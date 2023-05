Quảng Nam – thị trường tiềm năng cho bất động sản nghỉ dưỡng

Quảng Nam lợi thế hàng đầu để phát triển du lịch

Mới đây, theo công bố của WTA, thành phố Hội An đã được trao giải thưởng Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2019. Trước đó, vượt qua Tokyo (Nhật Bản), Chiang Mai (Thái Lan)… Hội An trở thành thành phố tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí du lịch nổi tiếng Travel and Leisure bình chọn. Không hào nhoáng, tráng lệ, sức hấp dẫn của mảnh đất này đến từ chính vẻ đẹp bình dị và giản đơn nhất với những mái ngói phủ đầy rêu phong, bên mảng tường xám mốc xưa cũ trên con đường ngập tràn sắc đỏ đèn lồng.

Được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO năm 1999, Hội An từng là một trong những thị trấn thương mại quan trọng nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 16. Các đường phố hẹp của thị trấn có các cửa hàng và dãy nhà cổ vô cùng quyến rũ đã đưa Hội An lọt vào danh sách những trấn cổ đẹp nhất Châu Á.



Vẻ đẹp đậm sắc màu hoài cổ của Hội An

Đến Quảng Nam, du khách còn được đắm mình vào thế giới cổ xưa ở các đền, tháp ở Trà Kiệu, Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ và đặc biệt là Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO chọn là một trong các di sản thế giới từ tháng 12/1999.

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và những loài san hô lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam được giới khoa học quan tâm đặc biệt cũng trực thuộc Quảng Nam.



Biển An Bàng nơi tổ hợp nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa tọa lạc

Ngoài ra, Biển Hà My được báo Anh Telegraph chọn vào top những bãi biển đẹp nhất châu Á. Biển An Bàng Hội An lọt top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNNGo bình chọn. TripAdvisor công bố top 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á có Biển An Bàng và Biển Cửa Đại đều thuộc Quảng Nam. Những bãi biển này mang đúng những nét tuyệt đẹp của biển miền Trung, đó là những bờ cát trắng phau trải dài ngút tầm mắt, nước biển trong vắt, xanh một màu ngọc.

Quảng Nam sở hữu những lợi thế lớn để có thể phát triển song song du lịch sinh thái và du lịch văn hoá nhờ các giá trị về cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp độc đáo và giá trị văn hoá, kiến trúc, lịch sử đặc trưng… Các nhà đầu tư đã nhắm đến Quảng Nam để xây dựng các dịch vụ lưu trú nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của khách du lịch đến với vùng đất này.

Cơ sở hạ tầng thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng phát triển

Trong những năm trở lại đây, Quảng Nam đang từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu nối nhằm xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi nối liền các điểm đến cho du khách.

Sở hữu vị trí liền kề trung tâm kinh tế Đà Nẵng nên Quảng Nam được hưởng lợi từ hệ thống giao thông phát triển vượt trội của Đà Nẵng như: đường hàng không, đường thuỷ, đường sắt, đường bộ…

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên và lớn thứ ba của Việt Nam. Tính đến nay, đã có 27 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng và 9 đường bay nội địa với tổng tần suất hoạt động 368 chuyến/tuần.

Đà Nẵng sở hữu nhiều cảng biển lớn và đón nhiều tàu du lịch mỗi ngày, mới đây 8 tuyến du lịch đường thủy nội địa vừa được đưa vào quy hoạch.

Ga Đà Nẵng với nhiều tuyến tàu mỗi ngày đi các địa phương trong cả nước, đặc biệt là tuyến tàu hoả 5 sao từ Nha Trang đến Huế – Đà Nẵng – Hội An được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn mới rất thuận tiện cho khách du lịch.

Hạ tầng giao thông đường bộ Đà Nẵng được đánh giá phát triển vượt trội nhất trong cả nước. Tuyến đường bộ từ Đà Nẵng đến Hội An nhanh chóng và thuận tiện. Dự án tuyến tàu điện dài 33 km từ sân bay chạy dọc ven biển đến phố cổ Hội An đang được mời gọi nhà đầu tư quốc tế.



Tổ hợp nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa sẽ làm nóng thị trường bất động sản miền Trung

Với những lợi thế sẵn có các chủ đầu tư lớn đang dồn nguồn tiền về Quảng Nam để phát triển các dự án bất động sản nhằm phát triển khu vực này tương xứng với các tiềm năng sẵn có. Tiêu biểu là Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đã và đang tạo ra nhiều dự án có dấu ấn quan trọng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An. Trong đó, Shantira Beach Resort & Spa là dấu ấn đặc biệt của Tập đoàn Hoàng Gia tại Hội An hợp tác cùng thương hiệu quản lý đẳng cấp quốc tế Dusit Thani là một trong những tập đoàn hàng đầu của Thái Lan.

Được thiết kế theo phong cách phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên nhưng cũng đầy riêng tư, Shantira Beach Resort & Spa với spa và ẩm thực phong cách Thái sẽ mang đến hàng loạt tiện ích 5 sao đẳng cấp cùng những trải nghiệm khó quên của phong cách sống thượng lưu hứa hẹn sẽ là dự án nổi bật của bất động sản nghỉ dưỡng Miền Trung.