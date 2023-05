Sau Tết, hàng loạt quỹ đất khủng lộ diện

Mở rộng quỹ đất

Theo số liệu của CBRE, trong giai đoạn từ 2016 đến 9 tháng 2019, Vinhomes chiếm tới 22% thị phần căn hộ đã bán tại Hà Nội và TP.HCM. Trong đó, chỉ tính riêng phân khúc cao cấp, Vinhomes chiếm tới 40% thị phần.

Còn theo số liệu từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tổng diện tích quỹ đất mà Vinhomes đang sở hữu lớn nhất trong các chủ đầu tư bất động sản với gần 16.500ha.

Khoảng 50% quỹ đất (tính theo diện tích sàn) của Vinhomes nằm ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Các quỹ đất này đều nằm ở những khu vực có cơ sở hạ tầng hoàn thiện hoặc đang được đầu tư triển khai như các tuyến Metro, các tuyến đường cao tốc hoặc đường vành đai.

Theo kế hoạch công bố, năm 2019 tổng quỹ đất sở hữu của LDG là 407 ha. Doanh nghiệp dự kiến tăng quỹ đất các năm 2020, 2021, 2022, 2023 lần lượt thêm 406ha, 175ha, 182ha, 214 ha. Lũy kế năm 2023, tổng quỹ đất LDG sở hữu là 1.380ha. Quỹ đất này trải dài khắp từ Bắc đến Nam.

Về việc định hướng sản phẩm, tại TP.HCM LDG sẽ tập trung phát triển căn hộ thông minh, nhà phố, biệt thự tại các dự án quy mô tầm trung khu vực ngoại ô có giá từ 1,5 tỷ đồng. Tại khu vực Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai là sản phẩm BĐS căn hộ, KĐT nhà ở thông minh, phố chợ, tập trung đầu tư khai thác các dự án nhà ở thông minh.



Một góc dự án bất động sản lớn ở Gia Lâm, Hà Nội.

Ông Trần Hiền Phương – Tổng giám đốc Công ty Seaholdings cho biết, trong năm 2020 doanh nghiệp sẽ ra mắt dự án ven sông The Pearl Riverside tọa lạc tại Bến lức (Long An) có quy mô gần 5 ha, gồm khoảng 250 sản phẩm là nhà phố liền kề, nhà phố song lập, biệt thự và thương mại. Song song với thị trường TP.HCM và Long An, Seaholdings sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai với những phân khúc như nhà phố thương mại, căn hộ trung cấp.

Tương tự, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh Corp cũng chuẩn bị khá kỹ cho thị trường năm 2020. Trong quý 1/2020, Hưng Thịnh Corp dự kiến ra mắt dự án chung cư với gần 1.000 căn hộ tại Làng đại học Quốc gia TP.HCM tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Đồng thời, tập đoàn này cũng sẽ cho ra mắt thị trường dự án Grand Center Quy Nhon tại Bình Định với quy mô hơn 7.000 m2, bao gồm khu căn hộ và khu văn phòng. Đây là dự án thứ 2 của đơn vị này tại thị trường Bình Định sau Quy Nhon Melody.

Theo đại diện Hưng Thịnh Corp, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang trên đà phát triển, nhu cầu về chỗ ở của cư dân sinh sống tại đây đang tăng cao nên kỳ vọng sự phát triển của các dự án tại khu vực này là có cơ sở.

Chủ động dự báo tình hình thị trường

Cũng theo thông tin từ Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam (KSB), trong giai đoạn 10 – 15 năm tới, Vinhomes có kế hoạch triển khai khoảng 20 dự án mới tại Hà Nội, TP.HCM, các thành phố du lịch trọng điểm và các khu vực có tiềm năng tăng trưởng như: Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Các dự án mới liên tục được triển khai giúp Vinhomes giữ vững được thị phần và đảm bảo tăng trưởng doanh thu lợi nhuận.

Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2021, ông Nguyễn Tiến Hoàn – Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư của Tập đoàn Kosy cho biết song song với việc tập trung hoàn thiện các dự án hiện hữu như Khu đô thị Kosy Lào Cai (Khu đô thị Kosy Mountain View), thành phố Lào Cai; Khu đô thị Kosy Bắc Giang thành phố Bắc Giang; Khu đô thị Kosy – Gia Sàng, Khu đô thị Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên… Tập đoàn Kosy sẽ phát triển thêm nhiều dự án khu đô thị khác tại các tỉnh, thành phố ở cả ba miền trên cả nước. Các dự án trên sẽ mang lại hàng nghìn tỷ doanh thu cho Kosy trong giai đoạn 2020-2021 sắp tới.

Cũng theo ông Hoàn, chu kỳ triển khai của mỗi dự án bất động sản không dài chỉ tính bằng vài năm, vì vậy đối với bất kỳ dự án bất động sản nào, Kosy đều có kế hoạch triển khai rõ ràng, chi tiết, phân tích thị trường bài bản để có cơ sở ra quyết định chia nhỏ dự án theo từng giai đoạn và đẩy mạnh phân đoạn nào trước, phân đoạn nào sau.

“Thời gian hoàn thành mỗi giai đoạn đều được rút ngắn, sớm được nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo pháp lý và quyền lợi cho khách hàng. Cách làm đó cũng làm giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp, khiến khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về tiến độ, pháp lý và chất lượng sản phẩm của các khu đô thị do Kosy làm chủ đầu tư” – ông Hoàn cho biết.

Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực nhận định, năm 2020 thị trường bất động sản sẽ đứng trước nhiều khó khăn và thách thức về chính sách, cơ chế. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, có những kế hoạch ứng phó với sự biến động của thị trường và thanh khoản mang tính dài hơi thì sẽ sinh trưởng tốt.

“Đã đến lúc doanh nghiệp phải có tầm nhìn dài hơn, cần cơ cấu lại các mặt hàng, sản phẩm cho cân đối, phù hợp thị trường. Doanh nghiệp cũng phải chú trọng hơn các kênh huy động vốn, phát hành trái phiếu minh bạch. Cùng với đó là tích cực, chủ động theo dõi, phân tích và dự báo tình hình thị trường; chủ động tăng khả năng thích ứng, chống chịu rủi ro, cú sốc từ bên ngoài” – TS Lực cho biết.

Linh Phương