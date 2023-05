Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất của Việt Nam, có dân số đứng thứ 4 cả nước với hơn 3,3 triệu người, là Trung tâm của Vùng Bắc Trung Bộ, là vùng đất đại linh, nhân kiệt có nhiều danh lam, di tích lịch sử, bờ biển dài, có nhiều điều kiện để phát triển.

Lễ công bố quyết định công nhận Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của VNREA và ra mắt Văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An

Tuy vậy, theo ông Hà, thị trường bất động sản Nghệ An vẫn chưa được phát triển đúng với tiềm năng, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt gần 15%, chưa bằng 1/2 mức độ đô thị hóa của cả nước. Vì vậy, thị trường bất động sản Nghệ An vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là thị trường bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và bất động sản công nghiệp.

Do đó, việc Hiệp hội bất động sản Nghệ An và văn phòng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An đã được thành lập là cơ sở quan trọng để thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An cho biết đây hai sự kiện này là bước ngoặt đánh dấu Hiệp hội Bất động sản Nghệ An được nâng lên một tầm cao mới, có nhiều cơ hội mới để tiếp cận và hoạt động có hiệu quả hơn trong lĩnh vực của mình. Đây cũng là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa Hiệp hội bất động sản Việt Nam và Hiệp hội bất động sản các tỉnh/thành phố. Đặc biệt, tạo nên sự thống nhất về chủ trương, đường lối phát triển để phát huy tối đa sức mạnh, vai trò của Hiệp hội đối với sự phát triển của thị trường. Ông Khánh bày tỏ Hiệp hội Bất động sản Nghệ An sẽ phấn đấu hết mình hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ mà ban lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hội Môi giới bất động sản Việt Nam giao phó.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An

Theo đó, văn phòng đại diện khu vực Nghệ An sẽ đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ là đầu mối thu thập, tiếp nhận và tổng hợp thông tin tại khu vực Nghệ An cho Văn phòng Trung ương Hội; Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội thiết lập các mối quan hệ với các Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản tại địa phương….

Với những tiềm năng sẵn có cùng các kế hoạch và hoạt động hiệu quả của chính quyền các cấp địa phương, thị trường bất động sản tại Nghệ An tới đây hoàn toàn có hy vọng sẽ hồi phục mau chóng sau dịch Covid-19 và khởi sắc, nhất là khi vai trò của Hiệp hội bất động sản Việt Nam được phát huy tối đa – với cánh tay nối dài là Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An và Văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam đặt tại Nghệ An – địa bàn thị trường giàu tiềm năng khu vực miền Trung.