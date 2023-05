Quận 12: Từ “viên ngọc thô” đến “thỏi nam châm” hút đầu tư

“Thay da đổi thịt” từng ngày

“Nhất cận lộ, nhị cận giang” – quận 12 nằm dọc theo quốc lộ 1A ở khu vực Tây Bắc TP.HCM, đóng vai trò cửa ngõ giao thông nối liền với các tỉnh Tây Nam Bộ. Đồng thời, phía Đông quận 12 được bao bọc bởi sông Sài Gòn – đường giao thông thủy quan trọng.



Quận 12 đã có sự phát triển đáng kinh ngạc cả về diện mạo và dân cư

Nhờ vị trí thuận lợi, quận 12 được chọn là trung tâm đô thị vệ tinh của các quận Hóc Môn, Củ Chi,Thuận An, Bình Dương trong vài năm tới, đóng vai trò kết nối vùng trung tâm TP.HCM với các tỉnh công nghiệp kề cận. Với định hướng này, không khó hiểu khi quận 12 được ưu ái đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng chất lượng cao. Nổi bật trong đó là siêu dự án nút giao thông 3 tầng gồm cầu vượt An Sương, ngã tư giao Quốc lộ 1A – Quốc lộ 22 – Trường Chinh nối dài, hầm chui An Sương. Bên cạnh đó, tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương cũng đang gấp rút hoàn thành nhằm giải tỏa áp lực di chuyển cho các phương tiện giao thông. Đặc biệt là quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với hàng loạt dự án như tuyến đường trên cao giúp kết nối từ sân bay về trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án đại lộ ven sông Sài Gòn cũng đang được kiến nghị bổ sung vào quy hoạch đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh). Theo đó, đại lộ ven sông Sài Gòn sẽ được nối từ bến Bạch Đằng, quận 1 tới các quận phía Tây như Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, quận 12, trở thành dự án thành phần của cao tốc đang gấp rút triển khai đi vào hoạt động.

“Thỏi nam châm” hút dân an cư và nhà đầu tư bất động sản

Nhờ “đòn bẩy” hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện, nhiều dự án chung cư cao cấp nhanh chóng được hình thành tại quận 12. Tiện ích công cộng như khu vui chơi, trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện… cũng theo đó phát triển. Quận 12 còn được ví như “cái nôi” của nền giáo dục, đã từng đào tạo nhiều nhân tài Việt Nam, giờ đây sở hữu hệ thống giáo dục liên cấp đồng bộ như: Mầm non Phù Đổng, tiểu học Thần Đồng, THCS Phan Bội Châu, THPT Trường Chinh, Hội Anh Văn Việt Mỹ VUS…



Nhiều dự án chung cư cao cấp nhanh chóng hình thành tại quận 12

Từ khu vực thưa thớt, đến nay quận 12 đã thu hút số lượng lớn dân cư về sinh sống và làm ăn, tạo nên sự nhộn nhịp cho nền kinh tế. Theo báo cáo của quận 12 vào tháng 3/2019, trong 5 năm qua, mỗi năm quận 12 tăng hơn 22.000 dân – mức tăng này bằng dân số của 1 phường thuộc quận.

Quận 12 cũng dẫn đầu danh sách thị trường bất động sản có số lượng người quan tâm nhiều nhất. Trong đó, khu vực tiêu biểu lọt “tầm ngắm” của giới đầu tư bất động sản là khu quy hoạch đô thị kiểu mẫu tại phường Tân Hưng Thuận – Khu dân cư An Sương 64ha với số ít dự án đang chuẩn bị bàn giao, mức giá dao động khoảng 35 triệu/m2.



Nguồn cung dự án bất động sản cao cấp tại quận 12 không nhiều

Thực tế hiện nay, số lượng dự án thuộc phân khúc cao cấp tại quận 12 không có nhiều. Sự khan hiếm nguồn cung được dự đoán sẽ đẩy giá sản phẩm thuộc phân khúc này lên 10%, theo báo cáo quý 3/2019 của CBRE. Các dự án thuộc chủ đầu tư uy tín, có tính thanh khoản tốt, bàn giao trong năm nay hoặc năm sau đều có thể bị “cháy hàng”. Hệ thống tiện ích nội khu, môi trường sống văn minh, đẳng cấp, cộng đồng dân trí cao cũng là những tiêu chí mà dân an cư cùng nhà đầu tư không thể bỏ qua khi lựa chọn và tìm mua bất động sản phù hợp tại khu vực này.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/20/quan-12-tu-vien-ngoc-tho-den-thoi-nam-cham-hut-dau-tu