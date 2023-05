Sẽ có thêm 4 khu công nghiệp tổng diện tích 1.042ha tại 4 tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định chủ trương đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Nam và Quảng Trị. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 5.520 tỷ đồng. Tổng diện tích là 1.042ha.

4 khu công nghiệp tại Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Quảng Trị vừa được duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh minh họa

Có diện tích lớn nhất là KCN Tam Anh – An An Hòa nằm tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự án này thuộc KKT mở Chu Lai, được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 436ha. Chủ đầu tư là Công ty CP Công nghiệp và Đô thị An An Hòa. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , tổng vốn đầu tư dự án KCN Tam Anh – An An Hòa là 1.540 tỷ đồng.