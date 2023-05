Sau cơn say chứng khoán, dòng tiền nhà đầu tư F0 có đổ vào BĐS?

Dòng tiền F0 sẽ dịch chuyển quay về bất động sản?

Thị trường chứng khoán năm 2020 gọi tên những nhà đầu tư “F0” khi lượng đăng ký mở tài khoản tăng kỷ lục. Lý giải về sự xuất hiện ồ ạt của những nhà đầu tư F0, một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế cho rằng, Covid-19 đã làm chuyển dịch trật tự các kênh đầu tư. Covid-19 cũng làm thay đổi tâm lý của những người dân biến động theo chiều hướng muốn tạo ra dòng tiền nhanh chóng thay vì duy trì công việc thu nhập hàng tháng. Trong khi đó, chính sách tiền tệ của Nhà nước khiến lãi suất ngân hàng gỉam sâu, nhiều người sẽ nhận ra sự lãng phí khi giữ tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, sự rung lắc mạnh của thị trường chứng khoán qua nhiều phiên đã tác động mạnh đến dòng tiền F0. Đã không ít những nhà đầu tư F0 say sóng bởi sự trồi trụt của thị trường. Thế nên, nhiều nhà đầu tư thất bại khi tham gia vào kênh đầu tư chứng khoán khi không lường trước rủi ro rất lớn luôn xảy ra.

Nhà đầu tư F0 tìm kiếm kênh đầu tư mới, bất động sản vẫn được coi là kênh an toàn

Cuộc dạo chơi đầy mạo hiểm trong thời gian ngắn đã khiến nhiều nhà đầu tư F0 nhận ra không thể bỏ vốn “đánh bạc” với những mã cổ phiếu. Họ buộc phải rời bỏ thị trường chứng khoán và tìm kiếm kênh đầu tư mới. Đúng như nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam trước đó khi nhắc đến bản chất của dòng tiền F0, đó là bản chất vào nhanh thì rút ra cũng nhanh.

Ghi nhận trên thị trường cho thấy, dòng tiền F0 đang có xu hướng dịch chuyển vào giải pháp đầu tư tài chính mới có khả năng mang lại dòng tiền thu nhập ổn định dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh thực tiễn của sản phẩm. Điển hình như The Holiday Ha Long, dù chỉ mới công bố trên thị trường nhưng đã bắt đầu thu hút tệp nhà đầu tư vừa rút chân khỏi thị trường chứng khoán.

The Holiday Ha Long: Kênh trú ẩn mới của nhà đầu tư F0

Khác biệt với những tài sản bất động sản sinh lời dựa trên yếu tố tăng trưởng theo thời gian, phụ thuộc vào nhu cầu sở hữu, The Holiday Ha Long được đánh giá mà một mô hình đầu tư mới, sở hữu nhiều ưu thế vượt trội. Nhà phát triển dự án The Holiday Ha Long là Global Invest, đơn vị sở hữu Vietnamtourism –Hanoi, thương hiệu lữ hành uy tín tại Việt Nam. Với gần 60 năm tham gia vào thị trường du lịch, am hiểu tâm lý du khách, Vietnamtourism – Hanoi đã đón đầu “thị hiếu” tìm kiếm kênh đầu tư sinh mới của những nhà đầu tư chuộng giải pháp tài chính an toàn, bền vững.

Theo đó, The Holiday Ha Long tung ra thị trường 2 mô hình căn hộ đầu tư và nghỉ dưỡng linh hoạt: Holiday Premium và Holiday Homes. Đáng chú ý, căn hộ Holiday Premium được giới phân tích đánh giá là mô hình đầu tư độc đáo trên thị trường địa ốc, khi hướng tới tệp khách hàng có nhu cầu thụ hưởng dòng tiền đầu tư an toàn sinh lời.

Bài toán doanh thu được tính toán dựa trên công suất cho thuê phòng của căn hộ nghỉ dưỡng.

Sau khi hoàn thiện, căn hộ Holiday Premium sẽ được bàn giao cho đơn vị vận hành quản lý theo cơ chế chia sẻ doanh thu với con số 42%. Trong 2 năm đầu tiên, khách hàng được nhận khoản thu nhập cam kết tối thiểu 8% từ chủ đầu tư. Như vậy, kể từ năm thứ 3, khách hàng sẽ hưởng khoản tiền ròng thu nhập từ hoạt động công suất buồng phòng mà không cần quan tâm bất kỳ các khoản phí liên quan tới việc vận hành khách sạn.

Sự khác biệt của mô hình chia sẻ doanh thu chính là dựa trên tình hình hoạt động thực tiễn cho thuê của căn hộ. Với chính sách này, nhà đầu tư hoàn toàn an tâm với khoản tiền đầu tư sinh lời đều đặn mỗi năm khi The Holiday Ha Long hiện sở hữu những nguồn du khách dồi dào từ các thương hiệu lữ hành lớn trong và ngoài nước đặc biệt từ nguồn khách của VietnamTourism Hanoi.

Với căn hộ Holiday Homes, khách hàng biến căn hộ nghỉ dưỡng trở thành ngôi nhà thứ 2 hoặc có thể tự vận hành như căn homestay. Với giá bán chỉ từ 1,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn hộ nghỉ dưỡng tại The Holiday Ha Long.

Giới phân tích nhận định, sự dịch chuyển của dòng F0 sang kênh đầu tư tài chính The Holiday Ha Long là xu hướng tất yếu khi đây mô hình sinh lời an toàn và hiệu quả. Thương hiệu Vietnamtourist –Hanoi với đóng góp chính về lượng du khách tới Hạ Long chính là bảo chứng cho dòng tiền thu nhập đều đặn từ các căn hộ nghỉ dưỡng của The Holiday Ha Long. Chưa kể, với sự vận hành của Cross Hotel & Resort, thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng châu Á, The

Holiday Ha Long còn đón lượng du khách lớn từ Flight Center Travel Group (FCTG, tập đoàn mẹ của Cross Hotel & Resort), một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực lữ hành du lịch.

Với thiết kế hiện đại, chuỗi 36 tiện ích đẳng cấp cùng vị trí nằm trên trục đường Hạ Long, trung tâm đón lượng lớn du khách The Holiday Ha Long được đánh giá là kênh trú ẩn mới trương tương lai sớm của những nhà đầu tư F0.