Quý 2/2021: thị trường bất động sản “sáng” hơn so với lo ngại

Lượng tin đăng và nhu cầu tìm mua BĐS vẫn tăng tích cực

Báo cáo Nghiên cứu thị trường BĐS quý 2/2021 do Batdongsan.com.vn công bố trực tuyến sáng 6/7 cho thấy, thị trường nhà đất vẫn duy trì một số điểm sáng tích cực khi mức độ quan tâm và nhu cầu giao dịch trong quý vẫn cao hơn so với quý trước và hầu hết các tháng trong năm 2020.

Cụ thể, so với quý 1/2021, số lượng người tìm mua và thuê BĐS trên cả nước tăng đến 54% trong quý 2, lượng khách hàng đăng tin rao bán nhà đất cũng tăng hơn 3%. Mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất trên toàn trang tăng 8% so với quý 1/2021 và 13% so với cùng kỳ 2020. Lượng tin đăng rao bán bất động sản cũng tăng 23% so với quý 1 trước đó và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng ngưởi tìm mua và thuê bất động sản trong quý 2/2021 tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Báo cáo quý 2 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, ở những tỉnh thành có số ca nhiễm Covid-19 thấp, lượng quan tâm tìm mua nhà đất vẫn tăng khá ổn định. Đơn cử, các địa phương nổi bật như Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, nơi số ca nhiễm Covid-19 đang được kiểm soát tốt (chỉ khoảng 10-14 ca) ghi nhận mức độ quan tâm bất động sản tăng từ 28-42%. Còn các thành phố trung tâm đang bùng dịch như Hà Nội, TP.HCM nhu cầu tìm kiếm BĐS tăng trưởng thấp, lần lượt là 12% và 5% nếu so sánh với quý trước đó.

Nhìn nhận về hoạt động của thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung và nhu cầu với thị trường BĐS nói riêng trong quý 2 vừa qua vẫn rất khả quan. Xét trên tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân của Việt Nam đạt 6,61%, trong đó kinh doanh bất động sản tăng trưởng 4% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu dùng đạt 1,47% trong khi giá trị xuất – nhập khẩu của cả nước đều cho thấy xu hướng tăng 28% và 36%. Những con số này cho thấy bất chấp dịch bệnh, Việt Nam vẫn đang kiểm soát phát triển kinh tế ổn định.

“Việt Nam hiện là một trong số ít các quốc gia Đông Nam Á vẫn duy trì tốc độ tăng giá BĐS ổn định trong tình hình dịch bệnh. Trong khi các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều ghi nhận tốc độ tăng giá BĐS giảm từ 2-7% so với cùng kỳ thì tại Việt Nam, con số này vẫn tăng thêm 5,2%. Điều này cho thấy người Việt có xu hướng đặt niềm tin và tham gia vào thị trường nhà đất nhiều hơn và xem đây như một kênh trú ẩn an toàn trong thời điểm dịch bệnh phức tạp”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Triển vọng nào cho thị trường 6 tháng cuối năm

Bàn về triển vọng của thị trường trong 6 tháng cuối năm, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn đều có chung quan điểm, mọi hướng đi của thị trường sẽ chịu sự ảnh hưởng nhiều từ thành công của chiến dịch tiêm chủng vaccine tới đây.

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, dựa theo hướng phát triển chung hiện tại của nhiều nước trên thế giới, có thể thấy được xu hướng tăng trưởng của thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ tiêm chủng vaccine. Ví như tại các quốc gia có tốc độ tiêm chủng vaccine đạt 50-55% như Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, tốc độ tăng giá BĐS đạt từ 9-10%, con số này ở những quốc gia hoàn thành dưới 50% tiêm vaccine thấp hơn rất nhiều.

Nhu cầu giao dịch nhà đất dự báo sẽ tăng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm khi chiến dịch tiêm chủng vaccine được đẩy nhanh.

Chính phủ Việt Nam đang rất nỗ lực trong công tác tiêm chủng cộng đồng, số lượng người được tiêm vaccine có thể sẽ tăng nhanh trong quý 3/2021 khi 8 triệu liều vaccine dự kiến về Việt Nam trong tháng 7 này. Chính phủ đang hướng đến mục tiêu 50% lao động tại các thành phố lớn sẽ tiếp cận được vaccine trong quý 3, và nếu kịch bản này diễn ra theo đúng lộ trình, nhu cầu giao dịch bất động sản được kì vọng sẽ tăng trưởng nhanh trong những tháng tới, ông Quốc Anh cho hay.

“Những số liệu tích cực về thị trường trong quý 2/2021 vừa qua cho thấy, tâm lý của người mua nhà đang ngày càng ổn định và dần thích nghi với tình hình chung. Hầu hết người mua nhà đã xác định sẽ phải thích nghi với tình hình dịch bệnh diễn biến lâu dài. Các doanh nghiệp BĐS cũng tích cực hơn trong việc tìm những hướng đi mới, linh động ứng dụng công nghệ vào bán hàng và chuyển dịch nhịp nhàng từ hoạt động offline sang hình thức tiếp cận khách hàng online. Thị trường BĐS trong quý 3/2021 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khả năng cao quý 4 thị trường sẽ phục hồi nếu kế hoạch tiêm chủng vaccine thành công như dự kiến”.

Xét về các phân các phân khúc sẽ chiếm ưu thế trong giao dịch ở các tháng cuối năm, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn nhận định, những khu vực được kiểm soát Covid-19 sẽ tiếp tục chứng kiến sự phục hồi nhanh. Căn hộ chung cư và nhà riêng lẻ vẫn là hai phân khúc có nhu cầu tìm kiếm cao nhất thị trường, nhất là loại hình chung cư trung cấp, bình dân, hướng đến phục vụ nhu cầu mua ở thực. Phân khúc nhà mặt phố cho thuê sẽ phải đối mặt với sự phục hồi chậm trong khi bất động sản nghỉ dưỡng sẽ phải mất thêm một quý trầm lắng nữa để tiến tới tái khởi động và phục hồi.

Phương Uyên