Ra mắt the Beverly Solari – Dự án căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park

Quảng trường Golden Eagle lộng lẫy – biểu tượng của The Beverly Solari

Lấy hình tượng đại bàng đầu trắng – Quốc điểu biểu tượng cho tinh thần và sức mạnh uy quyền tại xứ sở cờ hoa, The Beverly Solari hướng đến chuẩn mực sống “Luxury sky-living” khác biệt khi chủ sở hữu sẽ được trải nghiệm cuộc sống làm chủ tầm cao và khẳng định sức mạnh, vị thế và sự tự do theo chất riêng.

Tâm điểm của dự án là quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn, nơi hội tụ đa dạng các tiện ích độc đáo để trải nghiệm trọn vẹn chất Mỹ phóng khoáng, tiện nghi. Nổi bật giữa quảng trường là hồ nước Golden Eagle rộng 2.000m2, mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời tự do. Cùng với đó, các tiện ích như đồi Beverly, vườn cọ, hàng chà là Canary, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng,… là không gian lý tưởng để mỗi gia đình vui chơi, tận hưởng ngay dưới chân nhà mỗi dịp cuối tuần mà không cần phải kiếm tìm ở đâu xa.

Không gian phồn hoa, phóng khoáng của The Beverly Solari còn được cộng hưởng từ Đại lộ mua sắm Rodeo dài 500m lấy cảm hứng từ khu mua sắm nổi tiếng với những vỉa hè rợp bóng cọ ở Rodeo Drive (Mỹ). Đi qua tất cả các phân khu trong toàn dự án và dừng lại ở Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất Miền Nam, Đại lộ mua sắm Rodeo là điểm hẹn sôi động cho toàn cư dân tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park nói riêng và cư dân khu vực lân cận tại TP.Thủ Đức nói chung.

The Beverly Solari sở hữu 3 phân khu với tên gọi lần lượt là: The Oasis, The Tropical, The Sunset. Mỗi phân khu đều được chủ đầu tư kỳ công thiết kế để mang tới trải nghiệm sống tiện nghi, đẳng cấp.

Phân khu The Oasis được kiến tạo như một ốc đảo riêng biệt, với chuỗi đa dạng các tiện ích nghỉ dưỡng độc đáo như: bể bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California, đường dạo mạch vòng,… Đây là không gian sống hoàn hảo cho những cư dân tinh hoa yêu thích sự riêng tư và những cư dân nhí đam mê khám phá.

Phân khu The Tropical là không gian ngập tràn cây cỏ, mang đặc trưng cuộc sống miền nhiệt đới sôi động với rất nhiều hoạt động ngoài trời thú vị. Các tiện ích nổi bật như: thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, hồ suối nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới,… mang đến 365 ngày trải nghiệm không khí trong lành, tươi mát.

Phân khu The Sunset lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) xinh đẹp, với những buổi chiều thư giãn tại bể bơi kết hợp thác tràn vô cực Malibu. Đặc biệt, vị trí có 1-0-2 tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle sẽ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân The Sunset.

The Beverly Solari giữ vị trí chiến lược trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Về vị trí, The Beverly Solari tọa lạc tại tâm điểm kết nối nội khu Vinhomes Grand Park với các khu vực lân cận. Tiếp giáp trực tiếp đường Long Phước, dẫn thẳng tới cao tốc Long Thành – Dầu Giây, The Beverly Solari kết nối nhanh chóng, thuận lợi đến khu vực trọng điểm của thành phố như Quận 1, Quận 3, sân bay Long Thành, hay các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Vũng Tàu… Đặc biệt, The Beverly Solari nằm cạnh điểm cuối bến xe điện VinBus, giúp cư dân kết nối nội – ngoại khu dễ dàng.

Trực thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân The Beverly Solari còn hưởng thụ trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích “tất cả trong một” đáp ứng mọi nhu cầu. Đó là TTTM Vincom Mega Mall lớn nhất Miền Nam nằm kế bên, công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á hay đại lộ Manhattan sầm uất, cùng hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng Vinschool, bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec,….

Thêm vào đó, Đại đô thị Vinhomes Grand Park tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành với 4 trụ cột chính gồm: an ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh, góp phần mang tới cuộc sống chất lượng tốt nhất cho cư dân.

The Beverly Solari là dự án hợp tác thứ 2 của Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau The Origami. Sau thành công của chuỗi các dự án cao tầng như The Rainbow, The Origami, The Beverly, The Beverly Solari là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bộ sưu tập phong cách sống sang chất Mỹ của Đại đô thị Vinhomes Grand Park, khẳng định vị thế tâm điểm sống xa hoa của TP. Thủ Đức.