2.271 USD/m2, xấp xỉ 53 triệu đồng (không bao gồm thuế GTGT), tăng 17% so với Quý 3/2020. Tất cả các phân khúc đều ghi nhận giá bán tăng.

Tiềm năng tăng giá mạnh nhờ hạ tầng và không gian sống

Quận 12 thuộc nhóm các quận huyện có sự phát triển mạnh về hạ tầng trong 15 – 20 năm qua cùng với tốc độ dân số tăng rõ rệt. Tuy vậy, mật độ dân số ở các quận này hiện vẫn chưa cao và hạ tầng vẫn còn không gian phát triển. Được đánh giá là nhóm có sự cân bằng về giá đất cũng như sự phát triển cơ sở hạ tầng, quận 12 là khu vực sinh sống lý tưởng cho những người dân từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM, gia đình trẻ và cả người ở các quận trung tâm muốn có một không gian rộng rãi hơn.

Ghi nhận cho thấy, dù hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện giá bất động sản quận 12 đã tăng rõ nét trong những năm qua. Các chuyên gia bất động sản đánh giá, nếu khi hạ tầng giao thông hoàn thiện và đi vào sử dụng thì bất động sản nơi đây chắc chắn sẽ thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn hiện tại và được dự đoán sẽ tăng với biên độ lớn.

Trong tương lai gần, bất động sản tại quận 12 cũng có nhiều cơ sở để gia tăng giá trị khi các công trình giao thông lớn được triển khai, mở rộng. Có thể kể đến như tuyến quốc lộ 1A được mở rộng và đồng bộ với các tuyến đường nhánh đi vào các quận như: Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp… giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Các tuyến quốc lộ 22, Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, Hà Huy Giáp nối với Củ Chi, Bình Dương, Tây Ninh là những tuyến đường xương sống trong việc đưa khu vực này phát triển.

Trong tương lai sau khi hai tuyến metro số 2 và số 4 được hoàn thành sẽ nâng quận 12 lên một tầm cao mới. Theo đánh giá từ CBRE Việt Nam, chỉ tính riêng ảnh hưởng từ tuyến metro số 2, giá bất động sản quận 12 quanh trục metro có khả năng tăng tới 10%, chưa kể đến các yếu tố khác như vị trí, chất lượng…

Dự án cầu bắc qua sông Vàm Thuật giúp rút ngắn thời gian di chuyển của người dân về trung tâm quận 12; dự án mở rộng đường Trường Chinh, một trong những tuyến đường quan trọng trong việc lưu thông từ các quận trung tâm TP.HCM tới quận 12 cũng sẽ được triển khai trong tương lai gần.



Khu căn hộ resort Picity High Park – dự án có quy mô lớn nhất quận 12. Ảnh : Pi Group

Và thực tế thời gian qua đã có những nhà phát triển dự án quy mô đầu tư thi công dự án tại quận 12 tạo nên không khí sôi động cho khu vực này sau nhiều năm yên ắng hơn so với các quận huyện khác của thành phố. Trong đó, có thể kể đến dự án nổi bật là Picity High Park.

Picity High Park có vị trí đẹp tại quận 12 vì nằm liền kề quận Gò Vấp. Dự án này được coi là khu căn hộ resort đẳng cấp ở phía Tây thành phố khi mật độ xây dựng chỉ có 23%, còn lại 77% quỹ đất dành cho cảnh quan, cây xanh, giao thông và tiện ích nội khu. Điều này nghĩa là thay vì phải sống trong các khối nhà san sát nhau, cư dân Picity High Park có không gian chung vô cùng thoáng đãng với công viên, khu BBQ, hồ bơi vô cực, đường chạy bộ, sân thể thao đa năng…

Theo các công ty môi giới, Picity High Park hội đủ điều kiện đầu tư sinh lợi trong phân khúc căn hộ vì dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu đông đúc, gần nhiều cụm/khu công nghiệp…