Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2019, thị trường bất động sản có khoảng 83.136 giao dịch thành công, giảm 26,1% so với năm 2018, trong đó số lượng bất động sản nghỉ dưỡng gồm căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có khoảng 6.280 giao dịch, giảm 20% so với năm 2018.

Nguồn cung trên thị trường bất động sản có xu hướng giảm. Số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Hà Nội là 58 dự án với 31.184 căn chung cư (tăng 20,1% so với 2018) và 1.963 căn thấp tầng (giảm 49,1% so với 2018). Tại TP.HCM có 47 dự án với 23.485 căn chung cư (giảm 14.1% so với 2018), 1.319 căn thấp tầng (tăng 9,9%).

Về dư nợ tín dụng bất động sản, tính đến hết quý 3/2019 là 486.683 tỷ đồng, duy trì ổn định so với năm 2018.



Dự báo thị trường bất động sản 2020 ít nguy cơ xảy ra "bong bóng". Ảnh minh họa

Trên cơ sở đánh giá, dự báo các yếu tố có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản đến năm 2020 ít có nguy cơ xảy ra “bong bóng" bất động sản. Tuy nhiên, tình trạng tăng giá đất nền tại các khu vực có quy hoạch trở thành đặc khu, khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ vẫn có thể tiếp diễn.

Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Quản lý Nhà, Bộ Xây dựng dự báo, nguồn cung bất động sản nhà ở tại Hà Nội, TP.HCM trong năm 2020 giảm do không có nhiều dự án mới được phê duyệt triển khai, đặc biệt là đối với phân khúc nhà ở giá thấp. Đối với thị trường đất nền, sau diễn biến từ vụ việc của Công ty Alibaba rao bán các dự án "ma", công tác quản lý của chính quyền sẽ chặt chẽ hơn, khó có dự án mới ra hàng. Việc nhà đầu tư và người mua để ở thực hiện khá e ngại việc mua – bán đất nền khiến nguồn cung và lượng giao dịch ở phân khúc này có thể sụt giảm mạnh.

