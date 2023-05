Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam khẳng định, chúng ta vừa cùng nhau trải qua giai đoạn biến động của thị trường. Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, vẫn chứng kiến sự kiên trì bền bỉ, chủ động thay đổi và thích ứng của cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản. Họ đã và đang từng ngày chuyên tâm kiến tạo nên giá trị sống, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Hạng mục top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2020

Để nhận diện những cơ hội và xung lực mới từ thị trường bất động sản; những nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp; những khu đô thị, dự án, sản phẩm… uy tín trên thị trường, tháng 12/2020, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Namđã tổ chức Chương trình bình chọn Thương hiệu dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam năm 2020 – 2021 từ 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm: 150 nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế – xây dựng – bất động sản; 30 chuyên gia kinh tế – luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Tại buổi Lễ, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam đã vinh danh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2020 – 2021 trên các hạng mục

Tại hạng mục Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2020, Hội đồng bình chọn vinh danh 10 thương hiệu dẫn đầu: Vingroup, Novaland Group, SunGroup, Hưng Thịnh Land, Tập đoàn Ecopark, Văn Phú – Invest, Sunshine Group, CEO Group, FLC Group, Geleximco.

Top 5 nhà đầu tư nước ngoài uy tín nhất năm 2020: Gamuda Land, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Capitaland

Top 5 nhà thầu xây dựng – bất động sản tốt nhất năm 2020: CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC, CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, CTCP Ecoba Việt Nam

Top 5 nhà cho vay bất động sản tốt nhất năm 2020 Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Vpbank – Ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vượng, Nam Á Bank – Ngân hàng TMCP Nam Á, Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Vietinbank – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Top 5 tòa nhà văn phòng và TTTM tốt nhất 2020: Vincom Center Landmark 81 (Vingroup), Doji Tower (Tập đoàn DOJI), Aeon Mall Hà Đông (Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam), Eurowindow Office Building (Eurowindow Holding), Gigamall (CTCP Đầu tư TMDV Gigamall Việt Nam)

Top 5 dự án công trình xanh tốt nhất năm 2020: Sunshine Diamond River (Sunshine Group), Meliá Ba Vì Mountain Retreat – Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD), Ecolife Capitol (Tập đoàn Capital House), Diamond Lotus Riverside (Phúc Khang Corporation), Grand Park Premium (Tập đoàn Ecopark)

Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2020: An Bình City (Geleximco), Chuỗi dự án Ecohome 1, 2, 3 (Tập đoàn Capital House), Ehome S Phú Hữu (Tập đoàn Nam Long), Five Star Garden (Tập đoàn GFS), Xuân Mai Complex (CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai), Flora Kikyo (Tập đoàn Nam Long), Hope Residence (CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng). Khu NOXH Đặng Xá (Tổng Công ty Viglacera), Hồng Hà Eco City (CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí), TSG Lotus Long Biên (Tập đoàn TSG Việt Nam)

Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất năm 2020: Vinhomes Metropolis (Vinhomes), Sun Grand City Ancora (Sun Group), Imperia Sky Garden (Terra Gold Việt Nam – MIK Group), Dragon Hill Residence & Suites 2 (CTCP Địa Ốc Phú Long), The Sun Avenue (Novaland Group, Vinhomes West Point (Vinhomes), Masteri An Phú (CTCP Đầu tư Thảo Điền – Thảo Điền Investment), Sunshine Riverside (Sunshine Group), Five Star West Lake (Tập đoàn GFS)

Bên cạnh đó là nhiều hạng mục vinh danh khác như Top 10 khu đô thị đáng sống nhất năm 2020; Top 10 dự án bất động sản du lịch, nghỉdưỡng tốt nhất năm 2020; Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2020; Top 10 dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2021; Top 10 dự án bất động sản du lịch, nghỉdưỡng tiềm năng nhất năm 2021.