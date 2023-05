Quận 2 Có Bao Nhiêu Phường? Tiềm Năng Thị Trường Cho Thuê Quận 2

Quận 2 thuộc phía Đông TP.HCM, là tên gọi cũ trước đây, hiện quận 2 đã được sáp nhập và trở thành một phần của TP.Thủ Đức (thuộc TP.HCM). Về vị trí địa lý, quận 2 tiếp giáp cả các quận thành khu vực trung tâm và vùng ven. Do đó, quận 2 có vị trí là cầu nối giữa nội thành và các tỉnh lân cận. Cụ thể:

Hiện quận 2 có bao nhiêu phường ? Với diện tích 49,79 km2, quận 2 có tất cả 11 phường, đó là An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm.