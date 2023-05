“Săn” nhà cận Tết, mua được giá hời

Nhiều năm mua bán bất động sản, nhà đầu tư Hoàng Mai Trang (trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) luôn tập trung săn hàng thời điểm cận Tết. Cuối năm là lúc nhiều người đối mặt với áp lực lớn về dòng tiền, đặc biệt là những người kinh doanh không thuận lợi trong năm. Do đó, họ có xu hướng bán các bất động sản với mức giá rẻ hơn giá thị trường để sớm thanh khoản, có được tiền mặt. “Nhóm bán rẻ này thường là chủ của các bất động sản giá trị lớn nên việc bán lại không dễ dàng. Chỉ cần biết mặc cả, trả giá là sẽ mua được giá tốt hơn hẳn so với giá thị trường”, bà Trang cho biết. Cũng theo nhà đầu tư Hoàng Mai Trang, năm nay do kinh tế suy thoái, càng về cuối năm, áp lực trả nợ, đáo hạn, trả lương thưởng Tết cho nhân viên cao nên số lượng bất động sản giảm giá trên thị trường nhiều hơn hẳn.



Cuối năm là thời điểm nhiều nhà đầu tư sành sỏi săn hàng giá rẻ

Trước đó, một biệt thự tại Long Biên có giá thị trường là 35 tỷ đồng được rao bán trên thị trường từ tháng 10 năm ngoái với mức giá 26 tỷ đồng, giảm gần 30%. Dù giảm mạnh nhưng nhiều tháng liền chủ nhà vẫn chưa bán được. Thông qua môi giới, bà Trang nắm rõ chủ căn biệt thự cũng là chủ một công ty trong lĩnh vực may mặc và đang kinh doanh khó khăn. Hiểu thị trường đang ở thời kì dòng tiền khó, tâm lý nhà đầu tư là chờ đợi và thiếu tin tưởng, việc bán các bất động sản giá trị lớn không hề dễ dàng nên đến tận đầu tháng 1 năm nay, khi biết căn biệt thự vẫn chưa có người mua, bà Trang nhờ môi giới tiếp tục đàm phán giá. Cuối cùng bà Trang chốt mua được căn biệt thự với giá 24 tỷ đồng. Cũng thời điểm cận Tết, bà Trang mua thêm được 2 bất động sản là 2 căn hộ cao cấp tại các quận trung tâm Hà Nội với mức giá rẻ hơn hẳn so với giá thị trường. Nữ đại gia cho biết bà muốn mua vào nhiều hơn nữa nhưng do nguồn lực tài chính đã có các kế hoạch phân bổ sau Tết nên chỉ dừng lại với việc mua vào 3 bất động sản đó.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nhân viên công ty bảo hiểm Manulife cũng mới mua được một căn hộ trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) với mức giá mềm hơn hẳn. Chị Nguyệt đã tìm hiểu căn hộ tại dự án này từ năm 2021. Thời điểm đó một căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh có tầm giá 3,2-3,4 tỷ đồng/căn. Đến năm 2022, giá các căn hộ tăng lên 3,8-4,2 tỷ đồng/căn khiến chị Nguyệt chưa quyết định mua do giá tăng cao, vượt khả năng tài chính cá nhân. Thế nhưng thời điểm cuối năm, môi giới báo loại căn hộ ở dự án chị đang tìm có chủ nhà cần tiền gấp nên bán giá rẻ là 3,5 tỷ đồng/căn. Sau khi xuống xem thực tế, chị Nguyệt quyết định vay mượn thêm để mua căn hộ vì cho rằng giá khó có thể xuống tiếp mà có thể sẽ vẫn tăng nhẹ sau Tết.



Dù thị trường có nhiều sản phẩm giá tốt nhưng sức mua lại yếu

Anh Phạm Văn Dân, Giám đốc kinh doanh văn phòng giao dịch bất động sản Happy House cho biết đã thành một quy luật, thời điểm cuối năm, nhiều người có thể tìm mua được bất động sản giá mềm hơn hẳn so với các thời điểm khác trong năm. Tuy nhiên, cũng theo anh Dân, phần lớn chủ nhà chỉ chấp nhận bán giá rẻ với những khách mua có sẵn tiền mặt để việc thanh toán nhanh gọn. “Như các chủ nhà gửi tôi bán hàng với mức giá rẻ hơn thị trường vào thời điểm cận Tết, họ từ chối những khách vay ngân hàng do vấn đề thế chấp nhà để vay thường phức tạp thủ tục, đồng nghĩa mất thời gian hơn”, anh Dân chia sẻ.

Trong khi đó, theo anh Nguyễn Xuân Trường, nhân viên kinh doanh sàn Thời Đại, cuối năm là giai đoạn một số nhà đầu tư đi săn hàng giá rẻ. Thế nhưng phải đến năm nay do các kênh đầu tư tài chính như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu lao dốc, cùng với suy thoái kinh tế khiến nhiều ngành nghề sản xuất, dịch vụ sụt giảm doanh thu thì làn sóng bất động sản giá rẻ cuối năm mới tăng mạnh so với các cùng kì năm trước. Tuy nhiên, sức mua không lớn dù thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giá tốt. Bởi phần lớn giới đầu tư đang gặp khó về dòng tiền. Các giao dịch trên thị trường chủ yếu là người mua thực và số ít nhà đầu tư có sẵn tiền mặt.

