Quy hoạch mở rộng đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m tại Thuận An

Mạng lưới kết nối đường bộ của đường Bình Chuẩn 69

Quy hoạch mở rộng đường Bình Chuẩn 69 lên lộ giới 22m với phần lòng đường rộng 14m và lề đường mỗi bên rộng 4m. Dự án dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2025, hứa hẹn tạo diện mạo đô thị hiện đại và phát triển hơn.

Các phương tiện giao thông tại khu vực Bình Chuẩn, Thuận An đi qua đường Bình Chuẩn 69 sẽ di chuyển thông thoáng hơn. Theo đó, nhiều cửa hàng sẽ mọc lên để kinh doanh nhờ mặt tiền đắc địa hơn.

Đường Bình Chuẩn 69 được mở rộng lộ giới 22m dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2025

Đường Bình Chuẩn 69 nằm tại khu vực trung tâm phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An. Nơi đây có mật độ dân cư đông nhờ khu dân cư hiện hữu và hoạt động buôn bán sầm uất. Đường Bình Chuẩn 69 có ý nghĩa kết nối giao thông quan trọng trong khu vực nhờ nối liền DT743 và đường Lê Thị Trung. Đây là 2 tuyến đường huyết mạch của Thuận An, Bình Dương.

DT743 là một trong những tuyến đường đóng vai trò quan trọng nhất của cả Bình Dương nhờ kết nối TP. Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính tỉnh với TP. Biên Hoà và cả TP. Thủ Đức (TP.HCM). DT743 có 6 làn xe với chiều dài 19,5km nối các khu công nghiệp, khu sản xuất tập trung của Bình Dương và các khu chế xuất của TP. Thủ Đức. DT743 đi qua nhiều thành phố giáp ranh Bình Dương – TP.HCM như TP. Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên.

Một nhánh phụ của DT743 kéo dài giao với Quốc lộ 13 ngay ngã tư Ông Bố (P.Bình Hòa, Thuận An). Nhờ đó, các phương tiện di chuyển từ Bình Dương đến TP.HCM thuận tiện và nhanh chóng hơn nhờ DT743 giúp giảm tải cho Quốc lộ 13. Vận tải hàng hoá có thể giảm chi phí và thời gian vận chuyển.

Khu vực Bình Chuẩn gần đường Bình Chuẩn 69 còn kết nối với đường Lê Thị Trung. Đây là tuyến đường chính của thành phố Thuận An và rất nhộn nhịp nhờ đi ngang khu dân cư đông đúc. Từ đường này, xe cộ nhanh chóng tiếp cận 5 thành phố Thủ Đức, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An.

Ngoài DT743 và Lê Thi Trung, đường Bình Chuẩn 69 được bao bọc bởi mạng lưới đường sá phát triển, hầu hết đều từ 2-4 làn xe. Bến xe khách Bình Dương cũng được quy hoạch tại phường Bình Chuẩn nhằm giải quyết nhu cầu vận tải của tỉnh.

Công viên 3ha liền kề đường Bình Chuẩn 69

Công viên khu vực phường Bình Chuẩn có quy mô 3ha nằm liền kề một bên đường Bình Chuẩn 69. Công viên được trang bị hệ thống cảnh quan xanh sẽ là nơi dạo mát, vui chơi, giải trí cho người dân địa phương. Ngoài ra, các hộ gia đình xung quanh cũng được hưởng bầu không khí sẽ thêm trong lành, mát mẻ.

Dân cư tại đây tập trung quanh đường Bình Chuẩn 69 khá nhiều nhờ tuyến đường này có khả năng kết nối giao thông tốt. Lượng xe cộ vừa phải giúp các hộ dân xung quanh không bị ảnh hưởng khói bụi, ô nhiễm, tiếng ồn.

Quy hoạch mở rộng đường Bình Chuẩn lộ giới 22m và có công viên 3ha liền kề giúp nhà đất tại đây tăng sức hút. Dự kiến giá bất động sản sẽ tăng lên và hoạt động buôn bán tại đây sẽ thêm sầm uất.