Sân Bay Long Thành: Bệ Phóng Tạo Lực Đẩy Mô Hình Đô Thị Việt Nam Vươn Tầm Thế Giới

Với cú hích từ siêu dự án sân bay Long Thành, một "hành lang vàng" kinh tế và bất động sản mới đang hình thành, biến khu Đông TP.HCM trở thành tâm điểm hút dòng tiền đầu tư, nơi các chuẩn mực sống mới và đô thị hiện đại đang được thiết lập.

Từ một dự án hạ tầng trọng điểm, sân bay Long Thành đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Sân Bay Long Thành – Biểu Tượng Chiến Lược Hạ Tầng Quốc Gia

Trong chiến lược phát triển kinh tế, Việt Nam luôn xác định chiến lược "hạ tầng đi trước một bước" chính là chìa khóa cho sự phát triển đất nước. Sân bay Long Thành khi đi vào vận hành sẽ là hạt nhân của một hệ sinh thái kinh tế vùng quy mô lớn, bao gồm các trung tâm logistics hàng không, khu công nghiệp công nghệ cao, các khu thương mại tự do (FTZ), Trung tâm tài chính Quốc tế và các khu đô thị vệ tinh…

Sân bay Long Thành – cú hích kiến tạo hệ sinh thái kinh tế thời đại mới. Hình: Vietnamnet

Trong bức tranh kinh tế tổng thể đó, các đại đô thị trục hành lang sân bay nổi lên như một điểm sáng hưởng lợi trực tiếp và mạnh mẽ nhất từ cú hích hạ tầng.

Trong khi các tuyến đường sắt và metro kết nối với sân bay đang được các nhà đầu tư và Nhà nước thúc đẩy tiến độ để khẩn trương đầu tư, những tuyến cao tốc và đường vành đai đang thi công cũng dần về đích để sớm kết nối sân bay.

Đáng chú ý, cao tốc TP.HCM – Long Thành cũng được xây dựng theo hình thức "công trình xây dựng khẩn cấp" và đang được triển khai thi công ngày đêm. Trong khi đó, cầu Nhơn Trạch đã đưa vào khai thác, mở ra hướng lưu thông mới từ TP.HCM qua Đồng Nai và sân bay, đường Vành đai 3 đang tăng tốc thi công, đường Vành đai 4 cũng đã khởi công một số đoạn thành phần… tất cả tạo thành một mạng lưới huyết mạch, rút ngắn mọi khoảng cách của vùng.

Trong tương lai gần, các dự án như cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, cầu Cát Lái cũng sẽ trở thành các công trình giao thông đặc biệt quan trọng giúp tăng cường kết nối TP.HCM và Đồng Nai, tăng sự thuận tiện về giao thông kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Hạ tầng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các đô thị ven sông Đồng Nai, kết nối nhanh về sân bay Long Thành chỉ 15-20 phút.

Izumi City: Quy Hoạch Đô Thị Chuẩn Mực Ở Tâm Điểm Hành Lang Phát Triển

Nằm ngay trên trục hành lang chiến lược kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành, Izumi Canaria – phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai) do Nam Long Group cùng 2 đối tác chiến lược Nhật Bản – Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển, là một minh chứng tiêu biểu cho chuẩn sống mới đang được thiết lập.

Đây là phân khu kề sông đầu tiên được giới thiệu ra thị trường tại Izumi City với phần tiếp giáp mặt nước, kênh rạch dài bậc nhất toàn khu, giúp kiến tạo nên không gian sống chan hòa thiên nhiên. Bên cạnh đó, dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành, an ninh và các dịch vụ tiện ích, mang đến sự tiện nghi và an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Đặc biệt, dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch, dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành hay các trung tâm kinh tế – du lịch khác. Chính vì vậy, sân bay Long Thành “cất cánh” không chỉ thúc đẩy kinh tế mà còn khai sinh ra những chuẩn mực bất động sản mới, nơi các đô thị ven sông như Izumi Canaria đang định hình tương lai.

Phân khu Izumi Canaria liền kề bờ sông Đồng Nai, thừa hưởng lợi thế kết nối từ các dự án hạ tầng tỷ đô

Izumi Canaria đang thu hút một cộng đồng cư dân đa dạng nhưng cùng chia sẻ chuẩn sống quốc tế. Họ là những doanh nhân và chuyên gia quốc tế tìm kiếm môi trường xanh, thông minh và giàu kết nối. Nơi đây giúp họ thuận tiện di chuyển toàn cầu, đồng thời vẫn giữ được sự riêng tư và đẳng cấp cho gia đình. Bên cạnh đó là các gia đình trẻ thành đạt đến từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Họ mong muốn một “primary home” – nơi con trẻ lớn lên giữa thiên nhiên và cha mẹ vẫn dễ dàng làm việc.

Ngoài ra đây còn là điểm đến của những nhà đầu tư nhạy bén, nhận thấy tiềm năng sinh lời dài hạn của bất động sản ven sông khan hiếm. Tất cả họ đại diện cho thế hệ công dân tinh anh, đề cao lối sống cân bằng giữa thiên nhiên và công nghệ, giữa giá trị bền vững và tiện nghi hiện đại. Và Izumi Canaria được lựa chọn để trở thành “mảnh ghép” hoàn hảo cho phong cách sống của họ.

Không gian sống xanh hiện đại, riêng tư tại phân khu đã bàn giao của đô thị tích hợp Izumi City.

Trên thế giới, mô hình "thành phố sân bay" như Incheon hay đô thị ven sông như Seoul (Hàn Quốc), London (Anh) bên bờ sông Thames cổ kính hay Paris (Pháp) với dòng sông Seine lãng mạn đều là những biểu tượng của sự thịnh vượng. Các đô thị này đã tận dụng tối đa lợi thế ven sông và hạ tầng giao thông để quy hoạch không gian công cộng, phát triển bất động sản hạng sang và tạo nên bản sắc văn hóa riêng.

Còn tại dải đô thị ven sông Đồng Nai trù phú, Izumi Canaria được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống mới ngay tại trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là sản phẩm bất động sản đắt giá ngay trên hành lang phát triển thịnh vượng nhất.

Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 12:30 24/09/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/san-bay-long-thanh-be-phong-tao-luc-day-mo-hinh-do-thi-viet-nam-vuon-tam-the-gioi-70636

————