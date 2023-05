Sản phẩm căn hộ chung cư chiếm lĩnh thị trường bất động sản

Xu hướng an cư ở chung cư

Với tốc độ đô thị hóa nhanh cộng với giá bán “leo thang”, phân khúc nhà phố giá rẻ gần như không còn hiện hữu để đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Để giải bài toán đó, căn hộ chung cư với mức giá mềm hơn, vị trí thuận lợi thuận lợi hơn cùng hệ thống tiện ích hiện đại xuất hiện. Bằng những ưu điểm vượt trội của mình, nhóm sản phẩm căn hộ đã làm thay đổi thị hiếu an cư của khách hàng và đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên.



Căn hộ chung cư đang trở thành lựa chọn an cư hàng đầu của khách hàng

Số liệu báo cáo thị trường quý 3/2020 của trang web Batdongsan.com.vn cho thấy, lượng quan tâm tìm kiếm căn hộ chung cư dẫn đầu trong số các loại hình bất động sản chiếm 29%, vượt qua đất thổ cư 23% và nhà riêng 21%. Cũng theo Batdongsan.com.vn, chung cư chiếm ưu thế trong lựa chọn của người tiêu dùng khi 64% người được hỏi cho biết sẽ chọn căn hộ chung cư thay vì chọn nhà hẻm nhỏ 1-2m.

Thay vì nhà phố diện tích nhỏ lại nằm trong hẻm sâu, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, di chuyển thì các sản phẩm căn hộ thường có vị trí thuận lợi và diện tích đa dạng. Mức tài chính để đầu tư vào sản phẩm chung cư cũng chỉ ngang hoặc thấp hơn đầu tư nhà phố nhưng người mua lại được hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán linh hoạt và có thể vay ngân hàng. Hơn nữa, tại các dự án căn hộ chung cư, nhiều chủ đầu tư còn trang bị hệ thống tiện ích nội khu phong phú, có đội ngũ chăm sóc cảnh quan môi trường và kiến tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại.



Khu căn hộ cao cấp Opal Skyline được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, mang đến những giá trị sống khác biệt dành cho cư dân

Theo số liệu báo cáo dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê, trong vòng 10 năm từ 2009-2019, số lượng hộ dân thành thị ở nhà chung cư đã tăng trưởng 1,5 lần. Điều này khiến căn hộ trở thành xu hướng tất yếu khi nguồn cung sản phẩm nhà phố tại các khu vực trung tâm đang khan hiếm. Trong khi đó, quy mô dự án căn hộ chung cư ngày càng lớn và được đầu tư chỉnh chu nhưng lại có mức giá tốt hơn. Vì thế, sản phẩm căn hộ chung cư đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản, trở thành tổ ấm an cư được người mua lựa chọn.

Opal Skyline – nuôi dưỡng cảm xúc, vỗ về yêu thương

Nắm bắt xu hướng đó, Opal Skyline được Tập đoàn Đất Xanh giới thiệu ra thị trường, mở ra cơ hội an cư dành cho khách hàng tại thị trường Bình Dương. Dự án có mức giá bán chỉ từ 29 triệu/m2 cùng nhiều chính sách hỗ trợ thanh toán hấp dẫn giúp khách hàng dễ dàng sở hữu tổ ấm của mình. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, tuyến đường trung tâm của thành phố mới Thuận An. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến TP.HCM và các thành phố khác của tỉnh Bình Dương như TP. Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một và một số tỉnh lân cận.



Opal Skyline kiến tạo nên môi trường sống hiện đại với cộng đồng dân cư văn minh, tiện ích hiện đại

Opal Skyline mang đến cho cư dân của mình hệ thống tiện ích nội khu hiện đại và đẳng cấp. Tại đây, đời sống thể chất lẫn tinh thần cư dân sẽ được đảm bảo với nhiều khu vực tập luyện sức khỏe như đường chạy bộ, phòng tập gym, yoga hay khu đọc sách, bể bơi vô cực, khu ngắm cảnh với tầm nhìn sân Golf Sông Bé xanh mướt… Ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiện ích của người lớn, những mầm non tương lai nơi đây cũng được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm khi dành hẳn phần lớn không gian tầng 1 làm nhà trẻ cũng như khu vực sân chơi ở khuôn viên bên ngoài 2 tháp.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn trang bị những tiện ích thiết yếu như phòng giặt ủi, kho giao nhận, phòng sinh hoạt cộng đồng, hệ thống an ninh cao cấp góp phần mang đến cho cư dân dự án một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Giá trị của BĐS không chỉ đơn thuần là tài sản tích lũy mà còn là những giá trị sống mà tài sản đó mang lại. Sở hữu căn hộ Opal Skyline, cư dân sẽ được tận hưởng môi trường sống hiện đại, cộng đồng dân cư văn minh. Từ đó khẳng định giá trị bản thân cũng như tạo lập nền tảng môi trường sống tinh hoa dành cho các thế hệ mai sau.

Tuyết PT