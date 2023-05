Săn tìm cơ hội đầu tư sau mùa dịch Covid-19

Triển vọng lạc quan mang lại niềm tin cho nhà đầu tư

Ngay trong những ngày dịch bệnh bùng phát, các tổ chức tài chính đầu tư quốc tế vẫn đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings dự báo đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ quay trở lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự kiến 7,3%. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định: Nếu khống chế dịch bệnh trong nửa đầu năm 2020, GDP Việt Nam sẽ đạt 4,8%, hồi phục trở lại mức 6,8% vào năm 2021 và duy trì mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Báo cáo “Viễn cảnh kinh tế thế giới” của Tổ chức Tiền tệ Thế giới (IMF) đánh giá: Việt Nam có triển vọng tăng trưởng khả quan nhất khu vực ASEAN, dự báo tăng trưởng GDP sẽ phục hồi lên mức 7% vào năm 2021.

Triển vọng lạc quan cùng thành quả từ thực tế của công tác phòng chống dịch đã mang lại niềm tin lớn cho nhà đầu tư. Với nhiều người, kỳ “ngủ đông” ngắn ngủi vừa qua chính là khoảng lùi cần thiết để họ nhận diện rõ hơn về thị trường, về các kênh đầu tư. Nhiều chuyên gia nhận định tâm lý nhà đầu tư đã có những thay đổi, họ đang có xu hướng thận trọng hơn, an toàn hơn. Với việc chứng khoán diễn biến khó lường, lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp nhất trong 10 năm qua, giá vàng trong nước cao hơn thế giới… bất động sản đang được đánh giá là kênh đầu tư an toàn nhất và là nơi “trú ẩn” của dòng tiền.



Bất động sản đang là kênh đầu tư và là nơi trú ẩn của dòng tiền

Theo Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao của Savills Việt Nam: Dòng tiền của nhà đầu tư có thể phân bỏ nhiều nơi, nhiều kênh khác nhau, nhưng những nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm ở lĩnh vực BĐS chắc chắn họ sẽ nhìn thấy cơ hội trong khó khăn. Mặc dù cách phân bổ dòng tiền của họ sẽ theo xu hướng chắc chắn, an toàn hơn nhưng bỏ tiền vào bất động sản chính là cách họ gia tăng giá trị tài sản một cách nhanh nhất.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam nhận định: Khi xảy ra khủng hoảng thì vàng, chứng khoán có thể bay hơi hoặc giảm sút giá trị. Nhưng với bất động sản, khi kinh tế phục hồi nó sẽ bật trở lại rất nhanh, đặc biệt là những khu vực đã có quy hoạch, hạ tầng đồng bộ.

Khảo sát về các kênh đầu tư của Vnexpress hiện thu hút gần 17.000 lượt bình chọn. Trong đó, bất động sản đang là kênh đầu tư số 1 với 30% phiếu bầu chọn, gấp đôi số phiếu bình chọn đầu tư vàng và gần gấp 3 chứng khoán. Khảo sát tương tự của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy kênh đầu tư số 1 vẫn là bất động sản với 29% số phiếu bình chọn.

Rõ ràng nhờ tính chất đặc trưng luôn khan hiếm và không ngừng tăng giá, cộng thêm tâm lý đầu tư an toàn sau dịch, bất động sản đang trở thành kênh đầu tư số 1 tại thời điểm này.

BĐS Đô thị Phú Quốc: Phân khúc vàng trong làng bất động sản

Xác định bất động sản là kênh đầu tư tốt nhất thời điểm này, xong nhà đầu tư cũng không khỏi phân vân giữa các phân khúc và giữa các địa bàn đầu tư. Hiện nay căn hộ cho thuê tại các thành phố lớn đã không còn hấp dẫn do mức giá sở hữu quá cao trong khi hiệu suất cho thuê và giá cho thuê không được như kỳ vọng. BĐS nghỉ dưỡng ngoài vấn đề pháp lý và thời hạn sở hữu tối đa chỉ từ 50 – 70 năm thì việc một số “ông lớn” dừng trả cam kết lợi nhuận đã khiến nhà đầu tư lo ngại, các dự án phân lô bán nền dễ gặp các vấn đề pháp lý, dự án “ma”… Trong các phân khúc, BĐS đô thị tại các trung tâm du lịch đang được coi là sự lựa chọn sáng giá nhất.

Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thu hút đầu tư vào du lịch sẽ còn tăng gấp bội trong tương lai gần. BĐS đô thị tại các thành phố du lịch đang là sự lựa chọn có tính chiến lược bởi không chỉ có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài nó còn là dòng sản phẩm quý hiếm, tiềm năng tăng giá cao và có thể mang về lãi ròng hàng tháng.

Các chuyên gia đánh giá, trong các trung tâm du lịch biển hiện nay, Phú Quốc đang có sức hấp dẫn lớn nhất do giá đất tại Nha Trang, Đà Nẵng đã lên rất cao và đã tăng trưởng đã đến mức bão hòa, Hạ Long quỹ đất đô thị biển cơ bản đã hết. Trong khi đó BĐS đô thị Phú Quốc mới ở chu kỳ đầu tăng trưởng.



Meyhomes Capital Phú Quốc là thành phố thông minh tinh khiết đầu tiên trên đảo Ngọc

Huyện đảo hiện có 2 thị trấn. Trong đó, Dương Đông là trung tâm hành chính, do đã phát triển từ lâu nên quy hoạch không tương xứng với tốc độ phát triển nhanh và đang gặp những vấn đề như quá tải, ngập lụt, ô nhiễm môi trường… còn An Thới được quy hoạch mới, đồng bộ và đang có sức hút đầu tư lớn, tăng trưởng kinh tế nhanh. Theo Quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ: Thị trấn An Thới được định hướng phát triển thành khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa đảo Phú Quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư, mới đây Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland đã đầu tư phát triển dự án Meyhomes Capital Phú Quốc – Thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu. Dự án được định hướng trở thành không gian sống cao cấp bậc nhất tại Phú Quốc và là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính phía Nam đảo trong tương lai không xa.