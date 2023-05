Đại học Quốc tế Việt Đức được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức, tất cả các chương trình ở Đại học Việt Đức (VGU) đều do hầu hết giáo sư từ các trường đối tác Đức giảng dạy và sinh viên sẽ nhận được văn bằng chính thức từ các trường đối tác Đức.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Đại học Quốc tế Việt Đức có quy mô 50ha, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (200 triệu USD), được đầu tư từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ. Được biết, trường có quy mô đào tạo khoảng 12.000 sinh viên, ngay khi cơ sở tại Bến Cát đưa vào vận hành, Đại học Quốc tế Việt Đức sẽ trở thành trường đại học quốc tế lớn nhất Việt Nam.

Đại học Quốc tế Việt Đức hiện đã hoàn thiện xong toàn bộ phần thô của các khu hành chính, học thuật, khu thí nghiệm, thư viện và các công trình tiện ích. Hiện tại, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để có thể đưa vào vận hành dự án trong năm tới.

Ghi nhận thực tế tại công trường, dự án đang được thi công tấp nập với hệ thống máy móc hiện đại. Đại diện nhà thầu chia sẻ: “Công trường luôn được thi công 3 ca, sáng đèn liên tục để đảm bảo tiến độ xây dựng như cam kết.”

Được biết, siêu dự án Đại học Quốc tế Việt Đức đi vào vận hành sẽ tạo thành một sức bật mạnh mẽ làm lột xác toàn bộ TX. Bến Cát. Sắp tới, tại khu vực này sẽ hình thành một làng đại học phát triển sầm uất tương tự như làng đại học tại Thủ Đức – TP.HCM.

Đại học Quốc tế Việt Đức đưa vào vận hành cũng tạo cú hích lớn cho thị trường địa ốc TX. Bến Cát. Hiện tại, Thịnh Gia Tower – tổ hợp căn hộ cao cấp đầu tiên của toàn Bến Cát, xây dựng để phục vụ nhu cầu lưu trú cho các giảng viên, sinh viên của Đại học Việt Đức cũng được đã triển khai trong khuôn viên khu đô thị Thịnh Gia.

Được biết, khu đô thị Thịnh Gia có tổng quy mô khoảng 50 ha. Xét về quy mô, khu đô thị này chưa được xếp vào hàng các khu đô thị lớn tại Bình Dương nhưng lại được đánh giá là khu đô thị đáng sống nhất Bình Dương. Trong bối cảnh đa số các dự án ở Bình Dương dù mở bán đã lâu nhưng hiện tại vẫn còn hoang hoá, thì khu đô thị Thịnh Gia của Ruby Group chỉ mất 2 năm để hoàn thành và cư dân về ở 100% các căn nhà trong khuôn viên, các tiện ích lớn nhỏ cũng được chủ đầu tư đưa vào phục vụ cư dân.

Mục tiêu phục vụ các giảng viên quốc tế, 12.000 sinh viên quốc tế, nên các căn hộ của Thịnh Gia Tower được xây dựng theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp chưa từng xuất hiện tại Bến Cát với trần cao 3m3 (chuẩn căn hộ cao cấp trên thị trường là 2m7), hành lang rộng 2m (chuẩn hành lang căn hộ cao cấp là 1m8), khoá từ, gạch lát đá, thiết bị vệ sinh ngoại…

Bên cạnh đó, dự án căn hộ cao cấp này được tích hợp những tiện ích cao cấp chưa một dự án nào tại Bình Dương có được. Trong dự án là một công viên 4 mùa lớn nhất Bình Dương với gần 10.000 cây xanh, hồ cảnh quan, khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ. Một khu phức hợp thể thao với hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic, sân bóng đá, tennis, quần vợt, bóng rổ cũng đã được xây dựng trong khuôn viên dự án.

Ngay dưới tầng đế của khu căn hộ cao cấp này là khu Foodcourt với hàng chục nhà hàng, cửa hàng cafe, trà sữa cùng khu trung tâm thương mại đáp ứng được mọi nhu cầu của cư dân lưu trú.

Một khu hồ bơi resort rộng gần 500 m2 với vốn đầu tư vài triệu USD cũng sẽ được xây dựng ngay trong khuôn viên khu căn hộ. Đây sẽ là một trong những hồ bơi resort lớn nhất tại Bến Cát. Theo chia sẻ của chủ đầu tư, giảng viên và sinh viên của Đại học Việt Đức là những khách hàng thu nhập cao, đến từ hàng chục quốc gia trên thế giới, nên tiêu chuẩn sống đáp ứng phải thực sự cao cấp.

Đây cũng là dự án căn hộ đầu tiên tại Bến Cát, Thủ Dầu Một đầu tư hẳn một khu sky bar, cafe trên cao, trở thành điểm giải trí về đêm cho cư dân.

Hiện tại, các căn hộ này có giá bán khoảng 800-1,2 tỷ/căn cho các căn hộ 1-2 phòng ngủ. Anh Hoàng, một nhà đầu tư căn hộ này cho biết các căn hộ này khi vận hành dự kiến có thể cho thuê được từ 500 – 600 USD/tháng, tương ứng lợi nhuận 12-14% mỗi năm, cao hơn so với các căn hộ cho thuê trên thị trường từ TP.HCM, Thủ Dầu Một, Dĩ An hay Thuận An. Đặc biệt, hiện tại dự án này không có đối thủ cạnh tranh tại khu vực TX. Bến Cát.

(Theo VnEconomy)