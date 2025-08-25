“Săn” Căn Hộ Sunshine Green Iconic Với Giá Khởi Điểm Chỉ 4,5 Tỷ Trên Livestream 26/8

Sau thành công của phiên livestream 22/8, tối 26/8, Sunshine Group tiếp tục mang đến cơ hội đặc biệt trên NobleGo với căn hộ A-09CH03 tại dự án Sunshine Green Iconic – một trong những dự án đang là tâm điểm tại phía Đông Hà Nội, có diện tích gần 80m², giá khởi điểm chỉ 4,5 tỷ đồng (tương đương 50% thị trường).

Trải Nghiệm Cơ Hội Đặt Giá Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Sunshine Green Iconic – Diện Tích Gần 80m²

Toạ lạc tại tầng 9 của dự án Sunshine Green Iconic, căn hộ A-09CH03 có diện tích gần 80m², giá khởi điểm chỉ 4,5 tỷ đồng (tương đương 50% thị trường) – mức giá hiếm có cho một sản phẩm cao cấp.

Được thiết kế với 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây Nam, cùng tầm view sân golf Long Biên đắt giá; kết hợp nội thất liền tường cao cấp từ các thương hiệu uy tín như Hafele, Kohler, Casta…; cùng giải pháp Smart Home – Smart Living tiên tiến, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và hiện đại hàng đầu hiện nay.

Thiết kế ban công rộng chạy dài từ phòng khách đến phòng ngủ của căn A-09CH03 vừa mở ra không gian thoáng, sáng vừa có thể trở thành “vườn trên không” xanh mát hiếm có giữa lòng đô thị

Sunshine Green Iconic gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng đã hoàn thiện và bàn giao từ cuối năm 2024, với tiêu chuẩn nội thất liền tường cao cấp, hệ tiện ích đa dạng, pháp lý rõ ràng, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Cư dân Sunshine Green Iconic hưởng lợi từ vị trí đắc địa tại trung tâm của phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội, cách phố cổ chỉ 10 phút lái xe và kế cận cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công

Với hệ tiện ích đồng bộ, đa dạng từ thác tràn liên hoàn, dòng suối nhiệt đới, hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ…, cùng hệ thống tiện ích ngoại khu cao cấp như hệ thống siêu thị AEON Mall, Vincom, sân golf Long Biên, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế…hàng đầu trong khu vực, Sunshine Green Iconic là chốn an cư lý tưởng dành cho đa thế hệ.

Khách Lãi Đậm Khi “Chốt Deal” Nhà Phố 15,5 Tỷ Trên Sóng Livestream Sunshine Group Ngày 22/8

Trước đó, trong phiên livestream tối 22/8, căn V6-11 của dự án Noble Palace Tay Thang Long được đặt giá thành công trên livestream NobleGo với mức 15,5 tỷ đồng – thấp hơn thị trường gần 3 tỷ đồng. Nằm trên trục Victory 3 rộng 10,5 m, pháp lý sổ đỏ lâu dài, thiết kế 4 tầng với 232,8 m² sàn xây dựng, view trường quốc tế Sunshine School, và bàn giao từ quý 3/2025, đây là sản phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành lựa chọn an cư, kinh doanh hoàn hảo.

Khởi điểm từ 9,2 tỷ đồng (50% giá thị trường), khách hàng V. Cường đã đặt giá thành công nhà phố với 15,5 tỷ đồng, tiết kiệm tới gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phiên livestream 22/8 ghi nhận sức hút mạnh mẽ với gần nửa triệu lượt theo dõi đa nền tảng và lượt xem cao nhất cùng thời điểm là hơn 10 ngàn khách hàng. Không khí càng bùng nổ khi khán giả Minh Giang “săn” thành công giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt, trong khi tổng số tiền Sunshine Group trích lập để đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã chạm mốc 8 tỷ đồng (tương đương 500 triệu đồng/phiên).

Đáng chú ý, căn V6-11 cùng 4 căn đầu đầu tiên của dự án xuất hiện trên livestream đều thuộc phân khu Victory, kế thừa trọn vẹn những lợi thế hiếm có của dự án như: vị trí đắc địa trên đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5; thiết kế châu Âu sang trọng với vật liệu cao cấp tinh tuyển; ứng dụng tối đa AI trong vận hành và hỗ trợ kinh doanh…

Mặt phố chính của phân khu Victory nằm trên trục xuyên tâm của dự án, cũng chính là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (mặt cắt rộng 40m), đây chính là những tuyến Nhà phố Thủ đô đúng nghĩa

Không chỉ vượt trội về vị trí và thiết kế, Victory còn khẳng định lợi thế tiên phong khi là phân khu đầu tiên được bàn giao ngay từ quý 3/2025, là phân khu có mật độ xanh cao nhất dự án, nằm cạnh hai công viên nội khu quy mô 8,3 ha và gần 3 ha, đồng thời kết nối trực tiếp công viên đa chức năng 100 ha, cùng những tiện ích nôi khu đắt giá như trường học quốc tế, tuyến phố đi bộ…

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine), kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab (VTVcab, SCTV, TV360, MyTV và VTVGo); tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.



Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 25/08/2025 10:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/san-can-ho-sunshine-green-iconic-voi-gia-khoi-diem-chi-4-5-ty-dong-tren-livestream-26-8-69906.html

