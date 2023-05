Sale bất động sản tất niên với trải nghiệm bò dát vàng

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta chính thức bước sang năm Nhâm Dần. Đây có lẽ là thời điểm người lao động mong chờ nhất năm vì họ sẽ nhận được thưởng Tết cho công sức mình làm việc.

Đối với các nhân sự sale của Four Home Orient thuộc sàn giao dịch bất động sản Four Home Hà Nội vừa qua đã có một trải nghiệm độc đáo tại tiệc Tất niên khi được thưởng thức món bò dát vàng trứ dạnh tại nhà hàng Golden Beef Restaurant – khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake. Đồng thời, sự kiện này cũng nhằm tri ân đến các bậc phụ huynh và ghi nhận những cống hiến, thành tích vượt bậc của các chiến binh sale trong năm vừa qua.

Four Home Orient tổ chức Tất niên độc đáo tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

Năm 2022 là một năm khó khăn chung của thị trường bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng nhạy bén trong kinh doanh, các chiến binh sale của Four Home Orient đã đạt được những thành tích vượt bậc về doanh số.

Các chiến binh sale trải nghiệm món bò dát vàng trứ danh.

“Năm 2021 là một năm đáng nhớ vì cả Khối kinh doanh đã gồng mình vượt qua nhiều đợt dịch. Nhưng bằng sự quyết tâm, Four Home Orient đã đạt được doanh số kỳ vọng”, anh Nguyễn Bảo Trung – giám đốc Four Home Orient chia sẻ.

Với những thành tích vượt bậc về doanh số, các chiến binh sale của Khối kinh doanh này không chỉ được trải nghiệm một bữa tiệc Tất niên ấn tượng mà còn nhận về những khoản thưởng giá trị. Đặc biệt, chiến binh best seller của Khối đã nhận được phần thưởng là một chiếc xe VinFast LUX SA2.0 trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Best seller nhận trao thưởng chiếc xe VinFast LUX SA2.0

“Với tư cách là người dẫn đường, tôi ghi nhận những cống hiến mà toàn thể các chiến binh sale đã đóng góp trong năm vừa qua. Những khoản thưởng, phần thưởng các bạn được nhận hoàn toàn xứng đáng với công sức miệt mài với dự án. Đồng thời, tôi mong rằng, những phần thưởng kịp thời này sẽ là động lực để năm 2022 các chiến binh của Khối có thể bứt phá hơn nữa”, anh Trung bày tỏ.



Giám đốc Four Home Orient trao quà tặng tri ân các bậc phụ huynh.

Hiện tại, văn phòng của Khối kinh doanh Orient đang tọa lạc tại phía đông thủ đô và kế cận đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Ocean Park. Với diện tích gần 1000m2, không gian làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp, Khối kinh doanh Four Home Orient sẵn sàng chào đón 500 sale bất động sản và góp phần xây dựng sàn giao dịch bất động sản Four Home Hà Nội trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu thủ đô.

Văn phòng với không gian làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp của khối Four Home Orient.