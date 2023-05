Rủi ro “rình rập” thị trường chứng khoán, trứng nên bỏ giỏ nào?

Liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu, âm thầm bán chui… là những chiêu trò đã và đang tồn tại trên thị trường chứng khoán. Không ít nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, muốn kiếm lời nhanh, chạy theo “đội lái” đã tranh mua những cổ phiếu được tạo sóng ảo rồi chịu thiệt hại nặng nề khi thị trường đảo chiều.

Lo ngại “tiền rẻ”, giới đầu tư tiếp tục đổ tiền vào bất động sản

Liên tiếp trong hơn 2 năm qua, dòng tiền luôn có xu hướng đổ mạnh vào bất động sản. Nếu hai năm 2020 và 2021, biến cố đại dịch Covid-19 khiến lãi suất tiết kiệm xuống thấp, giá vàng lên xuống thất thường, chứng khoán liên tục rung lắc và đòi hỏi người chơi kĩ thuật, việc đầu tư vào nhiều ngành dịch vụ, sản xuất khó khăn thì bất động sản liên tiếp chứng kiến những biến động về giá theo chiều hướng đi lên và là kênh đầu tư thu hút người tiêu dùng. Đầu năm 2022, lạm phát tăng cao đã khiến dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát cơ bản tăng 0,67%.

Đầu năm 2022, lạm phát tăng cao đã khiến dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản

Trước đó, các báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn trong các năm 2020 và 2021 luôn ghi nhận mức độ quan tâm tới bất động sản tăng trưởng cao sau mỗi đợt Covid-19. Báo cáo thị trường mới nhất quý I/2022 cũng cho thấy thị trường bất động sản có sự tăng trưởng đều cả về lượng quan tâm. Trong tháng 2, mức độ quan tâm bất động sản tăng ở hầu hết loại hình với mức tăng trung bình 23% so với tháng 1. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, do lo ngại về trượt giá và lạm phát khi tiền được bơm ra thị trường qua các gói kích thích kinh tế và giải ngân đầu tư công, nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn tiếp tục tăng lên trong năm nay.

Bên cạnh đó, số liệu của CBRE cho biết giá bất động sản cũng thiết lập mặt bằng mới. Do chi phí đất tăng, chi phí xây dựng leo thang, nhiều sản phẩm mới ở phân khúc cao hơn, lượng cầu ổn định và nguồn cung tạm thời còn hạn chế nên trong năm 2021 giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tăng 16%, giá bán căn hộ sơ cấp TP.HCM tăng 17%. Tại Hà Nội, giá bán biệt thự đã tăng 13%, nhà phố tăng 4%, nhà phố thương mại tăng 3%. Trong khi đó, tại TP.HCM, biệt thự tăng 3%, nhà phố tăng 17%, nhà phố thương mại tăng 6%.

Bất động sản tỉnh đón sóng đầu tư mới

Những năm qua, khi quỹ đất Hà Nội ngày càng khánh kiệt, giá bị đẩy lên cao và khan hiếm trầm trọng dự án mới thì các vùng ven đô như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì… và các thị trường tỉnh giáp ranh thủ đô như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… là điểm đến của giới đầu tư. Tuy nhiên, hai năm dịch bệnh, các thị trường này đã chứng kiến sự nhảy vọt về giá. Thậm chí, ở nhiều vùng, giá tăng cao chưa tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế, hạ tầng của chính vùng đó.

Apec Diamond Park là lựa chọn thông thái của giới đầu tư

Một bộ phận không nhỏ giới đầu tư đang từ bỏ các thị trường truyền thống trên, chọn các tỉnh, thành mới nổi để đầu tư. Đặc điểm chung của các thị trường này là có các tiềm năng về kinh tế, du lịch, công nghiệp đang bước đầu được khai phá. Các dự án bất động sản bắt đầu xuất hiện nhưng phần lớn đang ở dạng xin chủ trương đầu tư, chờ phê duyệt. Đáng nói, bên cạnh việc săn đất nền thì dòng sản phẩm của các chủ đầu tư có thương hiệu, được xây dựng đồng bộ, bài bản, quy mô ở các thị trường này được đưa vào tầm ngắm.

Như tại Lạng Sơn, một tỉnh đang đón nhiều dự án bất động sản đổ về nhưng chưa có nhiều dự án được triển khai thì sản phẩm shophouse và boutique hotel của dự án Apec Diamond Park tại khu vực trung tâm các thành phố đã xây dựng hoàn thiện, đầy đủ pháp lý đang hấp dẫn giới đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần xuống tiền, có thể vào ở và kinh doanh luôn để xoay vòng tiền và thu hồi vốn nhanh. Apec Diamond Park cũng là dự án cao cấp tiên phong tại thị trường Lạng Sơn và có mức tăng giá ấn tượng, dao động từ 15-20% trong vòng một năm qua.

Nhà đầu tư Phạm Quang Hòa, đến từ Hà Nội cho biết: “Với tính chất loại hình 2 trong 1, vừa có thể dùng để làm nhà ở, vừa có thể sử dụng để phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, dòng shophouse và boutique hotel của dự án Apec Diamond Park là sản phẩm đầu tư sinh lời hấp dẫn. Đây cũng là lựa chọn khôn ngoan của các nhà đầu tư thông thái trong việc săn tìm sản phẩm đầu tư ở thị trường mới nổi phía Bắc. Sự thành công của Apec với chuỗi dự án shophouse trên cả nước là bảo chứng vững chắc cho sự thắng lợi khi đầu tư tại đây ”