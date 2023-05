Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình phát triển mạnh mẽ

Vị trí địa lý quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế tiếp giáp với một số quận trung tâm và một số tỉnh thành vệ tinh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh như sau

Diện tích

Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 49,79 km2. So với các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh thì đây là diện tích không quá bé và cũng không thuộc “top” lớn nhất.

Dân số

Theo Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là 171.311 người, mật độ dân số đạt 3.441 người/km2.

Hạ tầng giao thông

Được đánh giá là cửa ngõ khu Đông nên hệ thống hạ tầng giao thông ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh rất được chú trọng đầu tư. Trong những năm qua, quận 2 nói riêng và khu Đông nói chung là một trong những trọng điểm về đầu tư công. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc là cơ sở để quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những tâm điểm của thị trường bất động sản.

Các công trình giao thông trọng điểm có thể kể đến như cầu qua đảo Kim Cương, nút giao An Phú, cầu vượt nút giao Mỹ Thủy, đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, cầu thay thế phà Cát Lái, hệ thống cầu Thủ Thiêm gồm cầu Thủ Thiêm 2, cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4. Hệ thống giao thông đương bộ quận 2 rất phát triển với các tuyến đường lớn như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống… Hệ thống giao thông quận 2 phát triển mạnh có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm tải tắc nghẽn hạ tầng khu Đông, thúc đẩy giao thương, kết nối liên vùng…

Hạ tầng xã hội

Về y tế, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung một số bệnh viện lớn của thành phố như Bệnh viện quận 2, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện – Cơ sở 2, Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền, Bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH), Trung tâm y tế Quận 2.

Về các điểm vui chơi – giải trí ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh: Do tuổi đời “non trẻ”, quận 2 không có nhiều những điểm du lịch mang tính di tích lịch sử nhưng đây lại là nơi tập trung nhiều điểm vui chơi sôi nổi, trẻ trung, phù hợp với giới trẻ như Công viên Sala quận 2, Công viên Hầm Thủ Thiêm, khu vui chơi đảo Kim Cương, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Saigon Outcast, Khu tổ hợp BLQQ Thảo Điền, công viên bạt nhún Jump Arena…

Trong những năm qua, quận 2 nói riêng và khu Đông nói chung là điểm nóng của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình mở rộng của thành phố mang tên Bác đã đưa khu Đông từ một vùng ven thành phố trở thành tâm điểm của thị trường với các cơn sốt đất. Với lợi thế quỹ đất lớn, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh hình thành hàng loạt các khu đô thị quy mô lớn bậc nhất thành phố như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị Lake View City, khu đô thị Citi Bella, khu đô thị An Phú – An Khánh, khu đô thị Cát Lái, khu đô thị Thảo Điền…

Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến sự nở rộ của các khu đô thị những năm gần đây

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho biết, đến hết tháng 9/2022, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh hiện có 154 dự án bất động sản, nằm trong top các quận có nhiều dự án bất động sản nhất thành phố. Như vậy, không khó để nhận ra, quận 2 đang quy tụ đa dạng các loại hình bất động sản, trong đó áp đảo là các dự án căn hộ chung cư và các dự án khu đô thị.

Việc tìm mua căn hộ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh rất khó để tìm được căn hộ giá rẻ, có mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn. Đây là nơi xuất hiện nhiều dự án căn hộ hạng sang, cao cấp với mức giá đắt đỏ, lên tới cả trăm triệu đồng mỗi m2. Một số cái tên có thể kể đến như dự án The River Thủ Thiêm giá trung bình mỗi m2 dao động từ 140-200 triệu đồng, có những căn đẹp, mức giá lên tới gần 300 triệu đồng/m2. Empire City Thủ Thiêm với giá bán trung bình khoảng 120-150triệu đồng/m2, những căn vị trí đẹp tại dự án này, giá bán lên tới gần 200 triệu đồng/m2; The Metropole giá trung bình từ 120-180 triệu đồng/m2; Define – Capital Land giá bán từ 120-150 triệu đồng/m2; Feliz En Vista với giá bán 70-75 triệu đồng/m2… Bên cạnh những dự án hạng sang, cao cấp, quận 2 cũng có khá nhiều dự án có mức giá từ 35-55 triệu đồng/m2 như New City, Homyland Reverside, Thủ Thiêm Dragon, D’Lusso, La Astoria, Precia, Lexington Residence, ParcsPring, The Sun Avenue, Citi Esto…

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , trong 3 năm từ 2017-2019, giá chào bán căn hộ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong 3 quận khu Đông. Nếu lấy giá bình quân căn hộ trên bán đảo Thủ Thiêm hồi đầu năm 2017 làm mốc tham chiếu, trong vòng 3 năm, giá chào bán căn hộ tại đây đã tăng gần 2,5 lần. Các dự án hạng sang, dù có mức giá sơ cấp rất cao khoảng 100 triệu đồng/m2 nhưng tốc độ tăng giá trong 2 năm gần đây khá mạnh. Đơn cử, căn hộ dự án The River City năm 2020 với giá từ 100 triệu đồng/m2, đến cuối năm 2021 ghi nhận mức giá 130 triệu/m2, tăng 30%. Căn hộ The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 3 mở bán năm 2020 với giá từ 160 triệu/m2, năm nay đã lên mức 220 triệu/m2.

Thị trường biệt thự, liền kề quận 2 cũng rất sôi động. Cuộc đấu giá 4 lô đất vàng Thủ Thiêm vào tháng 12/2021 với mức trúng giá cao nhất đạt 2,4 tỷ đồng/m2 đã đẩy giá đất Thủ Thiêm lên một mặt bằng giá mới. Hiện biệt thự, shophouse, liền kề quận 2 thuộc các dự án đều có mức giá từ 150 triệu đồng/m2 trở lên với tổng giá trị đều trên chục tỷ đồng/căn. Đơn cử, The Classia Khang Điền giá bán từ 180 triệu đồng/m2, biệt thự An Phú – An Khánh từ 220 triệu đồng/m2, Lakeview City từ 150 triệu đồng/m2, biệt thự Thảo Điền từ 170 triệu đồng/m2, biệt thự Thạnh Mỹ Lợi từ 180 triệu đồng/m2, biệt thự và shophouse The Global City từ 370 triệu đồng/m2… So với năm 2020, giá bất động sản liền thổ tại quận 2 đã tăng trung bình khoảng 20-30%.