Sau Dịch, Nhiều Người Có Nhu Cầu Tìm Nhà Kiêm Resort Nghỉ Dưỡng

Chị Phí Hoàng Lê (Thanh Trì, Hà Nội) cảm thấy mệt mỏi khi mỗi ngày phải mất cả tiếng đồng hồ di chuyển lên khu vực Hoàn Kiếm, “vật vã” vì tắc đường, khói bụi. Bởi vậy, chị Lê đang mong muốn chuyển nhà ra khu vực thoáng đãng, rộng rãi hơn, gần trung tâm và có không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn hiện đại, đầy đủ tiện nghi để có thể nghỉ ngơi, thư giãn như tại các resort.

Ngày càng nhiều người có nhu cầu tìm các khu đô thị có không gian sinh thái để tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Gia đình anh Trần Tuấn Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đang sống tại một căn nhà mặt đất trong ngõ sâu cũng đang mong muốn tìm một căn hộ gần khu vực trung tâm, thuận tiện về giao thông, đặc biệt cần có không gian sinh thái, tiện nghi đầy đủ, để sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi được tận hưởng cảm giác thoải mái nhất như đang nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp.

Theo anh Tuấn Anh, ý định tìm một chỗ ở mới đã xuất hiện từ lâu, nhưng qua mùa dịch và khi các con đến độ tuổi mầm non, tiểu học vợ chồng anh lại càng nhận thấy việc này thực sự cấp thiết.

Qua bạn bè giới thiệu, anh Tuấn Anh tìm đến phân khu The Pavilion thuộc đại đô thị Vinhomes Ocean Park. “Ngay sau khi đến tham quan nhà mẫu vợ chồng tôi đã chốt mua căn hộ tại đây vì không gian, tiện ích đều đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Điểm mà tôi ưng ý nhất là không gian xanh, trong lành, ngoài ra còn có các khu vực để tập yoga, tập gym chuẩn phong cách 5 sao. Cách thiết kế căn hộ mang lại nhiều ánh sáng, không gian mở, thoáng đãng và rất hiện đại, tiện nghi. Với không gian này, tôi nhận thấy không có khác biệt so vơi các khu resort. Những bữa tiệc cuối tuần có thể tổ chức ngay tại nhà, vừa ấm cúm và tiện lợi hơn rất nhiều. Với những ngày muốn “đổi gió” cũng có hàng loạt các nhà hàng đủ phong cách ngay nội khu để lựa chọn. Các con có thể học tại Vinschool ngay gần nhà hoặc nếu muốn học trường công lập thì khu vực lân cận cũng rất nhiều trường tốt, thuận tiện”.

Anh Tuấn Anh chia sẻ, hiện vợ chồng anh đang rất mong chờ đến ngày được nhận nhà.

Ốc đảo nghỉ dưỡng sinh thái chuẩn 5 sao

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường và tâm lý khách hàng, chủ đầu tư Vinhomes đã xây dựng và phát triển khu đô thị hiện đại đậm chất sinh thái và nghỉ dưỡng Vinhomes Ocean Park đáp ứng được xu hướng staycation (du lịch, nghỉ dưỡng tại chỗ).

Đặc biệt, phân khu The Pavilion– nơi được mệnh danh là “Ốc đảo nghỉ dưỡng sinh thái phong cách Singapore” nằm trong dự án đẹp nhất của Thành phố biển hồ – The Ocean View.

The Pavilion được lấy cảm hứng từ những khu vườn nhiệt đới nhân tạo khổng lồ Botanic Garden của Đảo quốc Sư tử, yếu tố “sinh thái” được đưa vào tinh tế trong từng mét vuông tiện ích trong phân khu.

Phân khu The Pavilion với đầy đủ các tiện ích như đang nghỉ dưỡng tại resort 5 sao.

Với The Pavilion cư dân có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng bên bờ biển nhiệt đới sôi động độc nhất. Không cần phải đi xa, cư dân cũng có thể tận hưởng không gian tập yoga trong lành tĩnh lặng, hòa mình vào thiên nhiên ngay tại đảo tập Yoga. Hay thư giãn với bể bơi Jacuzzi Spa rộng 100m2 bốn mùa, bồn sục được thiết kế theo chuẩn khách sạn 5 sao.

Đảo tập Yoga trên mặt nước, giữa vườn thực vật tươi xanh đem lại cảm giác thư thái, tĩnh tâm.

Khu vui chơi giúp trẻ giải phóng năng lượng và duy trì thói quen vận động tích cực.

The Pavilion còn quy tụ hệ thống tiện ích đẳng cấp khác như làm việc Working Space, phòng tập Gym Club, phòng thể thao trong nhà Sport Hub, khu vui chơi trẻ em Kids Heaven. Sảnh tòa nhà được bố trí và thiết kế như khách sạn 5 sao. The Pavilion cũng được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng cảnh quan tiện ích đẳng cấp như quảng trường The Ocean View, tổ hợp tiện ích 5 tầng, trường học nội khu tiêu chuẩn quốc tế…

Các căn hộ tại phân khu The Pavilion được thiết kế có ban công hay cửa sổ rộng lớn để có thể đón ánh sáng tự nhiên, có gian lánh nạn đạt tiêu chuẩn PCCC mới nhất.

Các căn hộ đều được thiết kế hiện đại, thông minh, đặc biệt đều có ban công hay cửa sổ rộng lớn để có thể đón ánh sáng tự nhiên một cách tốt nhất.

Cư dân đến với Pavilion không chỉ được tận hưởng cuộc sống tiện ích chuẩn 5 sao và không gian nghỉ dưỡng như tại các resort mà còn rất thuận tiện về mặt giao thông khi nằm “áp sát” khu vực nội đô.