Sau “cú sốc” Cocobay, nhà đầu tư vẫn “khát” sản phẩm chất - giá mộc

Nguồn cung khan hiếm, nhà đầu tư “khát” sản phẩm vừa túi tiền

Theo ghi nhận của DKRA Việt Nam, trong quý 2/2020, nguồn cung căn hộ du lịch tiếp tục khan hiếm. Toàn thị trường chỉ có hai dự án mở bán trong quý 2. Cả hai dự án này đều thuộc giai đoạn tiếp theo, cung ứng ra thị trường 158 căn, chỉ bằng 4% so với cùng kỳ.

Nguồn cung và tiêu thụ căn hộ du lịch theo quý. (Nguồn: DKRA, đơn vị tính: căn)

Trong khi nguồn cung đang thiếu hụt, các dự án hiện hữu trên thị trường lại có mức giá tương đối cao khiến nhiều nhà đầu tư e ngại rót vốn. Cụ thể, ở các thị trường du lịch lâu năm, đa số căn hộ du lịch đều rơi vào ngưỡng giá từ 2,5-5 tỷ đồng/căn. Chẳng hạn, Grand World Phú Quốc khoảng 3 tỷ đồng/căn, The Sóng (Vũng Tàu) của An Gia từ 2,1 tỷ/căn, hay Ariyana Smart Condotel Nha Trang khoảng 2,5 tỷ đồng/căn, The Royal tại Đà Nẵng khoảng gần 5 tỷ đồng/căn…

Những dự án có sản phẩm vừa túi tiền giá dưới 2 tỷ đồng/căn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, so với nhiều khoản đầu tư khác, căn hộ du lịch được nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn. Vì lẽ đó, những sản phẩm sở hữu vị trí tốt, chất lượng tốt với giá vừa túi tiền vẫn được nhiều nhà đầu tư ráo riết săn tìm.

The Apus – sản phẩm chất, giá mộc

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu, dự kiến đạt 33 triệu vào năm 2020. Do đó nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng và nhà ở sẽ tăng cao. Theo một khảo sát khác của Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing (ĐH Kinh tế TP.HCM), 65% nhà đầu tư chọn lựa xuống tiền với bất động sản khu vực ven biển trong năm 2019. Ngoài ra, có tới 74,8% lựa chọn căn nhà thứ 2 ở vùng du lịch biển. Điều này cho thấy phân khúc bất động sản du lịch vẫn luôn rất hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

BĐS nghỉ dưỡng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Một khảo sát khác của tờ Telegraph (Anh) cũng cho thấy, Việt Nam lọt top 20 thị trường “ngôi nhà thứ 2” mới nổi. Về giá bất động sản nghỉ dưỡng, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường hấp dẫn của thế giới có giá trung bình trên 500.000 bảng/sản phẩm, sau Kenya và Slovenia.

“Dù vậy, năm 2020, các nhà đầu tư sẽ lựa chọn những dự án BĐS nghỉ dưỡng đạt các yếu tố: Môi trường đẹp, giao thông thuận lợi; Có thể kết hợp nghỉ dưỡng và khai thác; thiên nhiên, môi trường được giữ gìn; nguồn cung có giới hạn, bảo đảm tăng giá trị trong tương lai”, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Cấp cao Savills Việt Nam dự báo.

Mới đây, tại thiên đường du lịch mới nổi Phước Hải – Vũng Tàu, sự xuất hiện của The Apus – beach club nghỉ dưỡng thượng lưu đang trở thành tâm điểm thị trường BĐS nghỉ dưỡng nửa cuối năm 2020.

Sở hữu địa thế phong thủy đẹp hiếm có “tựa sơn hướng hải”, lại chỉ cách TP.HCM chưa đến 2 giờ lái xe, The Apus nắm trong tay yếu tố tiên quyết đảm bảo thành công cho một dự án BĐS nghỉ dưỡng đó là vị trí.

Những sản phẩm chất lượng với giá bán hợp lý như The Apus vẫn được nhà đầu tư săn tìm

Mặc dù được đầu tư tất cả công nghệ quản lý, vận hành tiên tiến, hiện đại trong hệ sinh thái của đơn vị phát triển dự án PPG Holdings (năng lượng tái tạo, bãi đỗ xe thông minh, du thuyền…), nhưng giá chào bán của dự án The Apus chỉ từ 37,5 triệu đồng/m2.

“Đưa ra một mức giá cạnh tranh với nhiều dự án hiện hữu trên thị trường không phải vì chúng tôi không tự tin vào sản phẩm của mình. Thay vào đó, với phương châm đầu tư lâu dài, chúng tôi mong muốn sẽ “hái quả ngọt” trong suốt hành trình trăm năm. Đó là lý do chúng tôi đầu tư những công nghệ tốt nhất, thuê những đơn vị thiết kế nổi tiếng nhất và quản lý vận hành bởi đơn vị quản lý khách sạn chuyên nghiệp nhất. Tôi tin rằng, với năng lực quản lý vận hành tốt, dự án sẽ là khoản đầu tư sinh lợi hấp dẫn cho các nhà đầu tư”, ông Phạm Công Tuyến, Chủ tịch HĐQT PPG Holdings khẳng định.