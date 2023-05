Tiềm năng khu vực lõi trung tâm

Từ năm 2016, Bình Dương chính thức công bố đề án xây dựng “Thành phố thông minh”, học tập theo mô hình thành phố Eindhoven (Hà Lan). Tâm điểm là các thành phố, thị xã bao gồm: Thủ Dầu Một (gồm cả khu vực "thành phố mới"), Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát. Đề án là chương trình đột phá kinh tế xã hội của tỉnh, đưa nền kinh tế chuyển dần sang dịch vụ – công nghệ cao, đô thị xanh, thông minh và hiện đại.



Các đô thị trung tâm phát huy vai trò hạt nhân cho quy hoạch thành phố thông minh

Nhờ quy hoạch bài bản, các đô thị trung tâm này sẽ đảm nhận những chức năng khác nhau nhưng có tính cộng hưởng lẫn nhau. Khu vực Dĩ An sẽ là nơi bố trí khu đô thị đại học quốc gia, đầu mối giao thông. Thuận An là nơi xây dựng các công trình dịch vụ y tế, trung tâm thương mại, dịch vụ. Thủ Dầu Một đảm nhận chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh doanh tài chính – ngân hàng, trong khi khu vực Tân Uyên, Bến Cát được dành là nơi phát triển các khu công nghiệp lớn, công trình giáo dục, cảng sông, nhà ở.

Trong đó, khu vực lõi kết nối các đô thị trung tâm đóng vai trò hạt nhân của đề án quy hoạch thành phố, được chính quyền tỉnh Bình Dương tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội theo chuẩn các mô hình thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới. Hiện các tuyến giao thông huyết mạch tại khu vực lõi hình thành khá hoàn chỉnh, bao gồm các tuyến đường kết nối liên vùng như trục đường xuyên tâm Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 746…



Đề án thành phố thông minh thu hút nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước. (Phối cảnh dự án The Standard Bình Dương)

Đáng chú ý, sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp từ làn sóng các nhà đầu tư ồ ạt xây dựng nhà máy ở các đô thị trung tâm như VSIP 1,2, KCN Nam Tân Uyên, KCN Tân Đông Hiệp, KCN Sóng Thần đã tạo ra một lượng lớn việc làm, thu hút hơn 50.000 chuyên gia và kỹ sư cấp cao đến sinh sống và làm việc. Từ đây, hình thành nhu cầu an cư trong các cộng đồng cư dân văn minh, ưu tú với sự tương đồng về vị thế, mức thu nhập, tạo tiền đề để thị trường bất động sản địa phương bứt phá mạnh mẽ, nhất là khu vực lõi với sự vượt trội về kết nối giao thông, hạ tầng hoàn thiện.

Săn tìm cơ hội đầu tư

2020 đánh dấu bước chuyển mình vượt bậc của bất động sản Bình Dương khi thu hút nhiều chủ đầu tư tham gia rót vốn. Tuy nhiên, phần lớn các dự án căn hộ ra mắt thời gian qua đều thiếu điểm nhấn do chưa đáp ứng đúng nhu cầu của số đông khách hàng là giới chuyên gia, kỹ sư cấp cao đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

Trong khi đó, nhóm khách hàng đặc biệt này với mức sống ngày càng cao vẫn đang "mỏi mắt" tìm kiếm chốn an cư thỏa mãn đủ các tiêu chí về kết nối, sự riêng tư, tiện ích hiện đại, vốn đang rất khan hiếm tại thị trường hiện nay.

Bắt kịp xu thế, đáp ứng nhu cầu, Tập đoàn An Gia đã ra mắt thị trường sản phẩm The Standard Bình Dương – dự án theo mô hình khu biệt lập (compound) lần đầu tiên hiện diện tại địa phương, với giá sở hữu chỉ từ 1,5 tỷ đồng.



The Standard Bình Dương tọa lạc tại vùng lõi (6) các đô thị trung tâm: Thủ Dầu Một (1), Thuận An (2), Dĩ An (3), Bến Cát (4), Tân Uyên (5)

Dự án có lợi thế về mặt vị trí và kết nối hạ tầng khi nằm trong khu vực lõi của thành phố thông minh, trên mặt tiền đường Tân Phước Khánh 10. Từ dự án, những cư dân thành đạt chỉ mất khoảng 15 phút để đến Thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, 25 phút đến Thành phố Biên Hòa và gần 45 phút đến trung tâm TP.HCM. Bao quanh dự án là hệ thống các tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh như trường học từ mầm non đến đại học (MMI, Việt Hoa, Việt Đức), các khu du lịch (Bửu Long, Đại Nam), bệnh viện quốc tế, Aeon Mall, các sân golf (Twin Doves, Sông Bé, Mekong). Với vị thế đắc địa, The Standard Bình Dương thực sự là tài sản có giá trị lớn cho người mua nhà, giới chuyên gia nhằm đón đầu xu thế bùng nổ của bất động sản Bình Dương chỉ trong vài năm tới.



Thiết kế lệch tầng thông minh giúp tối ưu không gian, tận dụng ánh sáng tự nhiên

Để thiết lập những tiêu chuẩn sống mới cho nhóm khách hàng đặc biệt đang sinh sống và làm việc tại trung tâm Bình Dương, An Gia “mạnh tay” chi tới 1.200 tỷ đồng phát triển không gian sống riêng tư, an toàn với khối tiện ích xứng tầm dành cho những chủ nhân danh giá. Nổi bật là clubhouse phong cách resort được đầu tư hàng triệu USD liền kề công viên trung tâm nội khu rộng 4.000 m2, tích hợp nhiều dịch vụ – tiện ích đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, 374 sản phẩm nhà liền kề và shophouse tại The Standard Bình Dương đều sở hữu thiết kế lệch tầng với chiều cao phòng khách lên tới hơn 5m. Không chỉ tối ưu diện tích, thiết kế thông minh này còn giúp gia chủ tận dụng nguồn ánh sáng, gió tự nhiên, mang lại không gian sống thoáng đãng, chất lượng và hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thông thường.

Được biết, Tập đoàn An Gia sẽ chính thức tổ chức sự kiện khai trương nhà mẫu khu biệt lập The Standard Bình Dương vào ngày 4/10 tới đây, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chân thực về không gian sống “vượt mong đợi”.