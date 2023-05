“Săn” căn hộ giá dưới 40 triệu/m2 tại TP Thủ Đức – khoản đầu tư siêu lợi

Chậm chân khó mua nổi nhà tại TP. Thủ Đức

Siết tín dụng, cung giảm cộng với nỗi lo lạm phát toàn cầu khiến dòng tiền trú ẩn vào BĐS gia tang nhanh chóng, đẩy tổng cầu tăng cao. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, quý 1/2022 lượng căn hộ rao bán giảm 51% so với cùng kỳ. Dù vậy, giá căn hộ chung cư có xu hướng tăng bình quân khoảng 3% so với quý trước đó. Riêng TP.HCM, tâm điểm tăng giá BĐS là TP. Thủ Đức, đây cũng là khu vực có nhu cầu tìm mua nhà cao nhất hiện nay.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield nhận định, giá căn hộ trung cấp tại TP.Thủ Đức có mức cao nhất TP.HCM và sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Giá nhà đất tại TP. Thủ Đức trong 2 tháng gần đây đã tăng khoảng 7-15% so với thời điểm trước Tết. Đặt trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng đang leo thang, các chủ đầu tư đang đứng trước áp lực tăng giá dự án, giá thứ cấp sẽ biến động tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như đà tăng trung bình của giá sơ cấp, sức cầu, tâm lý thị trường.

Những dự án hiếm hoi còn tầm giá từ 40 triệu/m2 tại TP. Thủ Đức đang được đánh giá là khoản đầu tư sinh lợi hấp dẫn cho người mua nhà thời điểm này.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra, phần lớn nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư tại TP.HCM đều đang tập trung về khu vực TP. Thủ Đức, tầm giá được tìm kiếm nhiều nhất vẫn ở ngưỡng trên dưới 40 triệu/m2. Tuy nhiên phần lớn dự án đang triển khai lại có giá từ 55-110 triệu/m2. Mặt bằng giá căn hộ TP.Thủ Đức 5 tháng đầu năm xoay quanh mức 75-110 triệu/m2, dự án “mềm” cũng ở tầm 55-60 triệu/m2. Dù giá tăng nhanh nhưng tỷ lệ tiêu thụ cao, thậm chí vẫn "cháy hàng". Chứng tỏ nhu cầu căn hộ tại thị trường này đang rất lớn.

Quỹ đất hạn chế, lượng sản phẩm triển khai các năm tới dự báo khó theo kịp nguồn cầu, tất yếu giá nhà vì thế khó đứng yên. Giới chuyên gia cho rằng, nếu có nhu cầu mua BĐS, người mua cần nắm bắt cơ hội ngay từ bây giờ và tận dụng những đợt mở bán, giới thiệu của chủ đầu tư ở giai đoạn đầu để có chính sách và giá ưu đãi. Càng chần chờ sẽ càng ít lựa chọn tốt.

Còn cơ hội nào để “săn hàng” tiềm năng?

Cơ hội sở hữu nhà ở tại TP. Thủ Đức ngày càng khó khăn nhưng ở thời điểm hiện tại, cửa sáng chưa hoàn toàn khép lại. Nguồn cung “sáng giá” nhất khu vực này hiện nay thuộc về Khu phức hợp MT Eastmark City khi giới thiệu tháp ven sông đẹp nhất giá từ 39 triệu/m2.

Nói là “siêu phẩm” vì MT Eastmark City sở hữu vị trí “nhất vị – nhị hướng”, chiếm cứ tọa độ vàng 3 mặt tiền gồm đường Vành đai 3, Trường Lưu, Lò Lu nối dài. Dự án có quy mô hàng đầu khu vực khi được phát triển theo mô hình khu phức hợp all – in – one với với tổng thể quy hoạch diện tích đất 15ha, cung cấp các loại hình căn hộ – văn phòng – shophouse cùng quần thể hơn 100 tiện ích đa tầng trải dài, đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống mà không phải đi đâu xa.

Giới đầu tư cho rằng đây là dự án “siêu tiềm năng” nếu so sánh tương quan giữa chất lượng dự án và mức giá “sốc” mà chủ đầu tư đưa ra thị trường. Trong bối cảnh giá VLXD, chi phí triển khai 1 dự án cao cấp đang tăng cao, dự án này giới thiệu mức giá chỉ từ 39 triệu đồng/m2 cho tháp đẹp nhất view sông. Với mức giá "không tưởng” cùng số lượng sản phẩm hiếm hoi, chỉ khoảng 600 căn, MT Eastmark City dự kiến sẽ sớm cháy hàng. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi 100% sản phẩm giai đoạn 1 của dự án cũng tìm được chủ nhân sau vài giờ giới thiệu.

Các giá trị gói gọn trong mức giá “siêu phẩm”

Giới chuyên môn cho rằng, xét trong bối cảnh hiện tại, so cả về tầm giá và chất lượng, MT Eastmark City đã là một khoản tích lũy siêu lợi. Nếu mua để ở thì dự án vừa đáp ứng mọi nhu cầu an cư, vừa có giá hợp tầm tay gia đình trẻ. Còn nếu để đầu tư, nhìn về dài hạn tầm 3-5 năm, tính theo tốc độ tăng giá nhà TP. Thủ Đức hiện tại, khả năng thu lợi từ sang nhượng có thể lên đến 100%. Riêng lợi nhuận từ việc cho thuê sẽ vô cùng hấp dẫn đến từ sự bùng nổ nhu cầu nhà ở của giới chuyên gia, tri thức tại khu công nghệ cao, làng đại học và các trung tâm kinh tế lân cận.

“Trong giai đoạn TP. Thủ Đức gần tuyệt chủng dự án dưới 50 triệu/m2, mua căn hộ ven sông nằm trong khu đô thị quy mô, có tiện ích đầy đủ với mức giá chỉ từ 39 triệu/m2 là cầm chắc khả năng sinh lợi lớn. Tôi xác định sẽ xuống tiền vì dù không ở thì khả năng cho thuê cũng rất khả quan, hoàn toàn có thể nhìn ra viễn cảnh tươi sáng của dự án này trong các năm tới”, anh Duy Phúc, một khách tham quan căn hộ tại dự án này cho biết.

MT Eastmark City được người mua nhà đánh giá là gói đầu tư siêu lợi nhuận tại TP. Thủ Đức thời điểm này.

Chất sống ven sông “sang- xịn” của khu phức hợp này còn đến từ tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện cao cấp. Nhà phát triển dự án đã mạnh tay trang bị cho MT Eastmark City hàng loạt vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu cao cấp như thiết bị vệ sinh đến từ Duravit, Hansgrohe; hệ thống đèn chiếu, video call của Panasonic, gỗ lót sàn, cửa An Cường. Duravit và Hansgrohe là hai thương hiệu châu Âu hàng trăm năm tuổi, nổi tiếng vì những sản phẩm đề cao trải nghiệm người dùng với độ chính xác cao, tỉ mỉ tinh tế, hiệu năng và độ bền cao.

Bên cạnh giá cạnh tranh, nhà phát triển dự án còn ưu đãi thanh toán. Khách hàng chỉ phải chi trả 20% trong giai đoạn đầu – tương đương 550 triệu đồng là có thể sở hữu một căn hộ cao cấp, được ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng. Như vậy, với một gia đình trẻ có tổng thu nhập từ 40 – 60 triệu/tháng, việc mua nhà và sắp xếp kế hoạch tài chính để chi trả hàng tháng là hoàn toàn khả thi.

Thanh Giang