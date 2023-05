Saigon City Homes: “Vững nền tảng – Sáng tương lai”

Được thành lập hơn 3 năm, bên cạnh việc phân phối các dòng sản phẩm căn hộ, đất nền thuần túy tại TP.HCM, Saigon City Homes (S.C.H) đã từng bước khẳng định thương hiệu bằng bước đi riêng biệt theo xu hướng phát triển kinh doanh và tiếp thị cho các khu dân cư.

Trong vai trò là nhà phát triển kinh doanh, Saigon City Homes đã phân phối thành công nhiều sản phẩm của các chủ đầu tư uy tín, trong đó phải kể đến khu dân cư Tân Kiên Residence – Bình Chánh. Khu dân cư được ra mắt trong thời điểm năm 2019 đầy khó khăn, nhưng với tầm nhìn và chiến lược dài hạn của Saigon City Homes Corp, chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng hơn 80% sản phẩm đã được booking. Con số này như một minh chứng cho sự đầu tư bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp mà S.C.H hướng đến.

Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác, sắp tới S.C.H sẽ tiếp tục mang đến dòng sản phẩm phiên bản “hữu hạn” thuộc phân khúc đất nền. Khu dân cư tọa lạc ngay trung tâm Quận Bình Tân, TP.HCM.

Symphony West – Bản sắc khu Tây TP.HCM

Symphony West – Phân khu sản phẩm hữu hạn “New All In One” thuộc lõi trung tâm khu dân cư ( KDC ) Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM. Tọa lạc trên đường Nguyễn Cửu Phú, từ Symphony West cư dân thuận tiện di chuyển đến các khu vực lân cận trong thành phố thông qua các trục đường chính như: Quốc lộ 1A, đường Kinh Dương Vương, Đường Quốc Lộ 1, đường Tân Kỳ – Tân Quý, đường Cộng Hòa.



Phối cảnh khu dân cư Symphony West

Xung quanh Symphony West có đầy đủ hệ thống tiện ích như: Trung tâm y tế; Aeon Mall Bình Tân; UBND phường; công an phường, phòng cảnh sát; trường mầm non Trúc Đào, Trường tiểu học, TH cơ sở; chợ, bách hóa xanh; siêu thị Co.op mart, siêu thị Big C… Symphony West hứa hẹn mang đến cho cư dân một cuộc sống đầy đủ và chất lượng.



Symphony West được dự báo sẽ là dòng sản phẩm tốt nhất để

đầu tư và an cư trong thời gian sắp tới

Với quy mô hơn 9.900m2, Symphony West được phân bổ ra nhiều sản phẩm đa dạng để đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư cho mọi khách hàng, bao gồm: Đất nền, shophouse, liên kế thương mại, liên kế vườn. Với việc hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng, tiện ích nội và ngoại khu đầy đủ, pháp lý cực kỳ an toàn, Symphony West được dự báo sẽ là dòng sản phẩm tốt nhất để đầu tư và an cư trong thời gian sắp tới. Dự kiến Symphony West sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 04/2020.