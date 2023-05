Sắp xuất hiện siêu dự án nghỉ dưỡng trên cung đường đẹp nhất Nha Trang

Trần Phú – Cung đường đẹp nhất thành phố biển Nha Trang

Từ những năm đầu của thế kỷ 20, vẻ đẹp thiên đường của biển Nha Trang đã lọt vào tầm ngắm của giới nhà giàu Pháp khi họ đặt chân đến vùng đất này. Kể từ đó, các khu biệt thự màu trắng của Pháp bắt đầu mọc lên ngay sát chân bờ biển còn hoang sơ của Nha Trang.

Giới nhà giàu Pháp đã sớm nhận ra tiềm năng phát triển của Nha Trang, không chỉ là đô thị nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam, mà còn có khả năng vươn tầm toàn Đông Dương. Từ tầm nhìn đó, con đường Trần Phú đã được quy hoạch với 2 làn đường riêng biệt để chuẩn bị cho một quá trình phát triển đường dài cho Nha Trang sau này. Được biết, tuyến đường Trần Phú dài 12km, như một vòng cung mềm mại ôm lấy vịnh Nha Trang tuyệt đẹp.



Đường Trần Phú – con đường được mệnh danh là đẹp nhất Nha Trang. Ảnh: Internet

Hơn 100 năm sau, đường Trần Phú vẫn tồn tại và là chứng nhân song hành cùng tốc độ phát triển cấp số nhân của thành phố du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến hết tháng 10/2019, Khánh Hòa đã đón hơn 6,1 triệu lượt khách lưu trú du lịch, bằng hơn 113,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách đến với thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam này đều chọn con đường sầm uất Trần Phú làm trung tâm cho mọi hoạt động trong kỳ nghỉ. Những bãi tắm chạy dọc đường Trần Phú dài và đẹp nhất với rất nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng hoạt động sôi động về đêm. Tháng 6/2018, chuyên mục Travel của báo USNews đã công bố The 50 Most Beautiful White Sand Beaches in the World (Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới), trong đó bãi biển Trần Phú – Nha Trang được xếp hạng thứ 18.

Không chỉ đẹp, đường Trần Phú còn được mệnh danh là “con đường triệu đô”, trở thành "xương sống" không thể thiếu của phố biển Nha Trang. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng với sự xuất hiện của hàng loạt các nhà cao tầng mọc lên san sát, giới chuyên gia dự đoán giá bất động sản tại đây sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Siêu dự án nghỉ dưỡng mới trên đường Trần Phú

Sắp tới, ngay tại trung tâm của đường Trần Phú, một công trình đột phá mang tính biểu tượng cho du lịch Nha Trang sẽ hình thành. Với tổng mức đầu tư hơn 15 nghìn tỷ đồng, tổ hợp siêu quần thể nghỉ dưỡng – giải trí phức hợp đa trải nghiệm Sunshine Marina Nha Trang Bay là dự án được truyền cảm hứng từ các công trình biểu tượng tại các thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới. Sunshine Group – chủ đầu tư của công trình “thế kỷ” này tại Nha Trang cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trên lộ trình đưa Nha Trang vươn mình trở thành một Singapore thứ hai.

Là dự án được xây dựng trên diện tích lớn hiếm hoi ở con đường Trần Phú sầm uất, Sunshine Marina Nha Trang Bay dễ dàng kết nối đến hệ thống giao thông công cộng và các khu vực khác trong Thành phố.

Nằm ngay sát mặt biển, dự án được hưởng luồng sinh khí dồi dào từ đại dương và sinh khí tài lộc, thịnh vượng từ trung tâm Thành phố.



Sunshine Marina Nha Trang Bay nằm ngay tại vị trí đất vàng cuối cùng trên con đường Trần Phú

Nghỉ dưỡng tại Sunshine Marina Nha Trang Bay, vào mỗi buổi bình minh, du khách sẽ được chờ đợi và ngắm mặt trời mọc đầy thơ mộng hoặc dạo bộ thong dong dọc theo tuyến đường và hít thở bầu không khí trong lành. Thêm vào đó, bãi biển Trần Phú có lợi thế về điều kiện tự nhiên phù hợp với các loại hình thể thao dưới nước như lướt sóng, dù lượn, cano,… đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo. Khi mặt trời vừa lặn, tuyến đường Trần Phú rực rỡ ánh đèn, du khách có thể hòa mình trong những điệu nhảy sôi động cùng âm nhạc vang dội tại các quán bar bên bờ biển.

Đặc biệt, để biến Sunshine Marina Nha Trang Bay trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, dường như chủ đầu tư Sunshine Group đã bỏ công đi vòng quanh thế giới để mang những trải nghiệm đẳng cấp nhất của giới nhà giàu về cho dự án này.



Sunshine Marina Nha Trang hội tụ mọi hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí đỉnh cao

Đầu tiên phải kể đến bến đỗ du thuyền thượng lưu. Tiếp đó là nhà hàng thủy cung được ví như "đại tiệc vương giả trong lòng đại dương". Ngoài ra, những trải nghiệm thú vị khi đi thuyền ngắm cảnh trên sông nội khu cũng lần đầu tiên được đưa vào triển khai tại Nha Trang.

Sunshine Marina Nha Trang Bay kỳ vọng mang tới cho du khách những kỳ nghỉ bất tận với loạt tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như: Sky Infinity Pool – Bể bơi vô cực tầm cao, bể bơi đáy kính, Sky Desk và Sky Bar tích hợp tại tầng mái, màn trình diễn lighting show 365 ngày, thiên đường ẩm thực, nhà hát Opera,…