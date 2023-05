Quý 1/2023, Giá Căn Hộ Vẫn Tăng, Giá Đất Nền Giảm

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm 2023, giao dịch căn hộ chung cư có xu hướng tăng mạnh trong khi đất nền tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường BĐS quý 1/2023. Theo đó, cơ quan này đánh giá thị trường BĐS đã có phản ứng tích cực với những chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành. Hoạt động giao dịch nhà đất đã có những dấu hiệu tích cực, niềm tin của nhà đầu tư được phục hồi. Một số dự án được tiếp tục triển khai sau một thời gian phải tạm dừng, lượng tìm kiếm và giao dịch BĐS đang ấm dần lên, nhất là các tháng cuối quý 1 vừa qua.

Cụ thể, trong quý 1/2023, nguồn cung về nhà ở thương mại tuy vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý 4/2022 nhưng thanh khoản đã có sự cải thiện, nhất là ở loại hình căn hộ chung cư . Theo đó, 3 tháng đầu năm, cả nước có 17 dự án được cấp phép triển khai, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2022. Hà Nội và TP.HCM chỉ có 4 dự án được cấp phép, thấp nhất trong các năm qua. Quý 1 cả nước có 106.401 giao dịch mua bán thành công. Trong đó, lượng giao dịch mua bán phân khúc đất nền giảm 55% so với quý 4 trước đó và 56,2% so với cùng kỳ còn tỷ lệ tiêu thụ căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ lại tăng 272% so với quý 4/2022 và 193% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong quý đầu năm, giá bán bình quân các loại căn hộ chung cư tại Hà Nội và TP.HCM vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Mức tăng một số dự án dao động 3,5-6,1% như Vinhomes Metropolis (Ba Đình) tăng khoảng 3,5% (lên mức 99,1 triệu đồng/m2), Hưng Vượng 2 (Quận 7) tăng khoảng 4% (lên mức 34,8 triệu đồng/m2).

Trong khi đó, giá nhà riêng lẻ và đất nền chào bán thứ cấp trong quý 1 có xu hướng giảm. Các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa ghi nhận giá đất nền giảm 3,5 -7% ở nhiều giao dịch thứ cấp. Với thị trường phía Nam, giá đất nền tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM ghi nhận động thái giảm khoảng 4,5-8% ở giao dịch thứ cấp.

Giá bán biệt thự, đất nền dự án tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng giảm trong quý 1/2023.

Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) đánh giá, các phân khúc nhà liền thổ như biệt thự, đất nền dự án ở nhiều địa phương hầu như đều ghi nhận tình trạng giảm giá và ít có giao dịch. Hầu hết là do những sản phẩm này có giá bán cao, chi phí lãi vay cùng tiếp cận vốn tín dụng khó khăn khiến người mua chưa thực sự quan tâm xuống tiền với các BĐS có tầm chi phí lớn cũng như khó khai thác thương mại.

Trước đó, số liệu NCTT BĐS của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, giá bán đất nền dự án tại nhiều địa phương trên cả nước có xu hướng giảm mạnh còn căn hộ vẫn tiếp tục tăng trong quý 1/2023. Cụ thể, giá bán nhiều dự án căn hộ trung cấp, bình dân tại Hà Nội vẫn tăng 3-4% còn giá nhà phố tăng gần 10% so với cùng kỳ. Riêng đất nền lại giảm mạnh từ 2-6% tại nhiều khu vực. Một số tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang có giá đất nền dự án giảm 13-15%. Tương tự, với TP.HCM, giá bán căn hộ có xu hướng đi ngang ở loại hình cao cấp và tăng mạnh gần 13% với phân khúc hạng C. Còn đất nền thì giảm từ 2-3% giá bán so với quý 4 trước đó. Một số tỉnh vùng ven như Long An, Bà Rịa -Vũng Tàu có giá bán đất nền giảm 5-6%.

Cũng theo Bộ xây dựng, trong quý 1/2023, cả nước có gần có 341 doanh nghiệp BĐS giải thể và 1.816 dừng kinh doanh. Con số này tăng lần lượt 31% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý vừa qua cũng giảm 63% so với cùng kỳ. Khoảng 30-50% sàn môi giới đang hoạt động phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh. Số môi giới trụ lại với nghề cũng chỉ còn 30-40% so với đầu năm 2022. Nguyên nhân được đưa ra là do doanh nghiệp BĐS đang có điều chỉnh thay đổi phương án kinh doanh, tái cơ cấu nợ, thu hẹp quy mô đầu tư, sản xuất, tinh giản bộ máy.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa ốc, Bộ Xây dựng kiến nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, thủ tục cho các dự án: sớm thẩm định, phê duyệt các quy hoạch liên quan, ban hành Thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ để gỡ khó cho hoạt động kinh doanh phục hồi.

Đông Phong