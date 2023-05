Bình Định đã và đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng hướng về phía biển

Với chính sách tập trung đầu tư hạ tầng để thúc đẩy kinh tế phát triển, Bình Định đã và đang tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng hướng về phía biển, trong đó phải kể đến chương trình trọng điểm mà tỉnh này triển khai trong 15 năm nay là KKT Nhơn Hội. Đây là dự án mà Bình Định định hướng trở thành một trong những trung tâm phát triển chính của cả Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chứ không chỉ riêng tỉnh nhà.

Bình Định đang đầu tư xây dựng hàng loạt hạ tầng giao thông quan trọng

Để thúc đẩy KKT Nhơn Hội phát triển bứt phá, Bình Định xây dựng hàng loạt hạ tầng giao thông quan trọng như: Cầu Nhơn Hội và tuyến cáp treo dài gần 3 km nối TP. Quy Nhơn với khu du lịch Hải Giang; quốc lộ 19B; dự án Cầu Thị Nại 2 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng; dự án tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn với tổng mức đầu tư 1.452 tỷ đồng; dự án Đường ven biển…

Trong đó, quốc lộ 19B là một trong những tuyến giao thông có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối 3 tâm điểm lớn tại Bình Định bao gồm: Sân bay Quốc tế Phù Cát – Khu kinh tế Nhơn Hội – TP. Quy Nhơn.

Quốc lộ 19B đang hoàn thiện những hạng mục cuối

Quốc lộ 19B được quy hoạch có nền đường rộng từ 30 – 42m, từ 4 – 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, vận tốc 80 km/h. Tính đến thời điểm này, quốc lộ 19B đang hoàn thiện những hạng mục cuối, dự kiến được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Quốc lộ 19B sẽ góp phần thay đổi diện mạo Bình Định

Sau khi được đưa vào sử dụng, quốc lộ 19B sẽ góp phần thay đổi diện mạo Bình Định theo hướng hiện đại hơn và rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Phù Cát về KKT Nhơn Hội, từ đó đón đầu làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan vào khu kinh tế trong giai đoạn tới. Đặc biệt, đây cũng là “đòn bẩy” để KKT Nhơn Hội trở thành điểm sáng bất động sản.

