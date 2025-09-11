Sau Giai Đoạn Giá Đi Ngang, Đất Nền Đông Anh Đang Tăng Trở Lại

Sau giai đoạn đi ngang vì tăng trưởng nóng, đất nền Đông Anh trở lại sôi động trong khoảng 1 tháng gần đây nhờ hàng loạt các công trình trọng điểm đi vào vận hành hoặc được khởi công tại Đông Anh.

Lực Đẩy Mới Của Thị Trường Đất Nền Đông Anh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm. Riêng khu vực xã Đông Anh đón nhận hai dự án quy mô lớn: Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào ngày 19/8 và Trung tâm Triển lãm Quốc gia được khánh thành cùng ngày.

Được biết, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có vốn đầu tư 4,2 tỷ USD, diện tích hơn 270 ha, tọa lạc ngay chân cầu Nhật Tân. Liên doanh BRG (Việt Nam) và Sumitomo (Nhật Bản) phát triển dự án này theo 5 giai đoạn, dự kiến hoàn tất vào năm 2032. Điểm nhấn là tòa tháp tài chính 108 tầng, cao 639 m, khi hoàn thành sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam và thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội hướng đến mô hình đô thị thế hệ mới, ứng dụng hệ thống CityOS với sáu giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe – học tập và kinh tế.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh chính thức được khánh thành.

Cùng thời điểm, Hà Nội khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, do Vingroup triển khai với tổng vốn 7.000 tỷ đồng. Trên khu đất rộng 900.000 m², công trình này có diện tích triển lãm trong nhà lên tới 304.000m2, lọt top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Điểm nhấn là Nhà triển lãm Kim Quy, công trình hình tròn lớn nhất thế giới với diện tích sàn 105.000 m2, chiều cao 56 m, gồm 9 đại sảnh có thể vận hành linh hoạt. Kết cấu mái vòm sử dụng 24.000 tấn thép, vật liệu xuyên sáng và thân thiện môi trường. Ngoài ra, khu triển lãm ngoài trời hơn 200.000m2 thuộc top 3 toàn cầu, đủ sức tổ chức đại nhạc hội 50.000 người.

Hai dự án mang tính biểu tượng này được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho Hà Nội trong việc nâng tầm đô thị thông minh, đồng thời đưa Việt Nam vào bản đồ công nghiệp triển lãm hiện đại của thế giới. Nhờ đó mà bất động sản Đông Anh cũng được tạo đà cho sự tăng trưởng mới.

Đất Nền Đông Anh Lại Nóng Sốt

Từ đầu tháng 8, thị trường đất nền xã Đông Anh bắt đầu nóng trở lại với thông tin khánh thành trung tâm Triển lãm Quốc gia và khởi công Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Giá đất nền Đông Anh tiếp tục có sự nhích lên, tuy nhiên mức tăng khá nhẹ do mặt bằng giá đã bị thiết lập quá cao sau các đợt sốt nóng. Cụ thể, giá chào bán đất nền Đông Trù , Lễ Pháp, Tiên Dương, Uy Nỗ… với những mảnh đất vị trí đẹp, đắc địa, có thể kinh doanh được, tăng từ khoảng giá 200-250 triệu đồng/m2 lên mức 210-255 triệu đồng/m2.

Thị trường đất nền Đông Anh tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới

Đất mặt tiền kinh doanh thôn Trung Thôn cũng tăng từ mức 250-260 triệu đồng/m2 lên 260-270 triệu đồng/m2. Các lô đất tại Phương Trạch, giá cũng tăng từ mức 200-230 triệu đồng/m2 lên 210-235 triệu đồng/m2. Tại khu vực Xuân Canh, những lô đất có vị trí mặt đường, có thể kinh doanh cũng ghi nhận sự điều chỉnh về giá bán, từ mức 130-150 triệu đồng/m2 lên 140-160 triệu đồng/m2.

Khu vực Tây Bắc Lễ Pháp cũng có sự biến chuyển về giá chào bán, từ mức phổ biến của 2 tháng trước đó là 90-115 triệu đồng/m2 lên mức 95-120 triệu đồng/m2. Giá đất Tiên Dương cũng tăng từ mức 80-110 triệu đồng/m2 lên 84-115 triệu đồng/m2. Đất Nguyên Khê cũng thiết lập mặt bằng giá mới, từ mức 80-100 triệu đồng/m2 lên 85-105 triệu đồng/m2 với những mảnh có thể kinh doanh. Đất các vị trí ngõ nhỏ, nằm sâu trong làng thuộc Vân Nội, Bắc Hồng, giá bán cũng đi lên, từ mức 53-60 triệu đồng/m2 lên 57-64 triệu đồng/m2. Khu vực Xuân Canh, vị trí đường lớn, hai ô tô tránh nhau, giá đất đang từ mức 85-98 triệu đồng/m2 lên 88-102 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, lượng giao dịch của đất nền Đông Anh trong thời gian qua không quá mạnh, chỉ mang tính chất túc tắc. Theo các môi giới, do mặt bằng giá đất đã tăng cao và liên tục được kích thích bởi các siêu dự án, các công trình hạ tầng trọng điểm trước đó nên lực cầu đầu tư của thị trường này đã bị san sẻ từ trước khi hai công trình trọng điểm của Hà Nội được khởi công và khánh thành trong tháng 8/2025.

