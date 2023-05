Rót tiền vào đâu để sinh lời sau đại dịch Covid-19?

Tài chính – chứng khoán khởi sắc

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu liên tục ghi nhận sóng tăng điểm trong 2 tuần liên tiếp phần nào phản ánh tâm lý của giới đầu tư đã bớt căng thẳng hơn về diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Một số quốc gia cũng đã dần kích hoạt lại nền kinh tế sau ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu này.

Thị trường trong nước cũng ghi nhận sự khởi sắc sau chuỗi ngày u ám, chỉ số VN-Index đang “bừng sáng” trở lại khi có được lực tăng khá mạnh với sắc xanh lan tỏa ra toàn thị trường và thanh khoản cũng đạt mức khá.



Chỉ số VN-Index hồi phục trở lại. Nguồn: Tradingview

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều tồi tệ nhất với thị trường tài chính, chứng khoán đã đi qua. Mặc dù có tín hiệu tốt nhưng thị trường chứng khoán sẽ có diễn biến khó lường trong thời gian tới, cơ hội và rủi ro đối với nhà đầu tư vẫn luôn song hành.

Với những nhà đầu tư muốn tìm kênh an toàn có thể nghĩ tới vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng liệu có khả thi? Dù thời gian qua, giá vàng tăng vọt do ảnh hưởng của dịch khiến người dân có tâm lý tích trữ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vàng sẽ hạ nhiệt ngay khi dịch bệnh được khống chế thành công trên toàn thế giới. Lãi suất tiết kiệm cũng không có tín hiệu khả quan do kinh tế mới chỉ bước đầu hồi phục. Do vậy, cùng với tài chính chứng khoán, lựa chọn vàng hay gửi tiết kiệm đều chưa chắc đã phải là "cửa sáng" để đầu tư an toàn giai đoàn này.

Có nên đầu tư vào bất động sản?

Bàn về thị trường địa ốc sau đại dịch Covid-19, các chuyên gia đều có chung cái nhìn lạc quan. Ngay sau khi dịch bệnh bị đẩy lùi, bất động sản (BĐS) là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất là khi làn sóng nhà đầu tư mới từ lượng lớn kiều bào về nước và một số công ty nước ngoài cũng đã tính đến việc chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam sau dịch. Thị trường bị nén lại đã lâu buộc phải bùng nổ.

Khả năng phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch kéo theo sự phục hồi của BĐS nghỉ dưỡng sau đại dịch. Nhóm BĐS công nghiệp của Việt Nam cũng được hưởng lợi lớn từ làn sóng chuyển dịch địa bàn sản xuất của các tập đoàn quốc tế, kéo theo đó là sự đầu tư về hạ tầng và sự phát triển các đô thị vệ tinh. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia nước ngoài cũng là một điểm sáng của thị trường BĐS Việt Nam.



Bất động sản luôn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, hiệu quả

Bất động sản được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, có triển vọng sinh lời lớn bởi nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam chưa bao giờ hạ nhiệt, nhất là ở những khu vực vệ tinh quanh các thành phố lớn. Với lợi thế quỹ đất rộng và hạ tầng giao thông được đầu tư “khủng”, các đô thị vệ tinh lân cận thành phố lớn dẫn dắt doanh nghiệp đổ về phát triển những dự án BĐS quy mô lớn.

Trong số những điểm đến an toàn, giữ vững tốc độ phát triển ngay cả khi dịch Covid-19 diễn ra phải kể đến Bình Dương. Được đánh giá là thị trường tiềm năng, vốn đầu tư ít, khả năng tăng giá cao cộng với hạ tầng hoàn chỉnh, Bình Dương đang thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, biến nơi đây thành “cứ điểm sản xuất” của cả nước với 35 khu công nghiệp. Điều này giúp cho thị trường BĐS Bình Dương trở nên nóng sốt vì nhu cầu nhà ở lẫn BĐS công nghiệp và thương mại – dịch vụ đều tăng cao.

Chọn dự án nào để sinh lời?

Là trung tâm kết nối giao thương giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM, TP. Dĩ An là một trong những điểm kinh tế có sự tăng trưởng mạnh nhất của tỉnh Bình Dương. Dự án biểu tượng sống mới của người Dĩ An – Charm City cũng đang thu hút giới đầu tư bởi sở hữu những “giá trị vàng” hiếm có trong khu vực.

Dự án Charm City tọa lạc tại vị trí cực kỳ đắc địa khi nằm ngay trung tâm hành chính TP. Dĩ An, ngay ngã tư 550, chỉ cách TP.HCM 10 phút lái xe. Xung quanh dự án là các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP – nơi tập trung gần 45.000 nghìn các chuyên gia cao cấp nước ngoài.



Charm City là dự án đầu tiên và duy nhất ở Bình Dương sở hữu TTTM Vincom

ngay trong khuôn viên dự án

Không chỉ thuận lợi về kết nối giao thông, Charm City còn thu hút giới đầu tư khi là dự án duy nhất tại Bình Dương có TTTM Vincom trong khuôn viên dự án cùng hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu đẳng cấp nhất Bình Dương bao gồm: Tổ hợp hồ bơi 2.000m2 tràn ngập cây xanh, các chuỗi nhà hàng sang trọng, trung tâm mua sắm sầm uất, khu vui chơi trẻ em, vườn dạo bộ, khu tập thể dục, chăm sóc sắc đẹp,… đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và vui chơi giải trí của các cư dân.



Dự án Charm City thi công vượt tiến độ khi đã hoàn thành xong hầm, móng

và đang tiến hành xây dựng lên sàn tầng

Hiện tại, dự án Charm City đã thi công vượt tiến độ khi hoàn thành xong phần móng và đang lên sàn tầng. Theo đó, thị trường chuyển nhượng mua bán, ký gửi căn hộ Charm City đang hết sức sôi động. Chủ đầu tư mong muốn biến Charm City trở thành khu căn hộ cao cấp đáng sống nhất tại Bình Dương và trở thành biểu tượng sống đẳng cấp cho thành phố Dĩ An.

Nhờ tọa lạc tại vị trí giàu tiềm năng sinh lời nên Charm City đang được các nhà đầu tư "săn lùng" ráo riết. Những tiện ích "độc nhất vô nhị" của Charm City đang khiến cho dự án này trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản phía Nam cả trong và sau đại dịch.