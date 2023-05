Biểu tượng mới của TP. Dĩ An

Dự án mà Charm Group sắp ra mắt là một tổ hợp 35 tầng căn hộ cao cấp và 10 tầng khách sạn 5 sao. Được biết, tòa nhà cao nhất Bình Dương hiện nay là EcoXuan Lái Thiêu – Sky Residence B cao 23 tầng ở TP. Thuận An. Như vậy, khi Charm Diamond đi vào hoạt động sẽ trở thành tòa nhà cao nhất TP. Dĩ An và cả tỉnh Bình Dương với 45 tầng. Đứng trên đỉnh tòa tháp, khách tham quan có thể ngắm toàn cảnh thành phố và nhìn ra các tỉnh thành lân cận, tương tự như Landmark 81 tại Sài Gòn.



Khi ra mắt, Charm Diamond sẽ là biểu tượng mới của TP. Dĩ An

Những năm gần đây, kinh tế Dĩ An ngày càng phát triển mạnh mẽ, là cánh tay phải giúp Bình Dương trở thành “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam. Điều này được chứng minh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký quyết định Dĩ An trở thành thành phố mới vào đầu năm 2020. Vì vậy, Charm Diamond ra đời trong đời điểm này phản ánh đúng tiềm lực phát triển và cũng là niềm tự hào của người dân của thành phố này.

Anh Nguyễn Tiến, ngụ Dĩ An, Bình Dương đang có ý định sở hữu một căn hộ tại Charm City cho biết: “Từ một mảnh đất toàn container công nghiệp, Dĩ An nay đã ‘thay da đổi thịt’ trở thành thành phố mới. Sắp tới lại có thêm tòa tháp Charm Diamond ra đời nữa thì bộ mặt thành phố sẽ thay đổi hoàn toàn. Đây giống như một sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của mảnh đất này. Người Dĩ An sau này sẽ được hưởng những tiện ích hiện đại không kém các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM”.

Cùng suy nghĩ với anh Tiến, chị Vân Anh, một cư dân của Charm City chia sẻ: “Nghe nói, sắp có tòa tháp cao nhất Bình Dương nằm trong tổ hợp căn hộ cao cấp Charm City. Trước đây, tôi quyết định mua căn hộ trong dự án này là do nó có nhiều các tiện ích hiện đại như hồ bơi resort, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại Vincom… Nay lại có thêm hệ thống khách sạn 5 sao nữa sẽ khiến cuộc sống những cư dân như tôi trở nên lý tưởng hơn”.

Tâm huyết của chủ đầu tư hàng đầu Bình Dương

“Đối với Charm Group, tòa tháp Diamond không chỉ là tổ hợp căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao, mà chúng tôi còn muốn mang đến cho người dân một món quà tinh thần, biểu tượng cho sự phồn vinh, tiềm năng phát triển của người Dĩ An nói riêng và cả tỉnh Bình Dương nói chung”, đại diện chủ đầu tư bày tỏ mong muốn xây dựng Charm City trở thành biểu tượng sống lý tưởng của người dân Dĩ An.

Với tinh thần đó, chủ đầu tư đặt tâm huyết của mình vào dự án bằng cách tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình. Hiện dự án này đã nghiệm thu xong hầm móng, sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán từ ngày 16/3/2020. Nhà thầu của Charm City là 2 nhà thầu hàng đầu Việt Nam hiện nay, trong đó Phan Vũ phụ trách gói móng cọc và An Phong phụ trách gói hầm, thân.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Bằng tất cả tâm huyết của mình, cùng năng lực thi công của 2 nhà thầu thương hiệu, chúng tôi luôn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo bắt đầu giao nhà tới những khách hàng đầu tiên từ cuối quý 3/2021”.



Tòa tháp Diamond bao gồm tổ hợp căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao…

Được biết, sau khi hoàn thành, căn hộ cao cấp của Charm City giúp những người định cư lâu năm tại Dĩ An có một tổ ấm đầy đủ tiện nghi hàng đầu cùng những tiện ích cao cấp như Charm School, Charm Clinic, trung tâm hội nghị, trung tâm tiêm chủng lớn hàng đầu Việt Nam…



….cùng hàng loạt tiện ích cao cấp

Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn 5 sao sẽ là nơi lưu trú lý tưởng cho các thương nhân cũng như khách du lịch với nhiều dịch vụ đẳng cấp: Phố đi bộ sầm uất với hàng chục cửa hàng thời trang hiệu, hồ bơi, gym, spa, sảnh đón lễ tân 5 sao, chỗ đậu xe tự động…



Hệ thống chill bar, nhà hàng rooftop trên đỉnh tòa nhà

Trên đỉnh tòa tháp Charm Diamond còn sở hữu hệ thống chill bar, nhà hàng rooftop trên không. Đây vừa là địa điểm vui chơi ấn tượng vừa là không gian lý tưởng ngắm nhìn toàn thành phố mới Dĩ An về đêm.



Dự án Charm Diamond sẽ ra mắt thị trường vào cuối tháng 3/2020

Đặc biệt, đây còn là dự án duy nhất tại Dĩ An, Bình Dương có trung tâm thương mại Vincom trong lòng dự án. Hiện tổ hợp Vincom Plaza đã khai trương vào tháng 10/2019 với thiết kế 6 tầng gồm rạp chiếu phim lotte gần 1.500m2, hàng chục cửa hàng mua sắm, ẩm thực đa phong cách.

Dự kiến, dự án Charm Diamond sẽ ra mắt vào cuối tháng 3/2020, hứa hẹn sẽ là biểu tượng mới của người Dĩ An, đưa thành phố này trở thành đô thị sầm uất bậc nhất của tỉnh Bình Dương.

Kim Anh