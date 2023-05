Quảng Nam: Phát triển Rosa Luxury Villas trở thành chuỗi biệt thự ven sông Cổ Cò kiểu mẫu

Mục tiêu của ký kết quan trọng này là sẽ phát triển Rosa Luxury Villas trở thành chuỗi biệt thự cao cấp kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Cò huyền thoại. Phân khu Rosa Luxury Villas sẽ là điểm nhấn với thiết kế hiện đại, đẳng cấp, tạo ra một sản phẩm bất động sản giá trị giữa biệt thự ven sông kết hợp nghỉ dưỡng nhờ vị thế đắc địa gần các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng và Hội An.

Tiện ích xung quanh Khu biệt thự Rosa Luxury Villas, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Ông Đinh Văn Xuân – Tổng giám đốc VXS Group, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển dự án này nhấn mạnh, với các kinh nghiệm đã triển khai các dự án trong suốt 4 năm qua gồm: quy hoạch, thiết kế, xây dựng hạ tầng, thi công hoàn thành biệt thự mẫu…phân khu Rosa Luxury Villas đã khẳng định được tiềm năng của mình. Trong giai đoạn tới, mục tiêu của VXS Group là sẽ tiếp tục triển khai để hoàn thiện phân khu quan trọng này, để tạo ra một khu biệt thự ven sông kiểu mẫu, với tất cả sản phẩm đều là biệt thự view sông Cổ Cò sắp khơi thông toàn tuyến trong năm 2023 tới.

Bên cạnh VXS Group, với mục tiêu tập trung phát triển toàn diện cho Rosa Luxury Villas, Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản AHS (AHS Property) và Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mars Land (Mars Land) cũng là đối tác đối tác chiến lược đồng hành phát triển dự án quan trọng này.

Chuỗi biệt thự ven sông đắc địa nhất sông Cổ Cò

Rosa Luxury Villas có diện tích 5,15 héc ta, nằm trong Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Rosa Riverside Complex rộng 60 hécta nằm dọc sông Cổ Cò nối Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Rosa Luxury Villas được quy hoạch tất cả đều là biệt thự ven sông, sở hữu bến du thuyền, công viên ven sông, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ khác. Sở hữu vị trí đắc địa, cách các bãi tắm nổi tiếng Thống Nhất – Hà My – An Bàng chưa đến 1km, cách thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An hơn 10 phút di chuyển bằng ô tô.

Khu biệt thự Rosa Luxury Villas nơi giao thoa hai miền di sản

Đặc biệt xung quanh Rosa Luxury Villas là các tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu hiện nay, tạo ra chuỗi vệ tinh hoàn hảo để nơi đây trở thành phân khu biệt thự đáng sống kết hợp với nghỉ dưỡng.

Trong năm 2022 này, cầu Nghĩa Tự bắc qua sông Cổ Cò ngay sát dự án Rosa Luxury Villas cũng sẽ được khởi công. Trong khi đó, dự án khơi thông sông Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An cũng sẽ hoàn thành trong năm 2023. Như vậy, Rosa Luxury Villas sẽ là một trong các phân khu bất động sản giá trị về cả cảnh quan lẫn kinh tế tại Quảng Nam trong thời gian tới.