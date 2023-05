Ra mắt khu căn hộ Citadines Pearl Hoi An đầu tiên tại Hội An

Citadines Pearl Hoi An đầu tiên tại Hội An

Theo đó, hai bên chính thức giới thiệu ra thị trường thương hiệu Citadines Pearl Hoi An. Citadines Pearl Hoi An là dự án khách sạn, căn hộ dịch vụ đầu tiên của The Ascott Limited tại Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Với diện tích 9 ha, quy mô 364 phòng khách sạn, và 218 căn hộ dịch vụ, Citadines Pearl Hoi An nằm trên bãi biển An Bàng, một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CNN Go bình chọn. Là dự án nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp 5 sao với nhiều loại hình căn hộ du lịch khác nhau, Citadines Pearl Hoi An được thiết kế và xây dựng đồng bộ từ khu căn hộ đến khách sạn với phong cách sang trọng, hiện đại, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý. Dự án sở hữu vị trí trung tâm khi nằm trên trục đường Đà Nẵng – Hội An, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 35 phút và 10 phút di chuyển đến phố cổ Hội An.

Ông Vũ Đức Toàn, chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An và bà Lew Yen Ping, Tổng Quản lý Ascott Việt Nam thực hiện nghi lễ ký kết

Ngoài việc khám phá các di tích, đặc trưng văn hoá địa phương du khách còn được nhìn ngắm và hoà mình vào làn nước biển trong vắt yên bình của biển An Bàng. Cộng với không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo, check in ở Citadines Pearl Hoi An, khách lưu trú được tận hưởng chuỗi dịch vụ tiện ích khép kín từ dịch vụ spa, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe với tiêu chuẩn 5 sao, công viên hồ bơi rộng 4.000 m2, và thưởng thức tinh hoa ẩm thực Á – Âu từ những đầu bếp hàng đầu trên thế giới.

Trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng còn có hệ thống siêu thị, nhà hàng và hơn 76 shophouse để du khách mua sắm cùng cụm nhà hàng mang phong cách quốc tế. Mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng thú vị và trọn vẹn, tổ hợp cũng đã đầu tư rạp chiếu phim đầu tiên và hiện đại nhất Hội An, cùng với dự án khu phức hợp giải trí – nghệ thuật – giáo dục quy mô được ra mắt năm 2020.

Được quản lý bởi tập đoàn hàng đầu thế giới

Với trụ sở chính nằm ở Singapore, The Ascott Limited là một trong những tập đoàn sở hữu và quản lý vận hành chuỗi căn hộ dịch vụ, khách sạn lớn nhất thế giới với các dự án trải dài trên hơn 170 thành phố tại hơn 30 quốc gia. Tập đoàn Ascott hiện quản lý các thương hiệu nổi tiếng Ascott, Citadines, Citadines Connect, Somerset, Quest, The Crest Collection, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Fox, Yello và POP! là những lựa chọn chỗ ở hàng đầu cho khách lưu trú sống và làm việc xa nhà.

Citadines là nhà tiên phong cung cấp cho du khách chỗ ở tiện nghi, các dịch vụ linh hoạt và được cá nhân hóa, làm cho cuộc sống của du khách dù đi đến đâu cũng trở nên dễ dàng hơn, tận hưởng chuyến đi trọn vẹn hơn.



Phối cảnh hồ bơi rộng 4.000 m2 tại Citadines Pearl Hoi An

Bà Lew Yen Ping, Tổng Quản lý của Ascott tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào hợp tác với Tri Việt Hội An và trở thành đơn vị quản lý vận hành dự án căn hộ dịch vụ Citadines Pearl Hoi An đầu tiên tại Hội An. Với bờ biển cát trắng mịn màng, biển An Bàng mang vẻ đẹp hoang sơ, bình dị chưa được khám phá nằm bên di sản văn hóa thế giới – Phố cổ Hội An. Chúng tôi tin tưởng rằng, Citadines Pearl Hoi An với kiến trúc mái ngói đỏ tươi sáng, sảnh khách sạn rộng lớn, có lối đi thẳng ra biển, có đầy đủ tiện ích từ nhà hàng phục vụ 24/24, phòng họp, trung tâm thể dục đến hồ bơi ngoài trời, quầy bar hồ bơi sẽ là một địa điểm nghỉ dưỡng được yêu thích của du khách khi đến Hội An”.

Đại diện Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An bày tỏ sự vui mừng: “Với tiềm lực phát triển vững mạnh, Citadines Pearl Hoi An là cột mốc đánh dấu bước tiến mới của Tri Việt Hội An. Chúng tôi tin rằng, với kinh nghiệm 35 năm trong lĩnh vực quản lý vận hành, sự hiểu biết về nhu cầu thị trường, mạng lưới khách hàng quốc tế rộng lớn, Ascott sẽ đưa Citadines Pearl Hoi An phát triển mạnh mẽ, trở thành một địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của cả miền Trung và phố cổ Hội An”.