Tâm điểm kết nối giao thông Quy Nhơn – Bình Định

Nhơn Hội New City – Kỳ Co Gateway tọa lạc tại cửa ngõ khu kinh tế Nhơn Hội và trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định kết nối Quốc lộ 19B – TP. Quy Nhơn – khu kinh tế Nhơn Hội tới sân bay quốc tế Phù Cát. Dự án sở hữu lợi thế để phát triển thành đô thị kinh doanh, dịch vụ, nơi tập trung các thương hiệu lớn phục vụ sự phát triển của kinh tế, du lịch khu vực.

Sở hữu ba tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 19B; cửa ngõ tuyến Nhơn Lý dẫn vào khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió; tuyến trục giao thông xuyên tâm từ quốc lộ 19B kết nối chuỗi resort 5 sao, nối liền trung tâm đào tạo nguồn nhân lực – Quảng trường đại dương – công viên thung lũng xanh, Kỳ Co Gateway được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị cửa ngõ du lịch biển Quy Nhơn, là đô thị sinh thái hiện đại của du lịch biển miền Trung.



Kỳ Co Gateway chính thức được ra mắt thị trường bất động sản

Kỳ Co Gateway còn được hưởng lợi từ hạ tầng khu vực đang được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Quốc lộ 19B – “trục đường ngoại giao” tại dự án được xây dựng lên tới 80m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ chuẩn bị thông tuyến. Cầu Thị Nại 2 đang được Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định lập dự án đầu tư xây dựng song song cầu Thị Nại hiện nay với kinh phí xây dựng khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, theo quyết định ngày 14/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, Quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xây dựng cầu Thị Nại 3 có quy mô 4 làn xe kết nối Khu kinh tế Nhơn Hội với quốc lộ 1A, hình thành trục giao thông du lịch xuyên Á; Quy hoạch xây dựng cầu Thị Nại 4 có quy mô 4 làn xe từ Khu kinh tế Nhơn Hội kết nối với xã Phước Hòa và thị xã An Nhơn, đồng thời kết nối trực tiếp tới sân bay quốc tế Phù Cát, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch toàn khu vực.

Với định hướng phát triển khu kinh tế Nhơn Hội trở thành động lực phát triển của Quy Nhơn, Bình Định và khu vực miền Trung, thông qua việc phát triển hạ tầng giao thông đều kết nối tới khu kinh tế Nhơn Hội, diện mạo của khu kinh tế hơn 1.800ha đang thay đổi từng ngày, đồng thời giúp cho Nhơn Hội New City và Kỳ Co Gateway "cất cánh".

Kỳ Co Gateway – nơi hội tụ văn hoá và di sản

Với vị trí cửa ngõ khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Hội New City – Kỳ Co Gateway thuận lợi phát triển thành chốn dừng chân trên chuyến hành trình trải nghiệm vùng biển Quy Nhơn mộc mạc và thanh bình, với khu nhà điều hành, triển lãm rộng 4.000m2, nơi thể hiện những đặc trưng văn hoá bản địa.

Kỳ Co Gateway còn có lợi thế trở thành trung tâm mua sắm mới tại phố biển Quy Nhơn, với dãy phố thương mại mặt tiền quốc lộ 19B dài hơn 1.000m, hệ thống giao thông nội khu rộng rãi và thoáng mát, cùng gian hàng mua sắm, thưởng thức đặc sản địa phương.



Phối cảnh dãy nhà phố liên kế thương mại tại Kỳ Co Gateway

Mang tinh thần chủ đạo “Nơi văn hoá hội tụ, nơi di sản bảo tồn”, Kỳ Co Gateway là dự án đầu tiên tại Bình Định sở hữu chuỗi 7 công viên kỳ quan quốc tế, tái hiện tinh hoa kiến trúc nhân loại. Kỳ Co Gateway còn là nơi hội tụ của các nền văn minh thế giới, được xây dựng thành các khu phố đặc trưng, nổi bật như khu phố Nhật Bản, khu phố Hàn Quốc, khu phố Pháp…



Kỳ Co Gateway được hưởng lợi từ chuỗi tiện ích của tổng thể dự án Nhơn Hội New City

Nằm trong tổng thể dự án Nhơn Hội New City, Kỳ Co Gateway còn được hưởng lợi từ chuỗi tiện ích hiện đại, với công viên thung lũng xanh rộng 60.000m2, sân tập golf chuẩn quốc tế, chuỗi 11 công viên chủ đề, hồ bơi bốn mùa, quảng trường đại dương…

Kỳ Co Gateway nằm trong tổng thể khu đô thị sinh thái hiện đại ven biển Nhơn Hội New City. Hiện dự án đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) phân khu 4 cho khách hàng, các phân khu tiếp theo đang tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ đúng tiến độ. Thông tin chi tiết tham khảo tại: www.nhonhoinewcity.com.vn

