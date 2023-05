Sắp khai trương nhà mẫu dự án căn hộ cao cấp Thảo Điền Green

Thảo Điền Green là một trong những dự án căn hộ cao cấp nằm tại trung tâm quận 2, được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở hữu vị trí đẹp trong khu Thảo Điền, dự án Thảo Điền Green có quy mô 5.000 m2, cao 25 tầng, cung ứng 204 căn hộ đa dạng diện tích. Ngay từ khi ra mắt, dự án nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.



Tại Thảo Điền Green có rất nhiều không gian để cư dân nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Sắp tới, chủ đầu tư SIC sẽ chính thức khai trương nhà mẫu Thảo Điền Green. Nhà mẫu mang đến cho khách hàng cảm nhận thực tế về không gian sống trong từng căn hộ với các chi tiết nội thất trong căn hộ mẫu đã hoàn thiện, điều này sẽ hỗ trợ cho các đối tác dễ dàng hơn trong việc giới thiệu và bán hàng.

Sự sang trọng mà ấm cúng của từng góc nhà trong căn hộ mẫu giúp từng cá nhân có được cảm nhận tích cực về một không gian sống an dưỡng cho bản thân và gia đình sau ngày làm việc căng thẳng. Đây là nơi mà các thành viên có thể nghỉ ngơi, thư giãn ở hồ bơi vô cực, rèn luyện trong phòng tập gym hiện đại, thiền định giữa không gian xanh hay cùng nhau quây quần với bữa tiệc BBQ bên hồ…

Trong buổi lễ khai trương nhà mẫu, chủ đầu tư SIC sẽ tổ chức lễ ký kết với 6 đơn vị phân phối chiến lược. Đây là những công ty có uy tín trên thị trường môi giới bất động sản và đã đồng hành cùng với SIC mở bán thành công hàng loạt căn hộ ở giai đoạn 1.

Đó là Công ty cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam; Công ty TNHH CBRE Việt Nam; Công ty cổ phần Bất động sản Đất Xanh Plus; Công ty cổ phần Mland Miền Nam; Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc Everland; Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One.

Với tính chuyên nghiệp, đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường bất động sản Việt Nam. Chủ đầu tư SIC tin tưởng những đối tác này sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thảo Điền Green, bên cạnh những tiện ích, không gian sống, cơ sở hạ tầng thuận lợi của dự án sẽ kiến tạo nên thành công của giai đoạn 2 này.



Tầm nhìn view sông từ dự án Thảo Điền Green.

Thảo Điền Green hiện là một trong các dự án sở hữu hồ sơ pháp lý đầy đủ ở khu vực Thảo Điền. Ngày 9/8/2018, dự án được UBND quận 2 (TP.HCM) ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 3578/QĐ-UBND. Đây là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định chấp thuận đầu tư dự án.

Dự án cũng được thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình số 95/HĐXD-QLKT bởi Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) ngày 18/2/2020.

Ngày 6/7/2020, dự án được Sở Xây dựng TP.HCM cấp giấy phép xây dựng số 87/GPXD. Theo đó, dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho dự án.

Đáng chú ý, Thảo Điền Green hiện nay là một trong số rất ít dự án được cấp phép đủ điều kiện mở bán ở khu vực Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Theo văn bản 10210/SXD-PTN&TTBĐS do Phó giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết ký ngày 28/10/2021, 204 căn hộ thuộc dự án chung cư Thảo Điền tại đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản SIC làm chủ đầu tư đủ điều kiện mở bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về dự án căn hộ Thảo Điền Green liên hệ:

Hotline: 0901301616