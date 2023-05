Nhà phố 2 mặt tiền – Tuyệt tác kiến trúc bên biển Kê Gà

Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay tại khu vực biển Kê Gà do Tập đoàn Nam Group phát triển, ghi dấu nhờ quy mô lớn 90,3 ha. Dự án xây dựng đa dạng loại hình bất động sản gồm: Bất động sản ở, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao biển sôi động.

Là phân khu nhà phố thương mại biển đầu tiên của dự án vừa được Nam Group ra mắt, The Sound sở hữu vị trí 2 mặt tiền độc đáo bậc nhất thị trường. Tọa lạc ngay giao lộ của tuyến đường ven biển DT719B và trục đường chính của dự án nối thẳng ra biển và cảng du thuyền, điều này khiến The Sound trở thành sản phẩm nhà phố có vị trí đắc địa hàng đầu của Thanh Long Bay cũng như khu vực Kê Gà.

Phân khu nhà phố thương mại biển The Sound tọa lạc ngay giao lộ tuyến đường ven biển DT719B và trục đường 42m nối thẳng ra bến du thuyền

Một trong những điểm nhấn giúp gia tăng giá trị của The Sound đó là thiết kế 2 mặt tiền độc đáo. Định hướng xây dựng nhà phố thương mại biển khác biệt so với sản phẩm trong thành phố, Nam Group và đơn vị thiết kế MIA Design Studio đã mang đến một tuyệt tác về kiến trúc với quy hoạch táo bạo và có thể nói là giá trị bậc nhất thị trường hiện nay.

Thay vì các dãy nhà phố quay lưng vào nhau, mỗi cụm nhà phố The Sound bao quanh một công viên trung tâm rộng gần 2000m2, tạo nên thiết kế 2 mặt tiền đắt giá cho mỗi căn nhà phố: mặt tiền trước là đường phố sầm uất, mặt tiền sau là công viên xanh mát.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh – CEO MIA Design Studio, người đã chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế về kiến trúc đồng thời là kiến trúc sư chủ trì của dự án Thanh Long Bay, thiết kế hai mặt tiền là sự kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố thương mại và nghỉ dưỡng, tĩnh và động; sầm uất và thanh bình. Kiến trúc này giúp tối ưu hóa công năng của nhà phố The Sound by Thanh Long Bay. Với diện tích 6mx18m, 1 trệt, 2 lầu, nhà phố The Sound đem đến nhiều lựa chọn trong việc khai thác đa dạng các loại hình kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, cafe, bar… hay có thể tận dụng cho thuê phòng dịch vụ ở các tầng trên.

“Để có được kiến trúc này, nhà phát triển Nam Group đã phải hy sinh nhiều đất thương phẩm xây dựng không gian xanh và tiện ích chung của dự án. Kiến trúc này giúp tối ưu hóa công năng của nhà phố The Sound by Thanh Long Bay”, kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh cho biết.



Phối cảnh nhà phố The Sound với mặt tiền trước sôi động

Kiến trúc độc đáo này đã góp phần giúp sản phẩm nhà phố thương mại biển của Thanh Long Bay nhận giải "Thiết kế kiến trúc nhà phố tốt nhất Việt Nam" tại Dot Property Vietnam Awards 2020.

Cơ hội vàng sở hữu trọn đời bất động sản biển

Ngoài vị trí đắc địa và kiến trúc ấn tượng, nhà phố biển The Sound được giới đầu tư săn đón bởi pháp lý sở hữu lâu dài và ưu thế nằm trong khu tổ hợp hàng ngàn tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí của Thanh Long Bay.



Mặt tiền sau là công viên thanh bình, xanh mát

Với lợi thế tổ hợp, The Sound mang đến cơ hội khai thác kinh doanh tiềm năng khi Thanh Long Bay đi vào hoạt động. Theo nhà phát triển Nam Group, Thanh Long Bay dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023, bắt đúng “điểm rơi” hạ tầng khi các công trình giao thông trọng điểm giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Bình Thuận hoàn thiện như cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành, tuyến đường ven biển quốc gia DT719B và các tuyến đường nối từ cao tốc với tuyến đường ven biển…

Trong bối cảnh hiện nay khu vực Nam Bình Thuận vốn còn hoang sơ và thiếu trầm trọng các cơ sở nghỉ dưỡng 4-5 sao cao cấp, Thanh Long Bay có tiềm năng trở thành một "Hub" về giải trí, nghỉ dưỡng và thể thao biển cho toàn khu vực Nam Bình Thuận, đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam trong tương lai gần.

Điều này mang tới cơ hội sinh lời đột phá cho nhà phố The Sound không chỉ bởi tiềm năng khai thác kinh doanh, mà còn ở tiềm năng tăng giá lũy tiến theo thời gian của bất động sản biển sở hữu lâu dài tại cửa ngõ Nam Phan Thiết, Bình Thuận.