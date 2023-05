RECO - Sàn giao dịch bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam

RECO là đối tác chiến lược lâu dài của Nova Group, Khang Điền, Masterise Homes,.. với các sản phẩm và dự án thuộc phân khúc cao cấp như : Aqua City , Novaworld Phan Thiết, Novaworld Hồ Tràm, The Classia Khang Điền và gần đây nhất The Global City của Masterise.

Với xu hướng phát triển xanh, sạch và thông minh, các dự án BĐS mới từ các tập đoàn lớn luôn hướng tới việc hình thành khu đô thị kiểu mới gắn liền với cây xanh cũng như an ninh khu vực, Aqua City, Novaworld, The Classia hay The Global City hứa hẹn là hình mẫu khu đô thị chuẩn mực cho sự phát triển BĐS thế kỉ 21.

Aqua City và Novaworld Phan Thiết hiện là 2 dự án trọng điểm mà Nova Group cũng như RECO chú trọng nhất trong năm 2022 với nhiều tiện ích cao cấp và cơ sở hạ tầng dành cho các Khách hàng tiềm năng và muốn đầu tư lâu dài về chất lượng cuộc sống cũng như kinh doanh BĐS cao cấp.

Ngoài ra 2 dự án mới tiêu biểu thuộc Tp.HCM trong năm nay còn có 2 dự án đình đám khác là The Classia của Khang Điền và The Global City của Masterise Homes cũng sẽ là phân khúc dành cho các đối tượng Khách hàng muốn sở hữu nhà phố và biệt thự tại Tp. Thủ Đức hứa hẹn nhiều tiềm năng vì đất dành cho BĐS tại Tp.HCM gần như cạn kiệt.

Định hướng phát triển bất động sản là lĩnh vực nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư để tích lũy cho tương lai, tạo mức tăng trưởng ổn định, bền vững tiến đến mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án có vị thế trong ngành bất động sản.

Trên hành trình phát triển của mình, chúng tôi nhận thức rằng, để thành công và phát triển bền vững, bên cạnh chiến lược đúng đắn, thì việc trân trọng giá trị đạo đức kinh doanh, mang đến sản phẩm thực, giá trị thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác và xã hội là triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn mà công ty chúng tôi luôn hướng đến.

RECO mang đến những giá trị cho mỗi Quý khách hàng bằng kiến thức, sự chuyên nghiệp và nổ lực mỗi ngày.

Chúng tôi luôn biết rằng, sự ủng hộ và sự tin yêu của Quý khách hàng là tài sản vô giá với công ty chúng tôi.

Để đạt được điều này chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài.

RECO cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tìm chốn an cư mơ ước và kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.