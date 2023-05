Rộn Ràng Sóng Dự Án Bất Động Sản "Ăn Theo" Vành Đai 3

Đường Vành đai 3 là một trong 3 dự án hạ tầng trọng điểm phía Nam, tuyến đường này đi qua TP.HCM và các tỉnh vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Ở TP.HCM, Vành đai 4 trực tiếp đi qua địa bàn TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh. Từ khi Quốc hội thông qua tuyến đường Vành đai 3 đến nay, thị trường BĐS phía Nam nói chung, TP.HCM nói riêng nổi lên làn sóng săn nhà đất quanh khu vực này, không ít dự án ăn theo sức nóng từ hệ thống hạ tầng này để gia tăng sức hút với người mua.

Việc triển khai xây dựng tuyến Vành đai 3 đã tác động đến hướng phát triển của thị trường BĐS TP.HCM và các tỉnh vệ tinh thời gian qua.

Hay như dự án chung cư cao cấp The 9 Stellars của Sơn Kim Land, dự án được nhiều nhà đầu tư săn đón nhờ lợi thế nằm gần đường Vành đai 3 và ga metro số 1. Đây hiện là một trong số ít dự án thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang triển khai tại quận 9 với tầm giá từ 55 – 90 triệu đồng/m2, thu hút được sự quan tâm và ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ tốt. Hiện tại giá bán các căn hộ tại đây vẫn liên tục tăng, chạm mức từ 100 – 120 triệu đồng/m2. Cùng trên khu vực này, dự án gây sốc về giá nhất thời gian qua là The Global City nằm gần cao tốc Long Thành –TP.HCM. Các sản phẩm nhà liền thổ thuộc dự án có giá lên đến 350 triệu đồng/m2, loạt căn hộ triển khai đều thuộc sản phẩm cao cấp, hạng sang.

Ngoài các dự án mới, không ít khu đô thị cũng “sống dậy” sau khi thông tin quy hoạch Vành đai 3 được đẩy mạnh. Ví như KĐT Đông Tăng Long đã triển khai hơn chục năm qua, gần đây đang rầm rộ xây dựng hàng trăm căn nhà phố liền kề, các tuyến đường nội bộ và tích cực chào bán các giai đoạn mới nhằm nắm bắt sức nóng của hạ tầng khu vực. Nhìn chung giá bán sản phẩm tại đây tăng từ 40 -60% so với 5 năm trước đó.

Không chỉ TP.HCM, tuyến Vành đai 3 còn tác động mạnh đến thị trường nhà đất các tỉnh lân cận là Bình Dương, Đồng Nai. Hiện có không ít dự án BĐS dựa vào việc hưởng lợi lớn từ tiềm năng tương lai của tuyến hạ tầng này để hút khách mua. Ví như loạt dự án Lavita Thuận An của Hưng Thịnh Group, The Emerald Golf View của CĐT Lê Phong, LDG Sky, Happy One Central, Tokyu Garden City… đang chào bán với mức giá 42-48 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với tầm giá trung bình của phân khúc căn hộ tại Bình Dương giai đoạn 2019 -2020. Phần lớn các dự án trên đều cậy nhờ sức nóng của Vành đai 3 khi triển khai quảng bá để thu hút người mua.