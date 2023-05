Nhu cầu mua căn hộ chung cư tại TP.HCM đang dịch chuyển sang loại hình giá rẻ và nhà ở xã hội trong khi các phân khúc có tầm giá cao ghi nhận sự thờ ơ từ người tìm kiếm nhà đất.

Cụ thể, mức độ quan tâm BĐS TP.HCM trong quý 1/2023 giảm 22% so với cùng kỳ, trong đó lượt tìm kiếm chung cư giảm 16%, nhà riêng giảm 27%, nhà mặt phố giảm 17%, đất nền giảm 44% và biệt thự giảm 25%. Xét riêng ở phân khúc căn hộ, hầu như tất cả các quận/huyện tại TP.HCM đều ghi nhận nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư hạ nhiệt. Mức giảm mạnh nhất thuộc về các quận nội thành như quận 4, quận 8, quận 10, Tân Bình, Tân Phú với tỷ lệ giảm 26 -34%. Với các quận ngoại thành như Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, quận 2, quận 9, nhu cầu mua căn hộ giảm 13 -19% so với cùng kỳ. Còn xét về cơ cấu giá, các dự án căn hộ TP.HCM có mức giá dưới 3 tỷ đồng nhận được sự quan tâm tìm mua cao nhất thị trường, chiếm đến 48%, tăng 4% so với quý 4/2022. Với các sản phẩm căn hộ có giá từ 3 – 6 tỷ đồng, nhu cầu tìm mua lại giảm 3% (chiếm khoảng 34%) và căn hộ trên 6 tỷ đồng chỉ chiếm 18%, nhu cầu tìm mua cũng giảm 1% so với quý trước.